Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 листопада - 3 грудня 2023

Тиждень багатий на астрологічні події, які наповнюють простір потужною енергетикою, що дозволяє ефективно використовувати свій час та досягати мети. Корисно зосередитися на головному, зупинити зайвий інформаційний шум. Намагайтеся жити тут і зараз, насолоджуватися кожним моментом.

Понеділок – день Місяця, Меркурій у напруженості з ретро-Нептуном. Аспекти дня сприятливі для психологічних та езотеричних практик, творчої роботи. Намагайтеся робити свій образ більш гармонійним, без деталей, що кричать.

У понеділок, 27 листопада, повня у Близнятах, день, коли всі проблеми вдається вирішити розмовами, а не з'ясуванням стосунків. Якщо є значуща проблема із зовнішністю, і її рішення відкладалося, то вже варто зайнятися її усуненням. Головне – тримайте баланс. Повня в опозиції з Марсом може сприяти різким вчинкам, але екстремально коротка стрижка, занадто довгі нігті або дуже яскравий макіяж – не найкраще рішення.

29 листопада Венера у поєднанні з Нисхідним Місячним Вузлом – це шанс виправити невдалі маніпуляції зі своєю зовнішністю. Також, можна спробувати відновити взаємини з людьми з минулого, нагадати боржнику про те, що настав час повернути борги.

1 грудня Меркурій перейде на знак Козорога, але ненадовго. 23 грудня планета повернеться до Стрільця, у період свого ретроградного руху. Меркурій – планета, відповідальна за наше спілкування, контакти з іншими людьми, комунікації, комерційну діяльність, навчання.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

У цей період стосунки стають більш мирними та спокійними, безконфліктними. Легше досягти домовленостей та знайти компроміс. Захочеться витрачати на красу, предмети мистецтва, відвідування красивих культурних місць. Стежте, щоб витрати не перевищували сьогоднішні доходи. Розслабтеся і пливіть за течією – і тоді тиждень буде позитивним. Зараз не час для боротьби та професійних досягнень, краще його провести з рідними та близькими людьми.

ТЕЛЕЦЬ

Період характеризується бажанням подорожувати, здобувати нові знання, розширювати контакти та зв'язки. У спілкуванні з'явиться більше оптимізму та відкритості, але водночас зростає впевненість у своїй правоті. Найкраще вдаються ділові переговори, а також проєкти, започатковані вже давно. Використовуйте можливості тижня, щоб проявити себе, справити позитивне враження на оточення. Якщо не хочете посваритися – не обговорюйте питання політики та релігії.

БЛИЗНЯТА

Прекрасна можливість отримати новий досвід або вирушити у подорож. Розширити свій кругозір, особливо у гуманітарних та соціальних сферах. Вам може здаватися, що тільки ваша думка правильна, навіть якщо це не так. Будьте об'єктивними, слухайте не тільки себе. Уникайте суперечок та розбіжностей. В цьому випадку вдало складуться особисті стосунки, з'явиться шанс зустріти свого ідеального партнера, досягти внутрішньої та зовнішньої гармонії. Не сидіть склавши руки, дійте!

РАК

Не найпростіший період, оскільки важко впоратися зі своїми емоціями. Вчіться бути дипломатичними та не переносити особисті проблеми у професійну сферу. Зайва категоричність та бажання квапити події будуть зайвими. Намагайтеся бути м'якшими та поступливими. Якщо є можливість, відійдіть від справ та відпочиньте у понеділок та вівторок. Не переймайтеся, ви все встигнете зробити до кінця тижня, коли мине повня і ви будете в стані рівноваги.

ЛЕВ

Не пропустіть вдалу можливість налагодити та гармонізувати стосунки з оточенням. Нові грандіозні плани завітають до вас. Гарний час для письменницької, викладацької діяльності та реклами. Поїздки та подорожі на далекі відстані будуть успішними, але за умови, що врахуєте всі нюанси. У цей період чудово вдасться передавати свої знання, навчати, бути цікавою та харизматичною особистістю. З'явиться більше оптимізму і не буде прискіпливості до деталей.

ДІВА

Зростає ваш енергетичний потенціал, що змушує вас діяти на межі зусиль і виборювати свої інтереси, досягати бажаного. Будьте особливо уважними до дрібниць там, де вони важливі. У цей період можна пропустити важливі деталі, зосередившись на глобальних цілях. Будь-які прояви себе у світі допоможуть втілити задуми у реальність, принесуть нові приємні знайомства. Повня 27 листопада додасть оптимізму, тож будуйте плани, домовляйтеся з партнерами!

ТЕРЕЗИ

Ви зможете багато встигнути, продуктивно попрацювати і якісно відпочити. Домовитись у цей час буде простіше. Повня 27 листопада сприяє підвищенню пристрасності, дає рвучкість, імпульсивність, тому якщо ви перебуваєте у стосунках, вилийте ці почуття на партнера. Однак якщо ви самотні, в жодному разі не плануйте побачення та не фліртуйте у соціальних мережах. З родичами теж варто бути терплячішими, не зриваючись на гнів і крик із найменшого приводу.

СКОРПІОН

Тиждень принесе деякі зміни у ваше життя, але їх не треба сприймати з негативного боку, а варто розглянути як можливість змінити щось на краще. У понеділок і вівторок краще «не відсвічувати» на роботі, уникаючи будь-яких конфліктів. Можете зіткнутися зі скасуванням чи перенесенням домовленостей, поїздок. Вам потрібно бути особливо уважними під час розрахунків та роботи з документами, оскільки велика ймовірність помилок.

СТРІЛЕЦЬ

Понеділок краще провести будинки під пледом із чашкою заспокійливого чаю за переглядом максимально розслаблюювального контенту. А вже у вівторок ви відчуєте приплив сил, з'явиться бажання діяти та досягати результатів. Під впливом повні ви стаєте активнішими, товариськішими і допитливішими, тому протягом тижня корисно заводити нові знайомства, до того ж як щодо роботи, так і в особистому житті, якщо ви самотні. Вихідними обов'язково організуйте культурне дозвілля із друзями.

КОЗОРІГ

Підвищаться ваше красномовство та інтелект, тому ймовірно, що все заплановане на тиждень, вдаватиметься досить легко і не вимагатиме надзусиль. Ініціативи на любовному фронті будуть успішними. Якщо ви в активному пошуку, можете зустріти романтичного партнера. Якщо ж ви у шлюбі, велика ймовірність, що ваш чоловік або дружина саме сьогодні збереться влаштувати розбірки зі з'ясуванням стосунків. Намагайтеся не закипіти і не накидати претензій у відповідь, набагато конструктивніше буде звести розмову до жарту.

ВОДОЛІЙ

Повня наділяє вас зайвою мрійливістю і підвищує вашу емоційність. На початку тижня вас так і потягне побудувати наполеонівські плани, після чого ви одразу почнете сумніватися в їхній реалістичності. Тиждень не підходить як для довгострокового, так і для короткострокового планування. Тому просто плануйте справи на день та послідовно їх виконуйте. Друга половина тижня чудово підійде для розмови із керівництвом про зміну умов праці.

РИБИ

Ви притягуєте людей, оскільки перебуваєте в ресурсному стані, що дозволяє заряджати оточення позитивною енергією та добродушністю. Якщо ви давно відкладали якусь неприємну розмову, протягом тижня сміливо заводьте її – вона однозначно мине з меншими наслідками, а то й зовсім без них. Дисципліна сприяє вашому фінансовому добробуту. Можливі несподіване надходження грошей або вигідна пропозиція. Можна і треба виявляти ініціативу на професійній ниві.

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