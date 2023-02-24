Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 лютого – 5 березня 2023 року

Відносно спокійний тиждень, що дозволяє трохи відпочити та внести гармонію у довкілля. Планетарні взаємодії сприяють вирішенню важливих питань, поїздок, роботі з документами, корисним покупкам. Венера з Юпітером і Меркурій із Сатурном наповнюють життя спокоєм, впевненістю та стабільністю, допомагають ефективно використовувати сприятливі обставини, знаходити вихід із складних ситуацій, встановлювати і застосовувати на практиці накопичені знання та набуті навички.

Триває період зростального Місяця, що сприяє накопиченню ресурсів, конструктивним починанням та ініціативам. Гарний час для того, щоб встановлювати та підтримувати теплі стосунки з потрібними людьми. Тиждень підходить для серйозних розмов із рідними та близькими людьми, вирішення житлових питань, переїзду, еміграції.

3 березня о 00:52 Меркурій входить у знак Риби, де має слабкий статус. Краще відкласти на деякий час важливі розрахунки та будь-які роботи, що вимагають чіткості та дотримання суворих правил. Транзит Меркурія цим знаком особливим чином впливає мислення людей. Не завадить у цей час поринути у роздуми про вічне і, можливо, дійти правильних висновків. Люди стають романтичнішими, знаходять натхнення і бажання створювати щось корисне та красиве.

У суботу та неділю може відбутися багато подій, як у особистому житті, так і на зовнішньому плані, які вплинуть на подальший перебіг життя. У довкіллі відчуваються напруженість та очікування чогось дуже важливого, яке стане очевидним і зрозумілим вже незабаром.

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ОВЕН

Цікавий тиждень, на перший план виходить питання про те, хто головний, але ваша суперечка з будь-ким може вийти вельми темпераментною. Інші люди можуть вважати вас оригінальним і трохи дивовижним, що не дуже добре вплине на робочі взаємини та ділове партнерство. Певна неуважність і забудькуватість не сприяють швидкому розвитку поточних процесів, тому якщо вже і злитися на когось, то тільки на себе. До вихідних обставин покращаться, енергії додасться, і життя увійде у звичне русло.

ТЕЛЕЦЬ

Протягом тижня вам щастить на людей, можливі несподівані приємні зустрічі та пропозиції. Використовуйте кожен шанс, шукайте можливості та ресурси для реалізації намічених планів. Певні бажання виконуються самі собою, без особливих зусиль і це може надто розслабити. А цього неварто допускати — саме зараз для вас дуже ефективний період, талан на вашому боці і потрібно користуватися цим. Водночас слід контролювати себе у фінансових витратах, оскільки все довкола провокує жити не за коштами.

БЛИЗНЯТА

Може виникнути певна тривожність, страх того, що кудись не встигнете, пропустите щось важливе. Все це разом штовхає вас на нелогічні вчинки, одночасно роблячи надмірно довірливими та балакучими. Для того, щоб привести думки до ладу, розібратися зі своїми бажаннями, спробуйте абстрагуватися від того, що відбувається навколо, відключіть телефон і побудьте на самоті. Не варто розпорошуватися по всіх напрямках, виберіть один, найважливіший, – і дуже скоро результат перевершить усі ваші очікування.

РАК

Тиждень повинен принести психологічний спокій і сімейну ідилію, однак до вихідних можуть з'явитися підозри та сумніви в тому, що ви робите і з ким перебуваєте у взаєминах. Будні – сприятливі, ви багато встигнете і, можливо, через втому можуть піднятися з підсвідомості дитячі страхи. Одного разу може виникнути грандіозний скандал, застілля закінчиться сваркою, а романтичне побачення – сльозами. Тому, у суботу-неділю дозвольте собі перечекати неприємності вдома під теплим пледом, із чаєм та книжкою.

ЛЕВ

Транзити планет надають тонізувальний вплив, формують відповідні умови для розкриття вашої особистості, творчої діяльності, романтики та встановлення дружніх контактів. Обставини складуться потрібним чином для того, щоб зробити важливі кроки у професійній сфері та просунутися вгору кар'єрними сходами. Від вас можуть вимагати негайних відповідей та швидких рішень, проте, не поспішайте, покладайтеся на власну інтуїцію – вона допоможе вам визначити, що зараз головне.

ДІВА

Безглузда критика начальства, занудство і нетерплячість оточення часом відволікають вас від важливих справ. Намагайтеся стати трохи чуйнішими, чутливішими, оскільки саме ваші слова допоможуть заспокоїти його. Протягом тижня люди схильні трохи перебільшувати, що створює не дуже комфортні умови для роботи, але вам до снаги навести лад та організувати ефективну роботу людей. Ділові партнери та колеги допоможуть вам краще оцінити себе, додаючи впевненості у власних силах та підвищуючи самооцінку.

ТЕРЕЗИ

Веселий та енергійний тиждень, який може стати поворотним або, принаймні, запам'ятається надовго. Якщо вас ніхто і нікуди не квапить і не навантажує додатковими обов'язками, присвятіть час своєму хобі, пошуку природності та пропорційності всередині та навколо себе. Все незвичайне, неординарне буде особливо привабливим, а звичні обов'язки, навпаки, будуть у тягар. Представники протилежної статі обдарують вас увагою та компліментами. Можливо, хтось зустріне свою другу половинку.

СКОРПІОН

Цього тижня все крутиться навколо вас, і ви задаєте тон, що відбувається. Заражаючи оточення своїм ентузіазмом і змушуючи бачити перспективи і вигоду, ви легко стаєте лідером і, можливо, після цього буде офіційне підвищення на посаді. Прекрасний час для любовних пристрастей та романтичних знайомств, публічних виступів, що значно підвищить вашу самооцінку. Також, обставини підштовхнуть вас трохи змінити своє буденне життя. Від усього, що лежить не на місці і заважає, позбавляйтеся зі спокійною совістю.

СТРІЛЕЦЬ

Інтуїтивне сприйняття світу буде загострене, а сни можуть виявитися пророчими. Ви зможете знайти взаєморозуміння з будь-яким співрозмовником та з будь-яких питань, роблячи тиждень не тільки зручним для залагодження старих конфліктів, але й підвищуючи шанси успішно уникнути нових. Вам буде легше підбирати прості слова для пояснення найскладніших речей. Особливо в розмовах із протилежною статтю. На жаль, позитив і гарний настрій можуть доходити навіть до небезпечної легковажності.

КОЗОРІГ

Планетарні енергії змушують зосередитись на досягненні матеріального добробуту, роблячи вас терплячими та наполегливими трудоголіками. Несподівано може виникнути необхідність виступити на конференції, виголосити важливу промову на нараді, але це відкриє нові можливості. До п'ятниці плавно переходьте від робочих питань до особистих, а близькі та рідні люди допоможуть побачити красу навколишнього світу. Також пам'ятайте, що зараз краще накопичувати, ніж вкладати, і запасати, ніж витрачати.

ВОДОЛІЙ

Ви опиняєтеся у владі правил та звичок, що дозволяє створити необхідну базу. Близькі та рідні люди помітять зміни. Ви раптом знайдете здатність отримувати задоволення від найпростіших речей. Вже від наступного тижня зміни увірвуться у ваше життя потужним потоком, що вимагатиме швидкого реагування. Думки, які у вас з'являються, поки тримайте у секреті від оточення – ще не час робити їх надбанням громадськості. Трохи відпочиньте, оскільки найближчими місяцями часу на це дуже не вистачатиме.

РИБИ

Ви зазнаєте неймовірно сильних почуттів, а можливо, несподівано закохаєтеся або кардинально зміните ставлення до партнера. Гнів і натхнення, пристрасть і ревнощі, раптові сльози та напади нервового сміху – це те, що викликатимуть у вас представники протилежної статі, чоловік чи дружина. Стежте за рівновагою, приділіть увагу власному здоров'ю. Зараз у всьому важливий лад: у голові, на роботі, у господарстві та найголовніше, у особистих взаєминах. Оскільки велика ймовірність, що безневинний жарт може призвести до скандалу.

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