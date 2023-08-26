Що зірки нам пророкують: гороскоп на 28 серпня - 3 вересня 2023 року

Тимчасова зупинка у справах, перешкоди та труднощі — тло тижня від 28 серпня до 3 вересня. Але це також можливість стати мудрішими, сильнішими, наполегливішими, що дозволить у майбутньому впевнено прокладати шлях до бажаних результатів. Багатьом людям може здатися, що будні стають нудними та передбачуваними. Користуйтеся моментом, не поспішайте та відпочиньте — все встигнете!

31 серпня повня у Рибах о 04:35 за київським часом закінчить період зростання Місяця. Початок тижня дуже емоційний, але поступово психологічний стан нормалізується. Чарівний "стусан" допомагає досягти бажаного та покращити продуктивність праці.

Від 1 вересня починається період спадного Місяця, і в цей час життєві сили та енергія йдуть на спад. Добре до цього часу завершити важливі справи, зміцнити свої позиції у роботі та житті. Ретроградний Меркурій у середині фази, його вплив відчувається майже переважають у всіх життєвих сферах. Найкращий час для того, щоб уважніше відстежити ланцюжки минулих подій та адекватно проаналізувати ситуації.

На початку вересня дві планети-благодійника змінюють фази руху: Венера стаціонарна з поворотом у прямий рух, а Юпітер, навпаки, стаціонарний з поворотом у ретрофазу на кілька місяців. У зв'язку з цим і спостерігаються гальмування у всіх сферах, раніше запущені процеси протягом кількох днів можуть викликати занепокоєння.

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ОВЕН

Ви можете зустрітися з надмірною вимогливістю до себе та оточення, що призводить до напружень та конфліктів. Через зайвий контроль, тотальну перевірку всього і вся, ви можете втратити баланс у своєму житті. Постійне прагнення до досконалості та досягнення високих стандартів зараз не дасть результатів. Підсумок – менше стресу та більше гармонії. У вас є цілий тиждень, щоб зайнятися здоровим самоаналізом, навести лад у домі та в голові, побачити недоліки та виправити їх.

ТЕЛЕЦЬ

Посилюється ваша здатність проявляти себе та свої ідеї. Ви стаєте впевненішими, мова — переконливою. Це може допомогти вам привернути увагу до своїх проєктів та надихнути інших. Ваша підтримка не буде зайвою — адже про вас дізнаються справді все! Ваш управитель — Венера — виходить з ретрофази, і ця подія найкраще позначиться на вашому житті. Ви можете знайти нові ідеї та шляхи вирішення старих проблем. Головне цього тижня не поспішайте — ви й так попереду всіх інших!

БЛИЗНЯТА

Всі складності цього тижня зумовлені ретроградною фазою руху вашого управителя – Меркурія. Публічна діяльність, виступи на публіці, часті поїздки та переміщення викликають стан стресу. Навколишні можуть говорити вам, що ви зосередилися тільки на собі коханому. Це може призвести до непорозуміння та конфліктів через недостатню увагу до думки та потреб інших людей. Важливо пам'ятати, що комунікація має бути взаємною та враховувати побажання всіх сторін.

РАК

Ви схильні перебільшувати все — і це основна проблема, так само як і відсутність гнучкості. Через це будете оточені непорозуміннями та конфліктами. Експресивно-емоційне мовлення не завжди доречне, та й підвищувати голос теж необов'язково. Ви менш поступливі у своїй комунікації, схильні до впертості та наполегливості у захисті своїх ідей. Але йти на компроміси зайвим не буде. Намагайтеся чути не тільки себе — і тоді зможете яскраво заявити про себе та свої проєкти!

ЛЕВ

Якщо у вас є можливість і бажання попросити у вашої другої половинки — саме зараз вас можуть почути. На роботі також можете взаємодіяти із протилежною статтю, зав'язувати службові романи. Але спочатку подумайте про наслідки, бережіть свою репутацію! Акуратніше з висловлюваннями, своїми думками, у першій половині тижня активно працюєте, після пливете за течією. Прекрасна можливість домовитися з партнерами та отримати від них силу та міць.

ДІВА

Для вас тиждень буде гармонійним і напруженим одночасно, тому вибирайте правильний час для здійснення задуманого. Ваш управитель — Меркурій — переміщується ретроградно за вашим знаком, статус планети сильний, тому серйозних неприємностей не буде. Але зовнішнє тло важкувате, що дає деяку невпевненість, занепад сил. Висновок — більше відпочивайте та не думайте про погане! Не бійтеся йти вперед, слухайте свою інтуїцію і дуже уважно аналізуйте інформацію, що до вас надходить.

ТЕРЕЗИ

Закінчується довгий період складнощів і попереду на вас чекає багато цікавих і позитивних подій! Венера — ваш управитель — виходить із фази ретроградності, і це відкриє вам безліч можливостей. Вам хочеться спілкуватися, розмовляти, комунікувати, але небезпека зараз у тому, що ви не розумієте, коли кажете зайве. У день повні 31 серпня великий ризик опинитися в ілюзіях і піддатися на провокації незнайомців. Думайте та зважуйте кожне слово, не довіряйте незнайомцям та намагайтеся обманювати інших.

СКОРПІОН

Багато спотвореної інформації, хитрих та недобросовісних людей навколо. Але ви сильні, маєте необхідний ресурс. Найкраще зайнятися індивідуальною роботою, уникати неадекватних міркувань, зокрема пов'язаних із військово-політичними цілями. Цілком можливо у вашому оточенні є таємний недоброзичливець, тому будьте уважними та не реагуйте на провокації. Чим тихіше ви діятимете, тим більше користі отримаєте для себе в цьому нестабільному світі.

СТРІЛЕЦЬ

З'являється багато прихильників, тих, хто готовий йти за вами та разом вирішувати глобальні завдання. Фінансовий успіх буде даватися складніше, доведеться попрацювати. Родичі можуть дивувати своїми емоційними сплесками. Будьте обережнішими — тиждень несе нестабільність, що може проявлятися у різних життєвих моментах, а сюрпризам ви не завжди будете раді. Є шанс вивести бізнес на новий рівень, запровадити інноваційні методи, дозволити вийти собі за рамки та подивитися ширше на світ.

КОЗОРІГ

Думки плутаються, немає чіткості та зрозумілості. Необхідно звертати увагу на кожну дрібницю, тому що наслідки можуть бути грандіозними. І тут питання не в тому, хорошими чи поганими вони будуть, а в їхній несподіванці. Але саме такі неоднозначні періоди дозволяють щось змінити у вашому житті, круто його повернути, чому б не довіритися долі? А може, ви самі прагнули змін, але ніби чогось не вистачало. Зробіть маленький крок у нове, а далі спостерігайте, куди приведе дорога.

ВОДОЛІЙ

Точка зростання та розвитку десь у вирі складнощів. Вирішуючи побутові та фінансові питання, будьте обережними з власними емоціями. Менше амбіцій та самохвальства, а більше справ та бажань. Слушний час не для того, щоб гори згорнути, а щоб позбавитися приземлених робіт. Будь-яка розумова праця в цей період принесе максимальну віддачу незабаром. Тиждень ідеально підходить для того, щоб яскравіше виявити свою любов та турботу до близьких людей, а також залучити нові романтичні стосунки.

РИБИ

Важливий тиждень для вас. Багато що змінюється — і протистояти цьому неможливо. Настав час чіткіше розібратися у своїх цілях та амбіціях, відрізнити свої власні досягнення від колективних та вибудувати грамотний план розвитку на майбутнє. Вас буде трохи роздирати протиріччя між емоціями та логічними висновками, і, безумовно, краще схилитися у бік розуму. Намагайтеся завершити всі короткострокові проєкти і не думайте розпочинати довгострокові, відкладаючи на потім навіть найперспективніші починання.

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