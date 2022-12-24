Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 грудня 2022-го - 1 січня 2023 року

Ось і настав останній тиждень 2022 року, який виявився дуже тяжким для всіх. Новий рік буде позитивнішим, але він також має і свої особливості. Деякі торішні питання перейдуть у 2023 рік і багато в чому це зумовлено транзитами ретроградних планет – Марса та Меркурія – наприкінці 2022 – на початку 2023 року, тобто грудневі справи та задуми поки що навряд чи зрушать із місця.

Від 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року Меркурій знову увійде до ретроградної фази, а це означає, що справи, ідеї, пропозиції, нові знайомства, раптом загальмуються, втратить на час свою актуальність і привабливість. До 13 січня триває період ретроградного Марса, тому ми то повертатимемося до справ 2022 року, то знову відходитимемо від них, зупинятимемося через обставини. Протягом тижня кожен може зіткнутися з перешкодами через велику кількість спотворених фактів та суперечливої інформації. Можуть виявитися "підводні камені", з'явитися нові, але поки що не дуже зрозумілі думки та ідеї. Прислів'я "Тихіше їдеш — далі будеш", дуже актуальне в цей період.

Останні дні 2022 сприятливі для відновлення взаємин. 1 січня 2023 року з'єднання Венери та Плутона в Козорозі сприяє щасливим трансформаціям давніх зв'язків. Планетарні впливи протягом тижня обіцяють прогресивний період, пов'язаний із деякими моментами, які можна охарактеризувати як непрості, але цікаві.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Період характеризується необхідністю мобілізації сил для фінального кидка. Якщо у вас свій бізнес, спробуйте вирішити звичайне завдання нестандартним методом. Вам потрібен інший досвід, щоб правильно оцінити ситуацію. Обставини не вимагатимуть критичної напруженості сил, але трохи більше гнучкості не завадить. Якщо працюєте в офісі, дослухайтеся до поради колеги, яка вам найближча. Спільно ви діятимете успішніше, але цілком можливо, що не успіх визначить ваше становище у майбутньому.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень роздумів та важливих усвідомлень. Правильно оцінивши перспективи, ви зрозумієте, що треба змінити тут і зараз. Рівень доходів зараз повністю залежить від вашої працездатності, а вона на досить високому рівні, якщо не піддастеся спокусі вдаватися до лінощів і розваг. Самотні представники знака Тельця опиняться перед вибором, який багато що визначить. Не бійтеся зробити перший крок, навіть якщо все складно. Важливіша чистота ваших намірів, решта додасться у процесі.

БЛИЗНЯТА

У другій половині місяця ви будете зайняті копіткою роботою з документами та наведенням ладу у проєктах. Не упускайте жодної пропозиції, яка обіцяє додатковий заробіток. Настає черговий доленосний цикл. Наполягайте на своєму, незважаючи ні на що. Дійте м'яко і тактовно, не переходьте межі, але ваш намір має бути недвозначним. Загалом, якщо хтось зараз явно тисне на вас, розірвіть із цією людиною будь-який зв'язок, інакше ви просто не знайдете бажаного.

РАК

В особистому житті у вас, як і раніше, не все гладко: ви все ще сумніваєтеся: зберігати старі стосунки чи пуститися у вільне плавання. Вільні отримають шанс зустріти цікаву людину, з якою можна залікувати старі серцеві рани. Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь одне одним без зайвих очікувань. Попсують нерви конфлікти з ріднею на ґрунті фінансових питань. Відчуття легкої туги віщує швидкі зміни, тому приготуйтеся до нових можливостей.

ЛЕВ

Період буде відносно стабільним у плані фінансів, проте бажаного рівня очікувати поки що не доводиться. Підприємці зможуть підвищити прибутковість компанії, але для цього доведеться піти на невеликий ризик і взяти кредит, або ж попросити у борг у друзів. Вдалими будуть проєкти, пов'язані з Інтернетом та цифровими технологіями. Службовцям варто змінювати роботу тільки в тому разі, якщо надійшла вигідніша пропозиція. Втома на роботі сильно послаблює ваш організм, тому не нехтуйте сном.

ДІВА

У цей період ви багато їздитимете з робочих питань, контактуватимете з новими людьми. Можливе вдале співробітництво з іноземними компаніями, розширення бізнесу з відкриттям філій в інших містах. Молоді фахівці отримають підтримку впливових осіб. Перед святами вас турбуватиме лише фінансове питання, тому добре знайти підробіток – тут вам допоможуть давні колеги. До кінця року чекайте на прихід великої винагороди, премії або дорогого подарунка.

ТЕРЕЗИ

В особистому житті зараз все неоднозначно. Повертаються на обрій колишні партнери, з'являються нові об'єкти для романтичних захоплень. У цьому вихорі любовних історій легко заплутатися. Якщо ви вільні від шлюбних зв'язків, дозвольте новий бурхливий роман. Сімейним парам варто намагатися зблизитись, щоб зберегти союз. Можливо, спільна подорож чи рішення про народження дитини відродять колишні почуття. Бережіть свій організм від переохолодження та стресів. Не рекомендовані далекі поїздки та авіаперельоти.

СКОРПІОН

У цей період ви будете по-справжньому улюблені та бажані, а передчуття свята подарує вам гарний настрій. Ви можете отримати вигідні пропозиції, які збільшать ваші прибутки в рази. Однак, наберіться терпіння, це станеться не раніше останніх чисел місяця. Зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. Підприємці будуть змушені зайнятися податковими деклараціями, рекомендується обережно заповнювати папери, перевіряючи всі пункти.

СТРІЛЕЦЬ

У роботі зробіть тимчасову паузу, вона потрібна для переоцінки своїх здібностей. Передчуття позитивних змін не залишає вас останнім часом, але для підтримки стабільних доходів вам доведеться старанно працювати, не відволікаючись на новорічні розваги. Можливо, ваші стосунки переживають складні часи, але це може лише згуртувати вашу родину та об'єднатися. У цей період вам вдасться залагодити майнові суперечки із родичами, купити нову квартиру або зробити вдалий розмін.

КОЗОРІГ

Всі ваші сили забиратимуть домашні справи та побутові турботи. Ведіть здоровий спосіб життя, відмовтеся від поганих звичок і взагалі більше відпочивайте. Настає вдалий час для налагодження особистого життя, особливо в самотніх людей. В іншому доведеться серйозно попрацювати. Багато пар ухвалять рішення про спільне проживання, пропозиція про одруження буде усвідомленою і зміцнить стосунки. Можливе отримання винагороди за додаткову роботу вам можуть повернути старий борг.

ВОДОЛІЙ

Багато хто з вас може несподівано змінити не тільки місце роботи, а й напрям колишньої діяльності, але для цього доведеться навчатися нових навичок і освоювати цифрові технології. На бізнесменів чекає каскад вдалих угод, зв'язки з великими інвесторами зміцняться, а також з'являться нові партнери. Наймані співробітники зазнають гострого нападу бажання звільнитися, але це краще відкласти, принаймні, до середини січня. Самотні представники знака відчують романтичний настрій.

РИБИ

Багато хто з тих, хто розлучився через дрібницю, знову помиряться. Скороминуще побачення може перерости у серйозні стосунки. Подружжя зможе зміцнити свій союз, якщо знайде спільну справу або те, що цікаво двом, наприклад, нове хобі. Єдине, що може затьмарювати сімейну ідилію, це непрохані поради родичів. Проблеми можуть виникнути у взаєминах із дітьми підліткового віку. Бережіть своє здоров'я, особливо нервову систему – це допоможе запобігти безлічі інших проблем.

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