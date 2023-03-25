Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 березня – 2 квітня 2023 року

Гармонійний аспект Марса в Раку та Сатурна в Рибах наприкінці березня – на початку квітня не залишиться непоміченим для суспільства. Це дні всебічної самореалізації, розкриття духовного та творчого потенціалу особистості. Для багатьох людей зросте важливість моральних питань, стане важливим духовний аспект життя. Ймовірне посилення ролі релігії у державі, активізація законодавчих змін, що стосуються таємних структур, закритих організацій та режимних підприємств.

Триває період зростального Місяця, що дає нам все більше енергії та оптимізму. Це час натхнення, яке дозволяє знайти вихід зі складних та заплутаних ситуацій. Тиждень від 27 березня до 2 квітня – чудовий період для вирішення не вигаданих, а реальних проблем.

28 березня Меркурій та Юпітер поєднуються в Овні, аспект сприяє вирішенню юридичних питань, взаєминам із іноземцями, ближнім та далеким поїздкам. Головне – нікуди не поспішати цього дня і дати можливість подіям йти своєю чергою, особливо під час контактів із протилежною статтю. Настав час кристалізувати свої погляди та уявлення про світ, спрямувати свій погляд у майбутнє.

30 та 31 березня Венера з'єднується з Ураном у Тельці, обидві планети у сильних статусах. Аспект пробуджує спрагу діяльності, вселяє честолюбні устремління, сприяє фінансовим справам, професійній діяльності, впровадженню інновацій у виробничий процес. Ці два дні стануть фундаментом, на якому вибудовуватиметься нова реальність у квітні – травні 2023 року.

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ОВЕН

Протягом тижня робіть сміливі кроки – ваша імпульсивність своєчасна, а необачність – таланиста. Період буде сповнений протиріч та парадоксів, але ваш успіх залежатиме від здатності позитивно дивитися на світ, не перетворюючи дрібні побутові проблеми на вселенські катаклізми. До кінця тижня прагнення виділитися з натовпу і навіть трохи провокувати оточення піде на спад, одночасно зменшуючи рішучість та готовність до змін.

ТЕЛЕЦЬ

Посилюється ваша підприємливість, практично будь-яка справа даватиметься легшою за звичайну, головне – не надто захоплюватися надіями на везіння, які можуть виявитися хибними. Також не варто одягати «рожеві окуляри», інакше незабаром доведеться зіткнутися із суворою дійсністю. Але поки не поспішайте розлучатися з атмосферою легкого ледарства, краще провести тиждень у колі друзів та однодумців, ні в чому собі не відмовляючи. Будьте обережні, будуючи плани і особливо починаючи якусь нову справу.

БЛИЗНЯТА

Нервовий тиждень, непросто зберігати здоровий глузд і розважливість, необхідні досягнення мети і ефективних результатів. Щоб звести до мінімуму ймовірність конфліктів, переживань та взаємних закидів, спробуйте затаїтися і, не афішуючи свої плани та дії, впевнено виконувати свою роботу, створювати базу майбутніх успіхів. Зірки радять у всьому тримати баланс, зберігаючи внутрішню рівновагу між розумом та інтуїцією, егоїзмом та альтруїзмом, довірливістю та обережністю.

РАК

Зберігайте розсудливість і не наламайте дров. Навалюється багато справ та нових обов'язків, тому можете відчути, що сил стає дедалі менше, а небезпек дедалі більше. Медитація і роздуми, відпочинок у родинному колі та близьких друзів допоможуть краще розібратися в суті навколишніх подій і навіть досягти просвітління. Однак, не варто перетворюватися на пустельників, що глибоко замислилися, шукають усамітнення. Обставини цього тижня допоможуть розкрити творчий потенціал, зроблять із вас загартовану особистість, трохи нервову, але дуже продуктивну.

ЛЕВ

Протягом тижня виникне багато запитань, відповіді на які ви навряд чи знаєте. Плутон увійшов на знак Водолія, утворюючи опозицію із Сонцем у Леві, тому у вашому житті відбудуться певні трансформації. Більш сильним та усвідомленим особистостям опозиція додасть завзятості та наполегливості, підштовхне на вирішення найважчих завдань. Також цей аспект налаштує на войовничий лад і вимагатиме максимальних дипломатичних зусиль, щоб уникнути непотрібних конфліктів із оточенням.

ДІВА

Партнери та колеги помічають у вас зміни, гідно оцінюють ваш внесок у спільну справу. Можливі несподівані премії, доплати за виконану роботу. Загалом ви відчуєте, що фінансові та майнові питання вирішуються самі собою, без особливого докладання зусиль з вашого боку. Гарний час для того, щоб розпочати цикл фізичних вправ, відвідати косметолога чи перукаря-стиліста. В особистому житті, у стосунках із близькими людьми відбуваються зміни на краще.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий тиждень для вас. Загострюється чутливість, за дивним збігом обставин ви можете опинитися у центрі загальної уваги. Проте, будьте стримані прояв своїх емоцій, оскільки заздрісники та провокатори, також за вами спостерігають. Бережіть свою репутацію! Ігноруйте ворогів і, що б не сталося, проявляйте спокій, хоча це може бути дуже непросто. Ідеальний час, щоб відмовитися від шкідливих звичок, присвятити вихідні самоочищенню голови від поганих думок, а організму – від шлаків.

СКОРПІОН

Можете відчути сильну втому, оскільки доводиться звалювати на себе додаткові зобов'язання. Увага представників протилежної статі додасть фарб вашим емоціям, одночасно позбавляючи сили волі, особливо це стосується жінок та дівчат. Період небезпечний для тих, хто обмежує себе, є ризик зірватися та порушити дієту або почати курити після тривалої перерви. Можливі конфлікти навіть із найближчими людьми та особливостями, з чоловіком чи дружиною. Намагайтеся стримувати негативні емоції, закінчуючи розмову у разі найменшого натяку на сварку.

СТРІЛЕЦЬ

Планетарні впливи допоможуть встановити рівновагу стосовно того, що відбувається, роблячи чоловіків дотепними і дбайливими, а жінок – загадковими та усміхненими. Тиждень романтики та пристрасних зустрічей найприємнішого штибу. Гарний час для пошуку партнерів та покровителів, а також для вирішення найскладніших та заплутаних питань з органами влади. Будуть успішними ділові переговори вдень та приємні бесіди увечері. Однак, будьте пильні – ви можете легко повірити в ошуканство і не встояти перед умовляннями.

КОЗОРІГ

Доведеться обирати між прямолінійним оптимізмом та діяльною меланхолією. Час маленьких та рутинних справ, як удома, так і на роботі. Щоб не відбувалося, і як би складно не було, не перетворюйтесь на роздратованих песимістів, готових спалахнути через будь-яку дрібницю та необережне слово. Якщо ви зайшли в глухий кут — поговоріть з батьками, з мудрими людьми або послухайте тямущого блогера — відповідь буде знайдено. Щоб покращити собі настрій, можна обміркувати плани на літню відпустку – цього року вона вам потрібна.

ВОДОЛІЙ

Ви на порозі великих подій! Енергії планет перетворюють вас на пристрасні імпульсивні натури, які прагнуть швидких і рішучих змін у всьому, що вас оточує, а також у самих собі. Не поспішайте — усьому свій час, бережіть фізичні та психічні сили — незабаром вони вам знадобляться. Настав час зачинити двері в минуле і стати серйозним, зробити важливий вибір. Рухайтеся вперед у розсудливому та прагматичному ключі. Пам'ятайте, що у світле майбутнє з дивана не потрапити!

РИБИ

Ви стаєте імпульсивнішими і впевненішими у правоті своєї думки, проте фізичних сил катастрофічно не вистачає. Багато відповідей на запитання ви можете отримати, прочитавши статтю про транзит Сатурна за вашим знаком. Будьте готові до того, що сварливі колеги, які люблять лихословити, можуть перекинути свої негативні емоції на вас. Вчіться вибудовувати правильні кордони, інакше з кожним днем буде все важче. Ще є час для маневру, тому не вступайте в суперечки і не ображайтеся на оточення, а просто робіть свою справу – і результати перевершать усі ваші очікування.

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