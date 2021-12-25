Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 грудня 2021 - 2 січня 2022 року

Тиждень кардинальних змін, початок нового календарного циклу, тому дуже важливо очиститись від негативної інформації 2021 року.

Це час, коли потрібно підбивати підсумки прожитого періоду та готувати базу для чергового витка свого духовного та особистісного розвитку. Юпітер переходить у знак Риби 29 грудня о 06:10 за київським часом, тут планета є благодійником у статусі управління. Від цього моменту починається період духовного пробудження — світогляд людей змінюватиметься. Багатогранність творчої діяльності та віра у високі ідеали стане каталізатором позитивних перетворень у глобальних масштабах.

Потужне поєднання ретро-Венери, Меркурія, Плутона та світлої кармічної точки – Білого Місяця – сприяє гарному завершенню року та позитивним трансформаціям свідомості, якісним змінам у особистих та ділових взаєминах. Можливо, все відбувається не так швидко, як хотілося б, однак, плюсів значно більше, ніж мінусів.

Молодик 2 січня 2022 року в знаку зодіаку Козорозі допоможе всім набути психологічного комфорту, відчути внутрішню гармонію, що дозволить від перших днів 2022 року одразу увійти в робочий процес та отримувати задоволення від своєї діяльності. Найближчі дні до і після січневого Молодика ідеально підходять для оновлення особистих стосунків, відновлення сімейних та романтичних зв'язків.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді.

ОВЕН

Легше комунікувати та встановлювати довгострокові корисні взаємини. Ви отримуєте заряд оптимізму, наповнюєтеся енергією, яка дозволить зважитися на щось нове та перспективне. Настрій значно покращується, з'являється віра у світле майбутнє. Кохання і романтика входить у ваше життя, свят та яскравих заходів стає більше. З'являється бажання розвинути свої здібності, нахили, таланти, визначити собі вектор розвитку. Поєднання гарного з корисним сприяє набуттю щастя і радості, а питання матеріальних цінностей та грошей вирішуються у цей період набагато легше.

ТЕЛЕЦЬ

Актуальні внутрішні шари будь-якого питання, доводиться вичікувати, прораховувати кожен свій хід. Приділіть увагу здоров'ю, розберіться зі своїми емоціями, особливо з тими, які спираються на руйнування. Обставини змушують вас змінюватися, звільняють від того, що вже давно віджило, очищають та допомагають підготуватися до нового життєвого етапу. Питання, пов'язані з грошима, загальними ресурсами, діловими взаєминами зосередять у собі ще сильніше. Планетарні впливи цього тижня закликають займатися набагато більше роботою, ніж підготовкою до новорічних свят.

БЛИЗНЯТА

Робіть те, що вимагає від вас значних зусиль – беріть на себе відповідальність, ініціюйте зустрічі, координуйте людей. Все це допоможе вам отримати увагу та схвалення керівництва, партнерів та колег, результатом стане кар'єрне зростання вже найближчим часом. Формуються необхідні умови для того, щоб ваша діяльність виявилася ефективною. Оптимізм і приплив енергії, що посилився, допоможе домогтися реалізації бажаної мети. Для творчих людей – це час натхнення, загострені почуття та емоції сприяють яскравому та потужному прояву індивідуальних здібностей.

РАК

Таємне стає очевидним, відбувається розкриття істини, обставини сприяють усвідомленню чогось дуже важливого. Питання із позиками та кредитами можна успішно вирішити – взяти чи віддати. Всесвіт дає шанс знайти вихід із найскладнішої і, здавалося б, безвихідної ситуації. У цей період може виникнути бажання з'ясувати стосунки, висловити усі претензії до партнера. Результат будь-якої ситуації залежить від усвідомленого підходу до справ та стосунків. Скористайтеся потенціалом цього тижня, якщо потрібно з кимось домовитись, вирішити питання з документами, фінансами, партнерськими взаєминами з іноземцями.

ЛЕВ

Щось обов'язково зміниться, від цього мозок посилено працює, часом складно давати раду з потоком думок. Велика кількість контактів і розмов з абсолютно різними та незнайомими людьми сприяє втомі та отриманню непотрібної інформації. Несподівані події, непередбачувана поведінка партнерів змушує змінювати плани, щось втрачати, від чогось відмовлятися. У ділових взаєминах виникає багато протиріч. Найкраще протягом тижня зосередитися на собі та своїх близьких, зайнятися створенням фундаменту для починань у січні 2022 року. Час можна присвятити активній підготовці до свят та участі у масових заходах.

ДІВА

Тиждень сприятливий для фінансової сфери, вирішення майнових питань, завершення угод купівлі-продажу. Однак, не варто квапити події, намагайтеся виявляти стриманість, враховувати інтереси оточення та ділових партнерів, оскільки один неправильний крок, необережне слово може ускладнити нинішні взаємини. Більшість часу бажано провести зі своїми любими, рідними людьми, дітьми, оскільки від перших чисел січня справ значно побільшає. Тому намагайтеся добре відпочити протягом цього тижня, а головне, не засмучуватися, якщо щось не встигли зробити до Нового року.

ТЕРЕЗИ

Непростий тиждень, але не варто занурюватися в атмосферу безвиході — почніть розмірковувати, спираючись на причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ви маєте стосунок до фінансових організацій, влади, відповідальні за колектив, то для вас цей час важливого життєвого іспиту. У зоні ризику статус, кар'єра, гроші. Але вам до снаги вжити необхідних заходів і обернути будь-яку ситуацію з вигодою та користю для себе. Цей період відзначений глибинними, трансформаційними процесами, після яких настане час світанку та довгоочікуваного щастя. Час струсу, важких емоційних станів, тривог закінчиться з настанням Молодика 2 січня.

СКОРПІОН

Загалом настрій добрий, усі найболісніші питання чудово вирішуються щасливо: для когось це кохання чи відносини з дітьми, для іншого – борги, кредити, фінансові справи. Протягом тижня можливі яскраві події, які мають коріння у минулому.

Зовнішнє середовище досить спокійне, що дозволяє ухвалити правильні рішення, керуючись логікою. Працездатність та життєві сили підвищуються, ви привертаєте увагу інших людей, знаходите додаткові ресурси для того, щоб розвинути бурхливу діяльність у різних напрямах вже на початку січня.

СТРІЛЕЦЬ

Щасливо завершуються багато проєктів, довгострокові роботи, формуються необхідні обставини для того, щоб показати себе з вигідного боку. Прагнення комфорту, отримання бажаного задоволення матеріальних потреб – усе це реалізується протягом тижня. Досягаєте висот у професійній сфері, водночас сім'я та близькі люди підтримують вас, є стимулом для досягнення успіху. Це період здобуття внутрішньої свободи, пов'язаний із розкриттям своїх талантів, накопиченням ресурсів та отриманням визнання у професії. Гарний час для відновлення давніх стосунків.

КОЗОРІГ

Багато часу, енергії та сил потрібно для вирішення питань та виконання робіт. Виявляються помилки, уповільнюються роботи, складніше домовитись про взаємовигідні умови з діловими партнерами. Поки інші готуються до свят і відпочивають, вас навантажують роботою або ви самостійно берете на себе додаткові зобов'язання. З одного боку — це звичний ваш стан, але з іншого боку, можливо, час задуматися про те, щоб щось змінити у своєму житті? Намагайтеся до Молодика 2 січня провести аналіз свого минулого, виявити та виправляти помилки, позбутися давніх стереотипів, які зараз уже втратили сенс і лише заважають.

ВОДОЛІЙ

Хороший період для застосування своїх знань на практиці, відпрацювання навичок, внесення змін до робочих проєктів та у своє життя в цілому. Тиждень обнулення старого та переходу в новий стан. Це час кармічної розв'язки, особливо з романтичних тем, партнерським особистим та діловим відносинам. Будьте обережні у своїх діях та емоціях – необдумані вчинки можуть призвести до перевтоми, перевитрати фізичних сил та загострення хронічних захворювань. З Молодика 2 січня формуються необхідні умови для того, щоб вийти із "застою" та почати жити повним життям.

РИБИ

Тиждень натхнення, загострення почуттів та емоцій, які сприяють яскравому та потужному прояву індивідуальних здібностей. Перехід Юпітера на ваш знак 29 грудня обіцяє вдале вирішення всіх тимчасових труднощів вже найближчим часом. У всякому разі ви зрозумієте, що розпочався новий якісніший етап у вашому житті. Гармонія та баланс у взаєминах з оточенням сприяють покращенню настрою. Це найкращий час для усунення конфліктів та пошуку взаєморозуміння з іншими людьми. Питання кохання, творчості, мистецтва допомагають проявити себе і набути популярності.

Читайте також: