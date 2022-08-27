Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 серпня - 4 вересня 2022 року

Тиждень від 29 серпня до 4 вересня буде відносно спокійним, порівняно з попередніми місяцями - липнем та серпнем 2022. Період зростального Місяця сприяє діловій активності, довгостроковому плануванню, вирішенню соціальних питань та захисту суспільних інтересів.

Протягом тижня можна досягти бажаного у спілкуванні з людьми, під час поїздок, відряджень та навчання. Ефективна будь-яка посередницька та комерційна діяльність, легше встановлювати потрібні зв'язки та домовлятися про взаємовигідне співробітництво, отримувати інформацію та необхідні документи.

Концентрація на поставленій меті та динамічні дії допоможуть здійснити найамбіційніші проєкти. Планетарні впливи сприяють розумовій та творчій діяльності, а також ухваленню швидких рішень усіх видів.

Тиждень сприятливий для будь-яких контактів, які будуть ґрунтуватися на розумі. У цей період можна познайомитися з ким-небудь, хто буде дуже корисний в майбутньому. Набуті нові знання допоможуть знайти відповіді на складні завдання та вийти із заплутаних ситуацій. Облік економічної ситуації, сміливість та практичність у справах сприятимуть новим починанням та покращенню матеріального становища.

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ОВЕН

Час реалізації проєктів, конструктивних вирішень багатьох завдань. Ваші ініціативи будуть гідно оцінені. Використовуйте пропонований шанс для талану, навіть якщо є ризик (зрозуміло, в здорових межах). Блискавичні дії і швидка, спрямована до мети пристосованість до умов, що склалися, містять у собі найкращі передумови для матеріального успіху. Період підходить для налагодження стосунків та усунення сперечань із родичами та ближнім оточенням.

ТЕЛЕЦЬ

Гарний період для проведення ризикованих угод, вкладення ресурсів у довгострокові проєкти, дорогих покупок. Рухливість, наполегливість у просуванні своїх інтересів, незвичайна активність привертає увагу оточення, особливо представників протилежної статі. Протягом тижня хороші можливості для налагодження стосунків із членами сім'ї, приятелями та сусідами. Хороший період для інтенсивних домашніх робіт, обговорення сімейних планів, вирішення нагальних проблем.

БЛИЗНЯТА

Ваше оточення відзначить вашу високу працездатність і прекрасний зовнішній вигляд. Чудовий час для пошуку роботи або започаткування трудової діяльності на новому місці, а також серйозних розмов із керівництвом та пошуку підтримки серед вищих посадових осіб. Розум стає гострим і проникливим, тому вам до снаги отримати максимум користі з будь-якої ситуації. Заявляйте про свої інтереси, просувайте ідеї, озвучуйте теми, які вас хвилюють - вас почують та нададуть необхідну допомогу.

РАК

Спокійний тиждень, як на роботі, так і вдома - життя йде розмірено, без будь-яких сюрпризів. Хороші взаємини з колегами та діловими партнерами сприяють ефективній роботі. Обставини складаються сприятливо для угод купівлі-продажу, і навіть отримання практичної вигоди у будь-яких життєвих сферах. Розставте пріоритети. Використовуйте цей час для найважливіших справ, орієнтуйтеся на власні інтереси, і тоді все у вас вийде так, як ви хочете.

ЛЕВ

Протягом тижня обставини змушують вас займатись організаційними питаннями, розподіляти ресурси, займатися дуже відповідальною роботою та створювати фінансову стабільність. Чудова можливість піднятися нагору кар'єрними сходами, зайняти вище соціальне становище і закріпитися на досягнутому рівні. Надлишок ментальної енергії, красномовство та хороша концентрація сприяють правильним рішенням, навчанню, переговорам із важкими людьми.

ДІВА

Підвищується ваша конкурентоспроможність, посилюються практичні ментальні можливості. Період можливостей, ефективної комунікації зі співробітниками, партнерами, адміністративними працівниками. Але успіх багато в чому залежить від придушення власного занепокоєння та переконливості у мові. Сприятливий час для особистих стосунків, планування майбутнього з коханою людиною, початку спільного проживання чи знайомства з родичами обранця, заручин.

ТЕРЕЗИ

Починається низка подій, які стосуватимуться партнерських відносин як в особистій, так і в діловій сфері. Багато розмов навколо справ чоловіка чи бізнес-партнерів. Протягом тижня відбувається осмислення взаємин з людьми навколо вас, змінюються способи впливу на маси, аудиторію. Ви будете зайняті глибокими роздумами, відточуванням манери вираження своїх талантів та здібностей, визначенням свого місця у суспільстві, у тих чи тих взаєминах.

СКОРПІОН

Успішними є колективна діяльність, спільні проєкти, участь у громадських заходах. Ваші інтелектуальні здібності та ділова хватка будуть гідно оцінені, вами можуть зацікавитися та запропонувати хороші умови в новій професійній сфері. Усі шанси та можливості зайняти позицію лідера оскільки вам стають зрозумілі інтереси та мотиви поведінки інших людей. Також будьте готові до дискусій із конкурентами, експертами різних галузей життєдіяльності.

СТРІЛЕЦЬ

Будні насичені активним листуванням, розмовами, заходами, метою яких є обмін думками, думками з колегами, однодумцями, чоловіком. Можливе виникнення розбіжностей та суперечок, але це не повинно зашкодити спільним заходам та робочим процесам. Гарний час для того, щоб прорекламувати себе або виставити результати своєї праці напоказ. Якщо довго не вдавалося зрушити будь-яку справу з нерухомої точки, нарешті вам це вдається.

КОЗОРІГ

Обачливі зв'язки, труднощі порозуміння з людьми навколо можуть стати причинами невдач у первісно перспективних проєктах. Зараз не найкращий час ставити свої умови і занадто вперто просувати свої інтереси. Намагайтеся вирішувати питання, що хвилюють вас, через посередників і будьте готові до необхідності в чомусь поступитися, щоб потім отримати більше. Тиждень сприятливий для неспішної індивідуальної діяльності, віддаленої роботи, роздумів на самоті.

ВОДОЛІЙ

Сприятливий час для переговорів, виступів, проведення онлайн-заходів. Вам вдається яскраво і жваво висловлювати свої думки, коментувати процеси, що відбуваються, і формувати громадську думку. Намагайтеся спокійніше реагувати на всі ментальні подразники, провокаторів, які намагаються розгнівати вас. Спокійно ставтеся до необов'язковості інших, але до себе варто проявити безкомпромісну суворість: жодних запізнень, інакше можете зіпсувати бездоганне враження про себе.

РИБИ

Період суттєвого переосмислення життєвих процесів, а також свого стилю поведінки та спілкування. Обставини змушують змінюватись у професійній сфері, отримувати додаткові знання, підвищувати рівень своєї кваліфікації. Можливо, настав час кардинально змінити своє життя: піти з безперспективної роботи, переїхати до іншого міста чи країни. Успішними є контакти з фінансовими та адміністративними органами, розмови з впливовими людьми з метою отримання допомоги.

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