Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 червня – 3 липня 2022 року

Головна астрологічна подія тижня – Молодик у Раку 29 червня о 05:52 за київським часом.

Неймовірно важливий молодик, оскільки відбувається поблизу негативної кармічної точки – Чорного Місяця. Знак зодіаку Рак відповідає за все, що пов'язане з Батьківщиною, родом, психікою, почуттями, сім'єю.

Щоб згладити складні енергії Молодика 29 червня, намагайтеся провести цей день біля води, пройдіться босоніж травою, проведіть дихальну гімнастику — корисний будь-який контакт із природою. Це допоможе провести енергетичні очищення, позбутися чужорідних впливів, зміцнити свою ауру та психічне здоров'я, а також створити захист свого будинку та сім'ї.

Період молодика в Раку (28 – 30 червня) – ці дні пам'яті, шанування та зцілення свого Роду. У цей же день Венера в гармонії з Юпітером — мале і велике щастя в гармонійному аспекті, що створює сприятливе зовнішнє тло на новий місячний місяць. Ефективні в цей час будь-які жіночі практики, можна плести родові обереги, застосовувати будь-які методи та техніки лікування свідомості та підсвідомості.

27 червня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном сприяє концентрації сил, цілеспрямованій роботі, витримці. Якщо необхідна зустріч з людиною зі скадним характером, то можна запланувати її на цей день навіть найнервовішим людям вдається контролювати свої імпульси, стримувати себе, ухваювати правильні рішення у складних ситуаціях. День підходить для закладення фундаментального тривалого циклу творчої активності.

28 червня Сонце в напруженості з Юпітером може дати занепокоєння у зв'язку з політичними подіями, соціальною ситуацією. Несприятливий день для вирішення юридичних питань, отримання дозволів та документів, виїзду за кордон та взаємин із іноземцями. Але напружений аспект – квадратура, це натиск і енергія, тому сидіти склавши руки точно не варто. Направте енергію на завзяту роботу, результати якої, зрештою, перетворять ваші бажання на реальність.

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ОВЕН

Присутнє відчуття комфорту в особистих та ділових взаєминах – гармонія та задоволення у матеріальних та фінансових питаннях. Сфера роботи, повсякденні турботи, побутові умови вимагають часу та уваги, але результати від докладених зусиль до кінця тижня вас приємно здивують. Гарний час для співбесід, влаштування на роботу (після молодика), а також для кардинальних життєвих змін. Починається новий етап у вашій професії, кар'єрі.

ТЕЛЕЦЬ

Прекрасний час для того, щоб пожвавити взаємини з коханою людиною. На роботі, у діловій сфері загалом все гаразд, що дозволяє знайти час для рідних та близьких людей. Можлива зустріч із цікавою людиною, яка допоможе подивитися на наявні труднощі з іншого боку. Якщо ви зайняті творчою діяльністю, то тиждень для вас виявиться дуже продуктивним. Це час оптимізму та натхнення, внутрішнього спокою та задоволення.

БЛИЗНЯТА

Сприятлива психологічна атмосфера у колективі сприяє досягненню хороших матеріальних результатів. За необхідності вас підтримає начальство, старші колеги, давні ділові партнери. Якщо ви шукаєте додаткові джерела доходів – таан вам усміхнеться. До кінця тижня ситуація змінюється — на зміну спокою, приходить інтенсивність, необхідність вжити активних дій у громадських справах. Може з'явитися більше клопоту, повсякденних турбот.

РАК

Непростий тиждень — молодик 29 червня підніме найболісніші теми, акцентує питання особистих взаємин. Взаємні претензії одна до одного, часто необґрунтовані, можуть спровокувати серйозну сімейну кризу. Несподівано можуть відкритися таємниці, виявитися приховані схеми та процеси у діловій сфері, що змусить переглянути свої плани у професії та кар'єрі. Намагайтеся економно витрачати свої ресурси – фізичні та матеріальні.

ЛЕВ

Ви добре бачите справжній стан справ, змушені більше часу приділяти соціальній сфері, виявляючи водночас те, що з різних причин вам було недоступне. Після Молодика 29 червня ваше життя зміниться, але в який бік залежить від ваших попередніх дій. Якоюсь мірою, для вас це тиждень кармічної розплати або винагороди. У будь-якому разі вам відкриваються нові перспективи, навіть якщо доводиться з чимось або кимось розлучитися.

ДІВА

Зосередьтеся на собі, своїх інтересах, будьте поінформовані – до вас будуть висуватися якісь вимоги. Доведеться розмовляти та обговорювати, а не йти собі, якщо хочете зберегти свої позиції, кар'єру, статус. Настав час оновити, трансформувати усталені норми, негласні правила. Ви маєте можливість впливати на думки інших людей, але спочатку підіть на компроміс із суперечливих питань. На кінець тижня з'являться можливості збільшити свій добробут.

ТЕРЕЗИ

Навколишні сприймають вас інакше, можливо, дещо здивовані вашими планами чи поведінкою. Але насправді у вашому житті відбуваються позитивні перетворення, змінюється ваше світосприйняття, з'являються нові цілі. Якщо ви запустили якийсь проєкт, розпочали процес – у жодному разі не зупиняйтесь і менше дослухайтеся до порад та критики інших людей. Гарний час для того, щоб налагодити особисті взаємини, привнести гармонію до родини.

СКОРПІОН

Період переоцінки цінностей, відмови від деяких своїх переконань, побудови планів у майбутнє. Гарний час для серйозних розмов із партнерами – зможете досягти згоди практично з усіх питань. Справи та питання, що приносили якесь протистояння, протидії, неприйняття, поступово йдуть на другий план, поступаючись місцем новим перспективним проєктам та взаєминам. Акцентуються питання спільних фінансів, напевно доведеться переглядати деякі умови угод.

СТРІЛЕЦЬ

Складний тиждень, явних поступів у справах не спостерігається, в основному, через необов'язковість партнерів. Можуть бути виявлені якісь помилки, втрачені важливі деталі, що спричинить внесення змін до раніше випущених проєктів, документації, а також перегляду договірних взаємин. Намагайтеся менше критикувати тих, хто вас оточує, візьміть ініціативу у свої руки та дійте! Якщо хочете отримати в результаті якісно виконану роботу, зробіть її самостійно.

КОЗОРІГ

Сприятлива психологічна атмосфера на роботі у діловій сфері дозволить вам забезпечити собі міцний фінансовий фундамент на довгий період. Будуть якісь зміни, особливо це стосується роботи — реорганізації зміна керівництва, звільнення або приймання нових співробітників, але ці зміни виявляться позитивними. Багато громадської роботи, додаткових зобов'язань. Навколишні відчувають у вас силу, тому до вас можуть звертатися за допомогою або порадою.

ВОДОЛІЙ

У всіх питаннях вам допоможе досвід старших та мудрих людей. Уважно аналізуйте інформацію, що надходить, намагайтеся бути серед людей — це відкриє для вас щось нове і ви зможете легше адаптуватися до нових умов і ситуацій, що склалися на роботі. Активізуються фінансові справи — вам можуть повернути борг, виплатити премію або ж ви можете отримати подарунок чи похвалу за минулі заслуги. Особисті стосунки зараз проходять перевірку на міцність.

РИБИ

Ви можете бути надто критичні, нестримні на слова, чути на свою адресу, що з вами важко спілкуватися. Ваше завдання – зберегти те, що маєте, і тоді найближчим часом зможете примножити свій стан або досягти гармонії в любовній сфері. Будьте готові до перешкод та затримок у діловій сфері, у грошових розрахунках. Чекайте і спостерігайте за тим, що відбувається навколо – наприкінці тижня обставини складуться найкращим чином для того, щоб зробити активні дії та вирішити більшість питань.

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