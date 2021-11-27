Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 листопада – 5 грудня 2021 року

Тиждень починається з гармонійних аспектів Марса та Нептуна, Сонце у поєднанні з Меркурієм у Стрільці. Водночас не варто забувати, що все ще коридор затемнень, тому намагайтеся реально дивитися на речі та пропоновані перспективи.

Продуктивний час для творчих постатей, викладачів, лекторів, громадських діячів. Успіх у роботі та навчанні можливий, якщо ви нікуди не поспішаєте і все розкладаєте по поличках.

Весь тиждень Нептун (планета ілюзій, духовності, творчості) у фазі стаціонарності. Багато людей у цей період сприймають світ крізь "рожеві окуляри". Планетарні енергії тижня не сприяють прагненню до професійної діяльності, серйозних соціальних та суспільних справ. Однак, намагайтеся фіксувати інформацію, що надходить, виникають думки, аналізуйте причини того, що відбувається. Це час романтики, творчих ідей, гармонії, але все, що станеться у цей час, згодом буде переглянуто та змінено.

30 листопада Меркурій у гармонії із Сатурном, а Венера у гармонії із Нептуном – дають можливість реалізуватися творчому та організаторському потенціалу. Знання засвоюються швидше, успішно вирішуються питання, пов'язані з документами, сертифікацією, допусками, дозвільними паперами. Також 30 листопада формується гармонійний аспект Сонця із Сатурном, точний аспект 1 грудня. Цими днями можна вирішити безліч практичних завдань, якщо керуватися фактами, систематизувати матеріал, вивчати причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається.

Триває коридор затемнень, який закінчиться 4 грудня Повним Сонячним затемненням у Стрільці на Південному Місячному Вузлі о 9:33 за київським часом. Кожна людина протягом тижня отримає підказки Всесвіту на бентежливі питання. Активізуються питання освіти, розширення світогляду, зарубіжжя. З'являться ідеї, нові плани, які можна успішно розвивати в найближчі пів року, – до наступного сезону затемнень.

Сонячне затемнення – це Молодий місяць, що починається період зростального Місяця. Найближчими днями після затемнення 4 грудня найкращий час для розкриття себе. Чим більше позитиву, радості, кохання, транслюєте в навколишній світ, тим більше блага отримуєте натомість. На Сонячне затемнення пишемо бажання, плани, наміри!

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ОВЕН

Можлива зустріч із людиною, яка вплине на ваше життя. Посилюється розумова активність, кмітливість, підприємливість. У вас з'являється потяг до зміни місць, ви прагнете нових знань, вам хочеться щось змінити у своєму житті. Знаходите відповіді на багато запитань, отримуєте ключі, усвідомлюєте, що і як потрібно зробити, щоб позбавитися більшості проблем. Гарний час для того, щоб заявляти про себе або надавати будь-яку інформацію.

ТЕЛЕЦЬ

Тиша і близькість із самим собою направить вас на справжній шлях, і ви зможете перебувати у злагоді з космосом, насолоджуючись життям. Період сприятливий для роботи на самоті, сімейні питання виходять на перший план. Намагайтеся звести до мінімуму кількість соціальних контактів — навколо вас може скластися нервова, емоційно нездорова атмосфера, що перешкоджає конструктивному спілкуванню з партнерами та вирішенню важливих ділових проблем. Період ефективний для вирішення особистих питань.

БЛИЗНЯТА

Активізуються конкуренти та недоброзичливці. Ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, а також спроби інших людей, які ставлять під сумнів ваші методи роботи. Хороший період для літературної, лекторської чи викладацької діяльності. Ваше прагнення до особистих здобутків принесе результат, проте будьте готові до протистояння з опонентами. Почуття та емоції, що з'являються найближчим часом, може піти глибоко у підсвідомість.

РАК

Навколо вас може скластися нервова, емоційно нездорова атмосфера, що перешкоджає конструктивному спілкуванню з партнерами та вирішенню важливих ділових проблем. Але ви привабливі для представників протилежної статі, тому тиждень сприятливий для романтики, вирішення сімейних питань. Ваші дії в цей період вплинуть на найближчі 6 місяців, тому раціонально використовуйте свої ресурси, не робіть нічого того, про що згодом можна пошкодувати.

ЛЕВ

Ваша готовність йти проти шаблонного мислення, чужих очікувань і надій може викликати обурення оточення, аж до серйозних конфліктів. Але з іншого боку, якщо ви враховуватимете інтереси інших, тим самим викликавши симпатію до себе, вам легше буде повністю розкрити себе і знайти своє місце під Сонцем. Може з'явитися можливість знайти лазівку, через яку ви отримаєте підтримку не лише вищих сил, а й реальних людей – впливових та багатих.

ДІВА

Ви зможете зайнятися творчою роботою, діяльністю, яка вам до душі, а отже, відчуєте себе щасливою людиною. Обставини складаються для вас якнайкраще – у повсякденному житті ви зможете вийти з будь-якої проблемної ситуації. Переваги, завойовані або отримані вами в найближчий тиждень, можуть бути прихованими або принаймні неочевидними для оточення. Спроби зробити особистий вплив виправдають ваші очікування. На багато речей ви починаєте дивитися інакше.

ТЕРЕЗИ

Позитивні можливості періоду включають розвиток внутрішньої сили завдяки зростанню вашої душевної енергії, інтуїції та подолання прихованих побоювань і тривог. Обставини змушує вас зайнятися внутрішнім світом. Якщо в цей період вам буде потрібна допомога, вона напевно настане вчасно — з таємних або несподіваних джерел. Протягом тижня є можливість періодично відпочивати у тиші та самоті, поєднувати приємне з корисним. Невидимі сили в цей час обеззброюють ваших таємних ворогів.

СКОРПІОН

У вас можуть відкритися внутрішнє бачення, виявитися приховані таланти, з'явитися потяг до духовного вдосконалення. Недосконалість земного життя не вводить його в тугу, а викликає бажання допомогти нужденним. Ваша здатність привертати увагу оточення у цей період безсумнівна: чарівність, бажання співпрацювати і почуття гумору змінять наявний стан речей на краще. Творчим людям чи людям мистецтва слід використати тиждень для презентації себе та своїх творінь.

СТРІЛЕЦЬ

Отримання доходу завдяки своєму хобі або захопленню ви відчуєте, як зростає до вас інтерес. Також можна говорити, що любовні зв'язки сприяють поліпшенню фінансового стану. Вам варто використати всі можливості найближчого часу, не бійтеся ризикувати. Організовуйте свої творчі проєкти, оновлюйте та розширюйте бізнес, демонструйте свою діяльність. Складайте плани, продумуйте стратегію розвитку, створюйте щось, але не відмовляйтеся від старого – це база і вона стане вам у пригоді.

КОЗОРІГ

У вас з'являється багато варіантів у всіх сферах, найближчими днями найкраще присвятити порівнянню, вибору. Питання заробітків актуальні найближчими днями, але поки що незрозуміло, що саме найвигідніше для вас. Завдання на тиждень — відфільтрувати, визначити найперспективніший напрямок та займатися ним дуже активно. У життя приходить багато нового і незнайомого, але ви можете хвилюватися, нервувати через те, що поки що не розумієте, як усе це можна використовувати. Поступово все стане на свої місця, вже від 5 листопада прийде усвідомлення.

ВОДОЛІЙ

Ваш творчий потенціал зростає, романтичні задуми будуть втілені у реальність. Будь-які інтернет-проєкти будуть успішно розвиватися та приносити прибуток. Гарний час для збирання інформації, переоцінки цінностей, розміщення пріоритетів. Можливо, настав час для того, щоб задуматися про те, з чим або з ким час розлучитися. До вашого життя входить потенційний партнер, є шанси зустріти свого ідеального супутника життя. Якщо ви давно мрієте завоювати увагу людини, яка вам подобається, – дійте сміливіше.

РИБИ

Натхнення та уява пробудять прагнення до діяльності, активної роботи. Зростає ваш інтерес до протилежної статі, ви стаєте розкутішими, сміливішими, активнішими в питаннях кохання, легше йдете на контакт. Вас також помічають, надають знаки уваги. Навіть якщо виникають складнощі та перешкоди – все на користь. Вони структурують вас як особистість — ви дорослішаєте, вам довіряють, покладають на вас відповідальність. Не поспішайте від чогось відмовлятися, поступово все зайве, саме собою піде з вашого життя.

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