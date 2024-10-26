Що зірки нам пророкують: гороскоп на 28 жовтня – 3 листопада 2024 року

Напружені аспекти планет створюють певну динаміку, яка може викликати як внутрішній, і зовнішній дискомфорт. На цьому тлі емоційні переживання можуть стати інтенсивнішими. Це час занурення в себе, переосмислення, аналізу та трансформації.

У першій половині тижня Венера та ретро-Сатурн "конфліктують" між собою, піднімають на поверхню невирішені проблеми. Під впливом цих складних енергій багато людей стають чутливішими до зовнішніх подразників. Багато людей почуваються вразливішими, їм складніше контролювати свої емоції, настрій може різко змінюватися без видимих причин.

Додасть неприємностей та створить ситуацію невизначеності опозиція Меркурія із ретро-Ураном. Тривожність, загальне відчуття нестабільності, фізичне виснаження та стрес не сприяють продуктивній діяльності, тому краще запланувати на цей тиждень справи та роботу, які не вимагають підвищених навантажень та відповідальної інтелектуальної роботи.

Єдиний більш-менш сприятливий день – четвер. 31 жовтня Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Нептуном допомагає розслабитися, втихомирити всі бурі та протиріччя.

1 листопада молодик у Скорпіоні приносить енергію починань і усвідомлення допоможе краще орієнтуватися у вирі подій цього тижня.

Від 1 до 3 листопада опозиція Марса та Плутона формує умови небезпеки, криз та войовничості. Люди більш схильні до необдуманих вчинків та ризиків. Енергетична напруженість ніби підштовхує до дії, навіть якщо ситуація потребує більшої обачності. Необхідно дотримуватися максимуму обережності в ці дні!

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ОВЕН

Найкраще, що можна зробити, – повністю поринути у організаційні процеси, де необхідно навести лад. У жодному разі не реагуйте на провокації! За правильного використання енергії ви можете згорнути гори, особливо якщо цього вимагатимуть обставини. Серйозні проблеми чекають на бізнесменів, чиї інтереси пов'язані із закордонними інвесторами. Співпраця з колегами з інших міст чи країн розвиваються зі змінним успіхом.

ТЕЛЕЦЬ

У професійній сфері щось, як і раніше, вимагає обговорення та домовленостей. Давні колеги можуть проявити себе не з кращого боку, і це може звести нанівець можливості ефективної співпраці. Можуть виникнути проблеми із комерційною нерухомістю, майном, землею. Головним досягненням на професійній ниві вважатимуться отримання визнання керівництва. Нові ділові зв'язки, зав'язані в цей час, допоможуть вам у далекій перспективі.

БЛИЗНЯТА

Якщо маєте певний капітал, обов'язково вкладіть у житлову або комерційну нерухомість. Ваші доходи в цей період будуть стрімко зростати, але остерігайтеся необдуманих витрат на розваги та купівлю дорогих, але непрактичних речей. Основні події відбуватимуться у сімейних парах. Самотнім людям зірки обіцяють цікаві знайомства, які переростуть у бурхливий роман. Тому не сидіть удома, вирушайте на вечірку чи зареєструйтесь на сайті знайомств.

РАК

Люди сімейні будуть раді успіхам дітей, не виключено спільної поїздки, що об'єднує всіх членів сім'ї. Хтось займеться переїздом чи ремонтом. Закохані зазнають безліч приємних моментів завдяки гармонійному впливу планет. Взаємини з далекими родичами зміцняться після довгих років розлуки. Ваше здоров'я зараз невразливе. Однак намагайтеся все-таки берегти себе від стресу: через перенапруження можливе безсоння. Водні процедури, масаж та спорт допоможуть нормалізувати емоційний стан.

ЛЕВ

Вас можна привітати – тиждень очікується сприятливим. Енергетичний підйом, гарний настрій та удача – її головні подарунки. Ви справжні щасливчики зараз, але успіх мінливий, тому ловіть шанс, щоб встигнути зробити якнайбільше. Період підходить для вирішення завдань, які вимагають прихильності офіційних інстанцій. Завдяки своїй завзятості та терпінню ви зможете непогано заробити. Просування по службі можливе, якщо ви наберетеся сміливості і попросите керівництво про підвищення.

ДІВА

Фінансове становище покращиться, і ця позитивна тенденція отримає продовження у листопаді. Доходи зростають, а витрати залишаться на колишньому рівні, що буде ще одним подарунком тижня. Можете не сумніватися – керівництво відзначить усі ваші заслуги та старанність. Якщо ви без роботи, погодьтеся на будь-який підробіток, щоб виявити свої здібності та знайти нових клієнтів. Великі тижні буде дуже динамічним періодом, проте не виключені негативні ситуації, які завадять здійсненню задуманого.

ТЕРЕЗИ

Основне завдання цього тижня – нормалізація стосунків із діловими партнерами. І насамперед йдеться про колег з інших міст чи країн, зв'язки з якими було порушено у серпні, вересні цього року. Цього разу ситуація виглядає більш зрозумілою і вирішальною, хоча для повного врегулювання, мабуть, доведеться залучити посередників, прихильників і однодумців. Підприємцям та начальникам доведеться займатися ще й організаційною, господарською роботою.

СКОРПІОН

В особистій сфері будьте готові до несподіваних сюрпризів різного роду. Самотні люди можуть несподівано для себе завести бурхливий роман, і він не буде схожим на звичайну інтрижку: почуття торкнуться серця. До чого це все приведе, покаже час, але шанси на яскраве продовження є. Це добре для тих, хто вільний і не пов'язаний з іншими людьми. Однак на тих, хто вже має пару, чекає болісний вибір, оскільки нове кохання переверне все з ніг на голову.

СТРІЛЕЦЬ

У багатьох активізуються зв'язки зі старшими родичами, можливі поїздки, зустрічі з ріднею, яка проживає в іншому місті чи іншій країні. За появи на горизонті нового хлопця чи дівчини не кидайтеся у вир із головою і не поспішайте закохуватися. Виявіть витримку, розберіться в якості людини і розкрийте її потенціал. У кар'єристів жодних серйозних змін у особистому житті поки що не передбачається, але ви відчуватимете передчуття приємних подій.

КОЗОРІГ

Активний і відносно миролюбний тиждень. Як не крути, а поганий мир все ж таки кращий за добру сварку. Люди сімейні будуть раді успіхам дітей, що підросли, у справах яких йде сприятлива смуга. Якщо ви шукаєте свого ідеального партнера, зверніть увагу на колегу по роботі, з яким вас пов'язують приятельські взаємини. Труднощі очікуються у діяльності фахівців, пов'язаних із закордонними справами, поїздками, які співпрацюють з іноземними партнерами.

ВОДОЛІЙ

Зараз добрий час, щоб щось змінити заради своєї кар'єри. Ви маєте ухвалити важливе рішення – залишатися працювати на старій роботі або ризикнути всім, щоб розпочати свою автономну справу. Творчі люди зможуть розпочати новий проєкт, який принесе незабаром хороший прибуток. Жінкам зірки радять творчі професії або фриланс як заробіток. Можливе облаштування виробничих приміщень, розпочате нещодавно.

РИБИ

Фінансове становище зараз недостатньо влаштовує вас, але гроші приходитимуть у потрібній кількості. Транжирство ускладнює проблему, тому навчіться планувати бюджет. Багато представників знака можуть захотіти змінити місце роботи або навіть рід діяльності. Службовець зможе покращити свої позиції – його старанність неодмінно відзначить начальство. Варто звернути пильну увагу на любовні взаємини, оскільки ця сфера ще довго може перебувати в "зоні турбулентності".

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