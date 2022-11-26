Що зірки нам пророкують: гороскоп на 28 листопада – 4 грудня 2022 року

Теми березня – квітня 2021 року можуть знову стати актуальними. Події в геополітичній картині світу швидко змінюються, ймовірність жахливих сценаріїв поступово зводиться до мінімуму і загальне тло суспільних настроїв значно покращується. Останні дні листопада сприятливі для ділової активності, вирішення важливих питань та зміцнення своїх позицій.

На початку грудня відчувається стагнація у всіх життєвих сферах, на деякий час бізнес та виробничі процеси припиняються. З одного боку, це допомагає уникнути помилкових процесів і зберегти ресурси, оскільки у період стаціонарного Нептуна сприйняття навколишнього світу дещо спотворюється. Але в психологічному аспекті період від 1 до 4 грудня досить непростий. Цими днями з'являється безліч непотрібної інформації, що веде до невірних оцінок реальності, помилкових висновків та заплутаних ситуацій.

Тиждень сприятливий для об'єднання з іншими людьми, співробітництва та вибудовування суспільних взаємин, що допоможе реалізацією спільних цілей. Цілком імовірно, що ті, з ким доля вас зведе протягом тижня, згодом стануть вашими довгостроковими партнерами.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Використовуйте всю наявну у вас енергію, всі накопичені знання та досвід, щоб мати максимальну ефективність у стосунках із колегами, партнерами, роботодавцями та досягти найвищої результативності. Зверніть особливу увагу на матеріальні, фінансові результати вашої діяльності: саме зараз ви зможете знайти шляхи для покращення справ у цій галузі. Важливо й те, яке враження ви справляєте на оточення. Можливо, взаємна симпатія та дружба з представниками протилежної статі допоможуть вам у вирішенні питань.

ТЕЛЕЦЬ

Будьте ефективні в командній роботі, практичні, нічого не упускайте з уваги. Колектив може висунути вас на лідерські позиції. Намагайтеся бачити у кожній проблемі, що виникає на вашому шляху, потенційну можливість самоствердження, джерело цінного досвіду. Багато залежатиме від вашої особистої психологічної сили, чарівності та вміння залучити інших людей на свій бік. Не шкодуйте сил, використовуйте всі доступні засоби та намагайтеся отримати якомога вищу оцінку.

БЛИЗНЯТА

Необхідність змінювати плани та неможливість спланувати час, що вибиває з колії. Не піддавайтеся сумнівам і страху — виявіть серйозність, мудрість, не грайте в честолюбство, а просто відчуйте, що ви здатні досягти багато чого, і тоді успіх незабаром вам забезпечений. Попереду — дуже важливий і відповідальний період вашого життя, тому зараз бажано позбавитися всіх справ і взаємин, які просто витягують із вас сили та енергію, нічого не даючи натомість.

РАК

Візуалізуйте свої ідеали, мобілізуйте свій творчий потенціал - і ви зможете завершити справи з максимальною ефективністю. Протягом тижня ви зможете підбити перші підсумки своїх досягнень і намітити нові перспективи. Будьте честолюбними та вірте в успіх, повною мірою використовуйте свій вплив на оточення. Намагайтеся зробити якнайбільше саме зараз, створити потужний імпульс вперед, який дозволить вашому задуму просто рухатися за інерцією, коли настануть важкі часи.

ЛЕВ

Важливий тиждень для вас і те, чим ви займаєтеся зараз, буде підтриманий усім досвідом та всіма ресурсами попередніх місяців. Краще трохи сповільнити темп і озирнутися: як би не залишити на узбіччі щось справді важливе, не залишитись без підтримки. Незважаючи на всі доступні вам зараз силу і вплив, може бути вигідніше піти на компроміс і залучити на свій бік сильних союзників. Гарний час зайнятися підготовкою до нового великомасштабного проєкту чи бізнесу.

ДІВА

Зараз не найрезультативніший час із точки зору роботи та фінансів, якщо тільки ви не зайняті суто творчою справою, зате, спілкуючись з оточенням, займаючись втіленням різних ідей, ви забезпечуєте собі запас енергії та ентузіазму на багато місяців. Корисні поїздки, відрядження, курси підвищення кваліфікації та семінари за фахом. Непогано також обговорити майбутні завдання з колегами та партнерами, ваші слова зараз звучатимуть особливо доступно та переконливо.

ТЕРЕЗИ

На вас чекають зміни, поїздки та велика кількість різноманітних справ. Будьте готові до того, що плани на майбутнє зміняться. У вас є можливість створити щось дуже надійне, довговічне, те, що потім служитиме вам опорою протягом багатьох років. Крім того, якщо зараз ви приймете на себе підвищену відповідальність, то незабаром отримаєте можливість піднятися вгору кар'єрними сходами. Це гарний час, щоб займатися рекламою свого бізнесу, вкладати кошти у розваги та подорожі, залучати фінансові ресурси інших людей.

СКОРПІОН

У вашому проєкті виявляться якісь слабкі місця, і їх доведеться терміново ліквідувати, а заразом перевіряти ще раз і все інше. Будьте гнучкими, вчіться пристосовуватися до нових умов, хоч би якими вони були, не витрачайте час і нерви на марні суперечки. І в цьому разі ваші успіхи будуть ще більш вражаючими. Не нехтуйте думкою колективу, зробіть кроки для того, щоб зробити його прихильним. Можливо, вам слід організувати спільноту тих, хто щиро цікавиться вашою діяльністю та може допомогти вам стати більш популярним та впливовим.

СТРІЛЕЦЬ

На тлі загалом успішних і дуже важливих попередніх місяців вашого життя цей тиждень сприймається як період гальмування, уповільнення, внутрішніх сумнівів. Можливо, сумніви можуть бути просто результатом складного емоційного стану. У будь-якому разі зараз корисно зробити паузу, відпочити від справ, призупинити свій нестримний порив до здобутків. Дуже хорошу підтримку вам надасть подорож місцями сили, відвідування монастиря або відпочинок у відокремленому місці.

КОЗОРІГ

Ви досягаєте піку свого авторитету та здатності впливати на ситуацію, так намагайтеся виправдати надану вам довіру. Сміливо беріть на себе керівну роль та масштабні відповідальні завдання, розумно розпоряджайтеся спільними ресурсами та загальними фінансами. Можливо, вам запропонують особливо складне завдання як випробування. Пам'ятайте, що важливо не те, як багато роботи ви повалите особисто на себе, а те, наскільки успішно ви зможете організувати її виконання іншими людьми.

ВОДОЛІЙ

Громадські особи та представники творчих професій мають шанс значно підвищити свою популярність. Попереду на вас чекає багато нового та цікавого. Позбавтеся того, що не дає вам зробити крок вперед. Направте енергію на досягнення поставлених перед вами цілей. І вже до кінця грудня ви зможете побачити плоди ваших праць. Не дозволяйте лінощі та повільності стояти у вас на шляху. Не слухайте нікого, бо ви є найкращим своїм порадником і попутником на цьому нелегкому, але цікавому шляху.

РИБИ

Зверніть усю свою увагу в майбутнє: минулі справи та сумніви лише заберуть у вас енергію, яка зараз потрібна для просування вперед. Почніть робити те, що давно мріяли. Вашої енергії вистачить на будь-яку велику справу. Використовуйте ваші честолюбство, чарівність і шарм. Не перекладайте справи на "потім". Бо вжити будь-яку дію потрібно "тут і зараз". Будьте самими собою, не бійтеся підкреслити свою індивідуальність та унікальність, оригінальність та здатність до творчості.

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