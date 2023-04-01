Що зірки нам пророкують: гороскоп на 3-9 квітня 2023 року

Протягом тижня ще чіткіше змінюється загальносвітовий порядок денний, змінюються тренди, наростає тотальна економічна криза, посилюється політична нестабільність. Але, незважаючи на зовнішнє напружене енергетичне тло, є місце і для свята в житті звичайних людей.

Події прискорюються, назріває якась ситуація, новий глобальний конфлікт. Кульмінація відбудеться у третій декаді квітня – на початку травня. Водночас який сенс страждати і звинувачувати себе в чомусь, якщо ти ніяк не здатний вплинути на рух цієї потужної машини? Найкраще, що можна і потрібно зробити зараз – зміцнити свій фундамент, "соломку підстелити", підготуватися до різних поворотів подій і спостерігати за тим, що відбувається на світовій арені, у більш-менш прийнятних умовах.

Повня у Терезах 6 квітня формує внутрішній запит на комфорт та красу, активізує соціальні зв'язки, бажання об'єднатися у групи та спільноти за інтересами. Навіть найвідповідальнішим і самостійним людям неможливо з усіма справами давати раду поодинці. Недаремно кажуть, що колектив – велика сила! Задовольнити свої інтереси та потреби можна лише на взаємовигідних умовах, у співдружності з іншими людьми.

3 квітня о 19:22 Меркурій входить на знак Тельця, де й перейде до ретроградного руху від 21 квітня. Телець – знак ресурсів, життєстійкості, пов'язаний із матеріальним світом, належить до стихії Землі. Від цього дня увага людей перемикається на справи, абсолютно мирські та земні, легше вирішуються фінансові питання.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Видно перші результати виконаної роботи, добре вдається колективна діяльність. Важко знайти слушний час для чогось нового і взагалі будь-яких справ, а також романтики та вирішення сімейних питань. Однак зараз непросто розпізнати ошуканство і лицемірство, тому будьте обережні у прояві своїх почуттів. Зайва сприйнятливість до лестощів і знаків уваги представників протилежної статі може перешкодити ефективній трудовій діяльності та призвести до збитків.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для створення фундаменту в будь-якій життєвій сфері, вирішення майнових проблем, кар'єри. Займіть практичну та раціональну позицію у питаннях як фізичного, так і психологічного здоров'я. За незвичайних обставин у ваше життя може увійти нова людина, яка надихне вас на зміни, що вам просто потрібні. Всесвіт ставить перед вами завдання освоїти новий досвід, спрямовує вам енергію та імпульс для досягнення мети, вказує новий вектор руху.

БЛИЗНЯТА

Попри високе енергетичне тло та бажання зробити все й одразу, побережіть ресурси – вони вам знадобляться у третій декаді квітня. Ситуації та життєві сюжети можуть бути різними: хорошими і не дуже, але краще таки підготуватися до непростого періоду. Протягом тижня можуть бути порушені серйозні теми, про які не хочеться говорити і чути, але краще не відкладати на безрік те, що вже давно мало бути вирішено. Не затягуйте зі звітами та розрахунками, виконуйте найскладнішу роботу.

РАК

Обставини змусять перезавантажити свідомість, подивитися на багато що під іншим кутом, що допоможе поліпшити якість життя. Хоча емоції – через край, а низка подій видихнути не дає, нічого страшного – впорайтеся, було й гірше. У будь-якому разі рухайтеся у бік прогресу та не сумнівайтеся у своїй ефективності. Для відновлення сил корисно навести лад у фотопотоку, розібрати гардероб та присвятити вихідні дні приємним спогадам або з друзями, або у вузькому сімейному колі.

ЛЕВ

Сентиментальність і романтичність, що посилилася, штовхає на необачні вчинки і може спровокувати агресію, особливо щодо товаришів по службі. Важливо не забувати про самоконтроль і намагатися утримувати емоції у собі. Зараз ви перед очима у всіх – і одне необережне слово або дія може серйозно зіпсувати вашу репутацію. Розумні самообмеження не завадять. Будьте уважні з витратами – гроші і так у вас будуть йти, як крізь пальці. Протягом тижня ви чітко усвідомлюєте, що це якась перевірка на міцність.

ДІВА

Важливо не дозволити емоціям і почуттям захлеснути вас і рамагатися ретельно зважувати кожне слово. Якщо вам це вдасться, все задумане вдасться виконати в точній відповідності до ваших планів. Продовжуйте накопичувати сили, займаючись простими короткостроковими справами і відкладаючи все складне і серйозне на потрібний час. Ви чітко розумієте, що багато зараз завершується, але ще не знаєте, що чекає попереду. Розслабтеся та дозвольте проблемним ситуаціям вирішитись без вашого втручання.

ТЕРЕЗИ

Вас може турбувати невизначеність, відчуєте, що потрібно щось змінити у житті. Однак час для цього ще не настав. Відкладіть усі важливі та довгострокові справи до кращих часів, щоб усе ретельно спланувати, зважити та прорахувати. Попереду у вас ще буде нагода почати задумане вами. Скористайтеся цим тижнем, щоб зміцнити своє здоров'я. Намагайтеся відпочити, набратися сил, перегляньте свій раціон. Відмовтеся від непотрібних вам речей та тривожних думок.

СКОРПІОН

Спокійний тиждень, у справах все стабільно, обставини складаються найкращим чином для досягнення балансу між внутрішнім та зовнішнім. Гарний час для спілкування з дітьми – зараз найлегше знайти точки дотику та взаєморозуміння. Тиждень не віщує великих змін у житті, зате обіцяє стати цікавим і романтичним. Можливі цікаві перспективи та нові знайомства, пропозиції про співпрацю. Ваші плани та оригінальні ідеї підтримають оточення.

СТРІЛЕЦЬ

Ви сповнені оптимізму і готові багато на що. Можуть виникнути стосунки з колишніми коханими. Спогади накриють вас із головою. Тому вам доведеться вирішити, що залишити у минулому, а що взяти із собою у майбутнє. Тиждень сильної інтуїції, осяянь, прояснень. Також він гарний для людей творчих професій. Більше спілкуйтеся з людьми, організовуйте різноманітні заходи, зокрема онлайн – у вас усі шанси зайняти лідерські позиції, набути популярності.

КОЗОРІГ

Можуть змінитись умови оплати праці або потрібно переглянути деякі пункти договірних взаємин із роботодавцем, діловими партнерами. Тиждень сприятливий для нового професійного витка, відкриття бізнесу, переїзду до нового офісу. Ви зможете знайти необхідні ресурси для побудови чогось довгострокового та фундаментального. Стукайте у всі двері – і вам їх відчинять! Через активне соціальне життя можливі деякі складнощі з коханою людиною.

ВОДОЛІЙ

Звичне, буденне життя вам тільки сниться. Зміни відбуваються щодня, обставини змінюються, немає певності. Запитань набагато більше, ніж відповідей. Єдине, що допоможе вам зберегти фізичні та психічні сили – це абсолютне прийняття того, що відбувається, довіра Всесвіту. Родичі, друзі, однодумці можуть потребувати вашої допомоги – не відмовляйте їм, свої справи ви встигнете зробити, не поспішайте, все тільки починається.

РИБИ

Порівняно з представниками інших знаків зодіаку перебіг вашого життя плавний і передбачуваний, принаймні, наскільки це можливо в умовах, в яких ви перебуваєте. Не робіть різких рухів тіла, просто спостерігайте за тим, що відбувається, і навчайтеся на досвіді інших людей. Кохання, романтика, сімейні справи приносять набагато більше задоволення, ніж робота та отримана зарплата. Тому намагайтеся економити, правильно розподілити доходи/витрати і не розпорошуватися по дрібницях.

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