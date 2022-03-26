Що зірки нам пророкують: гороскоп на 28 березня - 3 квітня 2022 року

Головна подія тижня – Молодик в Овні 1 квітня о 08:24 за київським часом, який стане відправною точкою нового творчого етапу та продовженням конструктивних перетворень, що розпочалися 21 березня 2022 року.

Меркурій рухається за знаком Овна — транзит сприяє покращенню пам'яті та роботи мозку, появі чіткої, ясної інформації в інформаційному просторі. Різко активізується спілкування, людям властиво вступати у суперечки та відстоювати свою правоту, висловлювати особисту думку, яка здебільшого нікого не цікавить. Кожен зайнятий своїми справами, проблемами, рішення приймаються швидко.

Протягом тижня порушуються давні теми у відносинах, виникає потреба з'ясувати те, про що довгий час мовчали. Також планетарні впливи допомагають ухвалити рішення про оформлення офіційних союзів, сприяють укладенню довгострокових контрактів.

Слід дуже старанно охороняти те, що має залишитися в таємниці – це стосунки, гроші, творчі проекти. Люди схильні оцінювати один одного на вигляд, критикувати, виносити конфлікт у публічну площину.

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ОВЕН

Підвищується творча та інтелектуальна активність, бажання писати, читати, спілкуватися. Можливі нові цікаві зустрічі чи недалекі подорожі. Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей та будь-якого виду творчості. Зосередженість на своїх інтелектуальних устремліннях та самовираженні може допомогти вам досягти більш високих рівнів у професійній сфері. Молодий місяць у вашому знаку 1 квітня, відкриє для вас нові горизонти, принесе позитивні зміни.

ТЕЛЕЦЬ

Будь-який прояв позитивних емоцій буде взаємним – вам раді, вас хочуть бачити. Гармонійний душевний стан у вас викличуть люди та ситуації, з якими ви зіткнетеся у повсякденному житті. Обставини складаються сприятливо просування своїх інтересів, вирішення фінансових питань, пошуку нової роботи. Переговори пройдуть гладко, спільні підприємства будуть успішними. Активна соціальна позиція допоможе залучити однодумців на роботу над творчими проектами.

БЛИЗНЯТА

Період фізичної активності, досягнення певних цілей. Обставини пробуджують у вас дух суперництва, тому багато що вдається. Усвідомлені, активні особи зможуть справити на оточуючих бажане враження. Тиждень сприятливий для прийняття відповідальних рішень, кардинальних змін – від зміни роботи до переїзду до іншої країни. З'єднання вашого управителя — Меркурія з Молодиком 1 квітня, забезпечить відповідні умови для того, щоб відкрити новий розділ вашого життя.

РАК

Демонстрація своїх талантів та здібностей, набутих навичок буде успішною. Вашим знаком керує Місяць, тому Молодий місяць в Овні допоможе зробити те, на що довго не вирішувалися. Намагайтеся 1 квітня скласти план дій, заявіть про себе, скажіть про свої потреби – знайдуться партнери, які допоможуть вам зробити правильний старт. Більшість завдань, побутових проблем та повсякденних клопотів буде вирішено у другій половині тижня. При цьому будьте обережні при поводженні з гострими предметами, вогнем.

ЛЕВ

Ваші дії багато в чому стають імпульсивними та не завжди продуманими. Життя змушує вас перебувати у центрі подій, вирішувати питання самостійно, тримати під контролем усі важливі справи. Часу на романтику, сімейні відносини майже немає, т.к. доводиться займатися громадською діяльністю, розвитком бізнесу, а також допомагати нужденним. У цей час ви отримуєте задоволення від фізичної роботи, у вас прокидається дух суперництва. Старання не пройдуть даремно — ваше життя рішуче зміниться на краще.

ДІВА

У цей період на перший план виступатимуть повсякденні справи та обов'язки, пов'язані з вашою роботою, колегами чи партнерами. Ймовірно, ви опинитеся найбільш підходящим фахівцем у своїй професійній сфері, і вам доведеться зайнятися організацією колективної діяльності, плануванням загалом. Ви можете отримати хороші новини, пов'язані з новою роботою, кар'єрою. Зростає ваша популярність, ви отримуєте визнання і, можливо, покращає ваше матеріальне становище.

ТЕРЕЗИ

Вашу увагу можуть привернути різноманітні творчі проекти, неординарні ідеї. У ці дні спільні зусилля з партнером чи союзниками полегшать вашу роботу, навіть якщо її важко буде назвати приємною. Спрямованість до заповітної мети, азарт, ваші сміливі бажання дивують оточуючих, мають чіткий напрямок, можливість досягти прориву в якійсь галузі діяльності. Рівнавага, любов і гармонія зберігаються лише у русі, у процесі фізичної активності, громадській роботі.

СКОРПІОН

Спалах пристрастей та загострення бажань, активність у відносинах із протилежною статтю, привносять у повсякденність яскраві події. Енергія може бути спрямована на матеріальний світ, на підвищення свого добробуту – результатом будете задоволені, хоча не варто очікувати на швидкі результати. Везіння супроводжує фінансові питання, професійні справи, гострота багатьох ситуацій знімається. З'являється можливість отримати особисту вигоду, придбати щось цінне та фундаментальне.

СТРІЛЕЦЬ

Будь-яка інформація, яку ви отримаєте протягом тижня, в майбутньому буде корисною, допоможе вирішити матеріальні проблеми. Дуже продуктивний час, особливо у питаннях довгострокового планування. Гроші, матеріальні блага – найактуальніші теми найближчого періоду. У особистих відносинах настає затишшя – компромісні рішення знайдено. Гарний час для досягнення порозуміння з дітьми та близькими родичами. Період глибоких перетворень, з'являється можливість створити основу майбутніх успіхів.

КОЗОРІГ

Спілкуванню бракуватиме гумору та безтурботності, і навіть найшвидші зустрічі стануть серйозними, можливо корисними в довгостроковій перспективі. Соціальні контакти, суспільні відносини — важливі, але безрадісні. Якщо в цей період можливі приємні моменти, вони можуть бути пов'язані з новими обов'язками. Все це загалом виглядає трохи похмурим, але можливі й позитивні обставини. Наприклад, давні особисті взаємини можуть перерости в офіційний союз або нарешті буде досягнуто стабільності.

ВОДОЛІЙ

Час романтики, флірту, деякої легковажності. Відчуття свободи, довіра у відносинах з коханою людиною, сприяють набуттю внутрішнього балансу. Гарний час для самопізнання, аналізу своїх почуттів, стосунків із родичами, партнерами, колегами. Вас може потягнути до тих, хто старший і досвідченіший за вас, т.к. виникає сильне бажання здобути нові знання, досліджувати серйозні теми. Можуть скластися обставини, що вимагають від вас виняткової рішучості, суворості, послідовності.

РИБИ

Навколишні люди оцінюють вашу унікальність, фізичну привабливість та різні грані вашої особистості. У вас з'являється шанс обернути не дуже зручну ситуацію на свою користь. За допомогою ефектних жестів, своєї психічної сили та хитрощів, ви легко можете справити враження на потрібних вам людей. У цей час можна і необхідно краще зрозуміти себе і вивчити методи самовдосконалення. Партнер і його становище у суспільстві зіграють головну роль у вашому прагненні досягти особистих цілей.

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