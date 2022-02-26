Що зірки нам пророкують: гороскоп на 28 лютого - 6 березня 2022 року

Доленосний тиждень для багатьох, позитивні впливи сполуки Марса і Венери сприяють популярності у представників протилежної статі.

Період творчої наснаги, посилення інтуїції, формуються відповідні умови для пізнання свого внутрішнього світу, духовного розвитку.

2 березня з 07:05 ранку, 30-й місячний день, енергетично потужний, який буває вкрай зрідка. Його символ – Золотий Лебідь. День кохання, прощення, підбиття підсумків за місяць. Час гармонії із самим собою та світом, щасливого завершення справ. О 19:35 за київським часом Молодик у Рибах, і від цього моменту - перший місячний день, тобто Місяць росте, починається новий життєвий цикл.

Вранці 6 березня Венера і Марс переходять на знак Водолія - посилюється прагнення свободи та незалежності. Також це час романтики, щасливого вирішення сімейних питань, усунення протиріч, зцілення душі та тіла.

Після Молодика 2 березня - вдалий час, щоб виявити лідерські якості, повести за собою оточення, надихнути його на нові справи. Інтенсивно розвиваються робочі процеси, просуваються професійні інтереси, люди охочіше допомагають одне одному.

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ОВЕН

Тиждень прориву у багатьох справах, кар'єрного зростання, виходу на новий рівень, отримання перших матеріальних результатів після виконаної роботи. Пристрасть, підвищена емоційність, приплив енергії сприяють створенню нових проєктів, спортивних досягнень, любовних пригод. Сильна потреба у свободі надає вашій творчій енергії цілеспрямованості, підштовхує до активної участі у громадських справах. Вдається знайти своє самовираження у соціальній сфері, отримати визнання своїх талантів.

ТЕЛЕЦЬ

Кохання захоплює вас цілком, ваші почуття відкриті та щирі у своєму вираженні, досягаєте задоволення у чуттєвому боці життя. Багато виробничих і ділових питань вирішуються завдяки вашій привабливості. Несподівано можете виявити, що людина, яку ви вважали другом або своїм однодумцем, викликає у вас глибші почуття та бажання. Сприятливий тиждень для професійної діяльності, звернення до офіційних інстанцій, поїздок та подорожей.

БЛИЗНЯТА

Багато що у вашому житті змінюється, життя не стоїть на місці. Люди навколо сприймають вас як чарівного та енергійного лідера. Ви можете формувати громадську думку в цей період, впливати на думки та вчинки колег та партнерів. З'являється шанс отримати цікавий контракт, найкращу посаду чи нову роботу. Результат залежить від швидкості вашої реакції – не думайте надто довго, довіряйте своїй інтуїції, внутрішнім відчуттям, а не порадам менш успішних людей.

РАК

Сприятливий тиждень, обставини складаються якнайкраще для отримання бажаного, особливо в особистій життєвій сфері. Сил та енергії додається, розумові процеси гармонізуються, досягаєте довгоочікуваного матеріального задоволення. Молодик у Рибах 2 березня відкриє для вас нові перспективи, до того ж вони можуть бути пов'язані з іншими країнами, закордонними партнерами. Використовуйте можливості майбутнього тижня максимум – не сумнівайтеся у своїх силах.

ЛЕВ

Тиждень дуже яскравий, ознаменований реальними досягненнями, видимими результатами. Час активної боротьби, напору, досягнення мети. Хороший період для занять активними видами відпочинку та фізичної роботи. Успішна інтелектуальна діяльність, можна вирішити багато завдань, зокрема з допомогою інтуїції. Відповідний час для читання професійної літератури, підвищення кваліфікації, отримання необхідних знань. Не відкладайте на потім вирішення юридичних питань, звернення до державних інстанцій, адміністративних органів.

ДІВА

Намагайтеся бути у вирі подій, брати участь у різноманітних заходах, конференціях. Активна життєва позиція принесе нові знайомства, корисне спілкування, важливі усвідомлення, які стануть добрим ресурсом для майбутніх успіхів. Можна впроваджувати новації, практичні, раціональні ідеї. Вдало складаються короткі ділові поїздки, покупки. Можливо довгоочікуване приємне повідомлення, отримання пошти або посилки. Реорганізація робочих обставин та методів виробництва, підвищиться продуктивність праці надалі.

ТЕРЕЗИ

Справи, розпочаті протягом тижня, принесуть швидкий, добрий результат. Корисне неформальне спілкування, розмови про життя зближують, можна отримати допомогу колективу, отримати необхідну підтримку та вийти з будь-якої складної ситуації без моральних та матеріальних втрат. Намагайтеся дбайливо витрачати свої енергетичні та фінансові ресурси, оскільки під впливом імпульсу є ризик невиправданих втрат. Втім, якщо таке станеться, не турбуйтеся, оскільки з'являються вони також швидко та несподівано.

СКОРПІОН

Багато цікавих зустрічей, обговорення важливих проєктів, періоду створення бази майбутніх успіхів. Будь-яка діяльність, розпочата протягом тижня, швидко набере обертів, ви зможете побачити нові перспективи, що відкриваються перед вами. Ви, що називається, "в ресурсі", маєте неймовірну енергію, вселяєте оптимізм в людей, які вас оточують. Ваша участь у колективній роботі допоможе її планомірному розвитку. Ваші рідні та близькі будуть не дуже задоволені тим, що соціальне життя забирає багато часу.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини вчать вас філософськи ставитися до життя, матеріального світу, традицій. Період духовного зростання, знання фундаментальних речей. На вас покладається велика відповідальність, ви можете наблизитися до того, щоб усвідомити своє призначення. Ваша активна соціальна позиція стимулює оточення до розширення горизонтів та пізнання світу. Сприятливий період для усунення конфліктів, знаходження компромісного рішення з найскладніших питань.

КОЗОРІГ

Щось у вашому житті закінчиться, настав час поставити крапку. Але за цим піде новий початок, розкриття вас як особистості вже на іншому, вищому рівні. Можлива важлива зустріч, знайомство, зокрема романтичне. Час життєвих трансформацій, перетворень на рівні. Подорожі, поїздки з метою отримати нові знання виявляться корисними, ви зможете їх застосувати вже найближчим часом. Великий вплив на вас мають люди з-за кордону, їхній менталітет, культура.

ВОДОЛІЙ

Період набуття життєвого досвіду, важливих знань, необхідної інформації, що допоможе навести лад у справах, впевненість у правильності своїх дій, визначення багатьох життєвих сфер. Гарний час для навчання - інформація повільно, але міцно осідає у вашій свідомості, і в потрібний момент ви зможете нею скористатися. Тиждень чудово підходить для зближення із романтичним партнером, обговорення спільних планів на майбутнє. Сімейні взаємини, майнові питання вдало проясняються.

РИБИ

Молодик 2 березня в Рибах для вас дуже сприятливий - починається новий життєвий етап, відбуваються фундаментальні перетворення у всіх життєвих сферах. Люди тягнуться до вас, оскільки ви сильні в цей час, ваш авторитет підвищується, спілкуючись з вами, багато хто знаходить віру у світле майбутнє. Період отримання матеріальних благ, довгоочікуваного прибутку, винагороди за виконану роботу. В особистому житті також все складається добре, ви не відчуваєте почуття самотності, швидше навпаки, втомлюєтеся від людей.

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