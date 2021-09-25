Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 вересня-3 жовтня 2021 року

Тиждень відзначений важливим астрологічним явищем — ретроградним Меркурієм у Терезах, період якого розпочнеться 27 вересня і закінчиться 18 жовтня 2021 року.

Це період сумнівів, особливо в любовних стосунках, а також потрясінь у діловій сфері. Для багатьох тиждень почнеться з руйнування (в ліпшому випадку — зі зміни) навіть найнадійніших планів.

29 вересня Венера в гармонії з ретро-Нептуном, а Сонце в гармонійному аспекті з ретро-Сатурном - день сприятливий, з урахуванням зовнішнього досить складного фону. Можна виправити припущені помилки, гармонізувати дорогі вам взаємини або розпалити пристрасть в усталених стосунках, вирішити фінансові питання. Доклавши певних зусиль, є шанс перетворити ситуації, які вас не влаштовують. Хороший день для візитів до офіційних органів, для розмов із начальством.

30 вересня Венера в квадратурі з ретро-Юпітером, а ретро-Меркурій в квадратурі з ретро-Плутоном - аспекти оманливих перспектив. Не час для надто оптимістичних або грандіозних намірів. Через власну легковажність виникає небезпека зазнати збитків, а конфлікти з людьми, що оточують, можуть надовго зіпсувати настрій. Тільки у разі достатнього самовладання можливо напружений енергетичний потенціал звернути до деякого поліпшення. Адже напружені аспекти дають натиск і енергію, яку у разі розумного підходу можна направити в вигідний і корисний для себе бік.

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ОВЕН

Ваша тактика незрозуміла для інших, але водночас, ви залучаєте увагу оточення. Слушна нагода для того, щоб проявити свій активний творчий потенціал. Напевно, ви зможете здивувати багатьох, обійти конкурентів і знайти стабільне положення. Будьте непередбачувані і ви опинитеся непереможні. Хоча тиждень для вас складний — активізуються суперники, недоброзичливці, незадоволені партнери з минулого. Стрес і розтрата всіх сил можуть привести до виникнення психосоматичних симптомів. Не час для запуску нових проєктів, а то, що вже розпочато, може закінчитися швидко і з втратами.

ТЕЛЕЦЬ

Не варто прагнути до недосяжного — зараз важливо уміння співставляти далеку мету із завданнями справжнього моменту. Ваша практичність і власний досвід можуть підштовхнути вас до творчих перетворень. Якщо ви довго збирали інформацію, навчалися, напрацьовували навички, то можливі перші матеріальні результати протягом тижня. Підвищена інстинктивність і раптові пристрасні пориви обумовлюють незвичайні ситуації в романтичній сфері. Багато Тельців прямо-таки охоплені своїми почуттями і схильні безконтрольно віддаватися пристрастям, що може принести шкоду їхній репутації.

БЛИЗНЯТА

Занепокоєння, бажання змін, безладні зусилля можуть сприяти неприємностям в ділових взаєминах. Ви ризикуєте образити партнерів і колег ексцентричними витівками, необ'єктивним розподілом симпатій і антипатій. Можливий розрив старих ділових взаємин, але і зав'язування нових, скоріше, не настільки вдалих. Невідповідний час для прояву громадської активності, зв'язків з різними організаціями та групами. Можливі фінансові конфлікти через прагнення до швидкого збагачення. Ваш управитель — Меркурій перейшов в ретроградний рух, тому будьте обережні у всьому.

РАК

Напружений тиждень, особливо складно досягти гармонії в шлюбі, сімейних і любовних стосунках. Нестійкість емоційної сфери може призвести до прояву хронічних захворювань. Характерні зіткнення з начальством, не варто шукати його заступництва і підтримки. Необачні дії у фінансовій сфері призводять до втрат і збитків.

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Проблеми, які виникають протягом тижня, можна вирішити, піднявши їх на інший рівень. Для цього необхідно усвідомити причинно-наслідковий зв'язок і, використовуючи минулий досвід, йти шляхом розвитку та перетворювати, змінювати, трансформувати те, що приносить дискомфорт.

ЛЕВ

Для того, щоб контролювати ситуацію, треба використовувати перевірені методи. Цей період сприятливий для відновлення втрачених зв'язків і контактів, повернення на колишню роботу або спільних проєктів з тими людьми, яких ви знаєте давно. Слушна нагода для переоформлення важливих паперів, ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, вчасно внести зміни, оптимальним чином організувати роботу співробітників. Продуктивний обмін думками, брифінги, конференції.

ДІВА

Ваш управитель — Меркурій — перебуває в фазі ретроградного руху від 27 вересня до 18 жовтня, тому найближчий тиждень виявиться для вас дуже важливим. Базуючись на старій підставі, ви можете зробити стрибок у нову фазу. Обставини повертають вас до джерел, ви по-новому їх оцінюєте і знаходите свободу. Ситуації, які відбуваються, можуть постійно повертати вас до тем минулого, а це в своєю чергою дає можливість творчо вирости. Ви можете знаходити нове в тому, що раніше самі відкинули, або там, де інші не бачили. Повертаючись і виходячи з минулого, ви знаходите свободу.

ТЕРЕЗИ

Внутрішній конфлікт може стати точкою зростання, тобто є каталізатором особистісного розвитку. Можливий жаль за втраченими можливостями і минулі помилки. Гарний час для усунення страхів, позбавлення від невмотивованого почуття провини, які обмежують активність, ефективну діяльність через побоювання щось зіпсувати. Психологічні перевороти сприяють усвідомленню чогось дуже важливого, виявляються невідповідності методів і мети, після чого піде неодмінне поліпшення якості життя. Обставини дозволяють проаналізувати витоки конфлікту, з'являються можливості, щоб виправити ситуацію.

СКОРПІОН

Іноді можуть бути випадкові ситуації, коли ви знаходите те, що вам не до снаги "зловити" і утримати біля себе. Упертість, бажання відстояти своє, протиставлення себе навколишньому світу призводить до стану внутрішнього конфлікту чоловічого і жіночого, активного і пасивного, і воно провокує зворотню агресивну реакцію з протилежного боку. Зараз важливо усвідомити, що треба розмовляти про стосунки, йти на контакт і прагнути до компромісу. Жорстка позиція і впертість призводять до збільшення тріщини в партнерстві. Невиражені почуття, гнів, злість, образа можуть стати причиною психосоматичних захворювань.

СТРІЛЕЦЬ

Період непростий, обставини покажуть, які залежності і прив'язки обмежують вашу активність, на що ресурси і енергія витрачаються неефективно. Частіше, ніж зазвичай, з'являються різні похмурі або сумні думки, можливо, пов'язані з якоюсь подією або з іншою людиною з минулого. Зараз не найкращий час для впертого прагнення переламати перебіг подій, тому що сил у вас недостатньо, та й обставини складаються не так, як хочеться. Зараз ліпше відступити, не витрачаючи даремно сили і час. Накопичена енергія і ресурси знадобляться вам незабаром для конструктивних життєвих перетворень.

КОЗОРІГ

Потрібно продовжувати виконувати свою роботу, але водночас зрозуміти свої обмеження і намагатия приймати їх, коригуючи ситуацію в залежності від них. Ви можете багато чого досягти найближчим часом, однак, навряд чи отримаєте бажаний результат в повному обсязі. Попри райдужно-мрійливі відчуття велика ймовірність відірватися від реального життя і тверезої оцінки власних можливостей. З'являється схильність ігнорувати інтереси співробітників і партнерів, а прагнення до суперництва і перемоги за будь-яку ціну може призвести до затяжних конфліктів і відкритого протистояння.

ВОДОЛІЙ

У професійній сфері підвищені амбіції і цілеспрямованість далеко не завжди сприймається позитивно людьми, які оточують, викликають у них роздратування. Всі свої досягнення і успіхи намагайтеся поки не афішувати, інакше обов'язково знайдуться недоброзичливці, які спробують вставляти палиці в колеса. Причиною розбіжностей з діловими партнерами можуть стати питання спільних фінансів, розподілу прибутку, податків, боргових зобов'язань. Загалом в сімейних справах все звично і передбачувано, ваш вплив на молодших членів сім'ї помітно зростає, і ви можете цим скористатися.

РИБИ

Має сенс розставити пріоритети і зрозуміти, що є найбільш цінним, до того ж, не тільки в матеріальному сенсі. Справи йдуть досить рівно, а відсутність поспіху призведе до конкретних досягнень, які задовольнять і розум, і серце. Якщо піддатися спокусі, є ризик стати маріонеткою, втратити індивідуальність, власну думку, творчу спонтанність. Напружене очікування чогось навпаки віддаляє вас від реалізації мети, тому має сенс розслабитися і відпустити ситуацію. Енергетичний потенціал тижня сприятливий для вас, нехай з деякими зволіканнями, але ваші бажання реалізовуються.

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