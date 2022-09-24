Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 вересня - 2 жовтня 2022 року

Тиждень починається з молодика у Терезах 26 вересня о 00:54 за київським часом, який порушить питання, які потребують серйозного вибору. Настав час взяти відповідальність за своє життя і на якийсь час відмовитися від важливої для вас свободи заради стабільності в майбутньому.

Перша чверть Місяця триває протягом усього тижня, сприяє збільшенню фізичної та психічної сил. Сприятливий час для прояву ініціативи та просування своїх інтересів. Нові стосунки поки що не варто починати оскільки до 3 жовтня період ретроградного Меркурія. Раніше розпочаті стосунки і процеси після молодика почнуть розвиватися інтенсивніше. Гарний час для того, щоб вкотре проаналізувати минулі події, виправити помилки, внести необхідні зміни.

Від 26 вересня до 2 жовтня - час набуття балансу, гармонії, краси та кохання. Отримають вдале вирішення найзаплутаніші ситуації, вирішені складні завдання, якщо застосовувані методи справедливі та збалансовані. Тиждень підходить для прихованих робіт та створення стійкого фундаменту у всіх життєвих сферах.

Підприємцям знадобляться креативні ідеї, щоби підтримати бізнес на плаву. Деяке гальмування у фінансах та справах виявлятиметься до кінця тижня. Ліпше уникати великих витрат і не вкладати гроші у нові проєкти.

29 вересня о 10:49 Венера входить у знак Терези, де має статус управління і від цього моменту починається ефективний період для особистих та ділових взаємин. Відкритий діалог та щирість допоможуть скоротити дистанцію у парі та відновити довіру.

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ОВЕН

Багато клопотів та турбот, але фінансова ситуація загалом стабільна. На роботі, в колективі може початися серйозна реорганізація, в результаті якої ви отримаєте підвищення чи вигідніші трудові умови. Вдалими будуть короткі відрядження. Молодих фахівців помітять начальники. Похитнути ваше міцне здоров'я зараз можуть лише стреси та поганий настрій, тому зберігайте оптимізм та віру у свої сили.

ТЕЛЕЦЬ

У цей період посилиться ваша вразливість, і ви прийматимете близько до серця будь-яке різке слово, через що можуть початися сварки в парі. Самотнім людям не варто очікувати багато від побачень, нові зустрічі принесуть приємне спілкування, але не більше. У багатьох сім'ях виникнуть неприємності із родичами. Не виключена велика сварка у колі найближчої рідні. Але від 29 вересня для вас все зміниться рішуче на краще.

БЛИЗНЯТА

Попередні теми і справи знову щільно входять у життя і їх можна довести до логічного завершення. Ваша популярність у представників протилежної статі значно зростає. До кінця тижня зможете набути стабільності, отримати багато приємних емоцій від спілкування з рідними та близькими людьми. Для тих, хто давно думав про народження дітей, настає сприятливий час для зачаття.

РАК

Тиждень дуже важливих справ, від яких залежить ваш добробут у майбутньому. Багато розмов та зустрічей із потрібними людьми, які сприяють здійсненню задумів. Обставини складаються найкраще для дій, вкладених у здобуття балансу у індивідуальних взаєминах і життєвий комфорт. Але для цього потрібно повернутися думками в минуле, проаналізувати те, що і як зроблено для реалізації бажаного.

ЛЕВ

Сприятливий тиждень, відкриваються нові можливості, проте не варто поспішати з ухваленням рішень. Зараз краще завершити всі млявоплинні справи, обірвати токсичні зв'язки та закрити всі борги. Незабаром у вас почнеться нове і цікаве життя, тому не варто тягнути в майбутнє прив'язки з минулого. Ви стаєте помітними для інших людей, з вами хочуть контактувати. Виявляйте ініціативу, дійте - у вас все вдасться.

ДІВА

Пасивна агресія може виявитися у робочих взаєминах, тому не варто продавлювати ситуацію. Відійдіть убік, відпочиньте — це найкраще, що ви можете зробити зараз, оскільки спроби пришвидшити справи призведуть до ще більшого уповільнення у справах. До вихідних можуть з'явитися додаткові труднощі. 2 жовтня ваш управитель — Меркурій — у фазі стаціонарності, що може дати погіршення самопочуття, поганий настрій, конфліктність.

ТЕРЕЗИ

Час справедливої оцінки ваших дій та отримання результатів по заслугах. Успіх і задоволення зараз залежить від того, як виявляли себе попередні кілька тижнів. Якщо все-таки початок тижня буде не дуже райдужним, не засмучуйтеся - від 29 вересня успіх та везіння супроводжуватимуть вас у всіх справах. Вам вдасться ефективно організувати своє життя та налагодити романтичні чи сімейні взаємини.

СКОРПІОН

Період важливих рішень щодо спільних ресурсів, спільних проєктів, а також серйозних поворотів у сфері особистих взаємин. Ви ніби в стані стиснутої пружини, ваша енергія величезна, тому розпоряджайтеся нею розумно. Поспіх у справах або тиск на партнерів може додати проблем і завести в глухий кут. Самотня самостійна робота буде ефективніша, ніж колективна діяльність.

СТРІЛЕЦЬ

Необхідно підлаштуватися під зовнішні умови та використовувати цей тиждень для відновлення давніх взаємин, оскільки найближчим часом зв'язки з минулого будуть дуже корисними. Не треба хитрувати та ухилятися від незручних питань, навпаки, всі неприємні теми можна закрити раз і назавжди, якщо говорити чесно та діяти відповідно до закону. Для любовної сфери, дуже сприятливий період, оскільки потрібно робити складний вибір.

КОЗОРІГ

Почуття йдуть на другий план, замість романтики приходить бажання і прагнення рухатися у соціальній сфері та досягати вершин. Тиждень сприятливий для роботи та матеріальних справ, взаємодії з фінансовими організаціями та державними структурами. Намагайтеся всі домовленості оформляти юридично - і все у вас буде найкращим чином вдаватися. Однак якщо щось зараз не вдається так, як ви задумали, відкладіть справи до наступного тижня.

ВОДОЛІЙ

Початок тижня дуже інтенсивний - життя кардинально змінюється. Важливо утриматися від спокус, щоб не зіпсувати те, що зараз формується. Настав час перебудуватися та прийняти нові життєві обставини. Звернувшись до друзів та однодумців, можна отримати допомогу та знайти своє місце в соціумі, як у своїй країні, так і за кордоном. Сприятливо займатись фінансовими питаннями, вести переговори з партнерами, шукати співробітництва з іншими людьми.

РИБИ

Час туги, жалю про втрачені можливості, і навіть отримання життєвих уроків. У другій половині тижня обставини стають сприятливішими, і ви зможете знайти вихід із найважчої ситуації. У взаєминах із іншими людьми зараз ліпше піти на поступки, може навіть чимось пожертвувати, але дуже скоро ваше життя зміниться на краще. Допоможіть іншим зараз - і ви набудете вдячних знайомих та гарної репутації.

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