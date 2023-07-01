Що зірки нам пророкують: гороскоп на 3-9 липня 2023 року

Тиждень починається з повного місяця в Козорогу 3 липня, в кардинальному знаку зодіаку, що вплине на життя кожної людини. Найближчим часом питання, пов'язані з кар'єрою, професійною діяльністю та відповідальними рішеннями, стоятимуть на чільному місці.

Від 3 до 9 липня – сприятливий час для визначення планів на життя і продумування стратегій у професійній царині, бізнесі та інших важливих сферах життєдіяльності. Протягом тижня потрібен час для завершення якихось процесів, зміцнення досягнутого становища та підготовки до нових циклів.

Прекрасний час для того, щоб відсікти все зайве, що перешкоджає розвитку. Наполегливість і ґрунтовність сприяють реалізації задуманого в житті, досягненню досконалості. Для особистих взаємин не дуже сприятливий час, але для вирішення робочих і фінансових питань, пошуку ресурсів, обдуманого вибору – найкращий час.

Люди стають відповідальнішими, прагнуть якісніше виконувати свої зобов'язання, багато хто знаходить міцну опору, визначеність у соціальній сфері. Планетарні взаємодії протягом тижня допомагають нам правильно оцінити наші потреби й можливості. Настав час звільнитися від ілюзорних і нав'язаних бажань, виявити свою волю та поринути в реальні зміни.

В понеділок-вівторок можна розпочати дієту, зайнятися фізкультурою, ранковими пробіжками чи скандинавською ходьбою – результати будуть помітними вже дуже скоро.

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ОВЕН

Позитивний початок тижня для вас. Піднесений настрій, оптимізм та енергійність сприяють досягненню поставлених цілей. Є шанс домовитися, тож плануйте переговори, зустрічі з важливими людьми, звернення до начальства. Прекрасний час для виступів і навчання. Подбайте про конфіденційність своєї інформації. Якщо ви хочете підвищити свою значущість у суспільстві або рівень освіченості, не проґавте момент, почніть від понеділка!

ТЕЛЕЦЬ

Протягом тижня ви будете в ресурсному стані, життєрадісні та сповнені наснаги. Планетарні енергії додадуть пристрасть і глибину в особисті взаємини. Плануйте побачення та романтичні вечори! Якщо ви шукаєте ідеального партнера – не втратьте чудові можливості цього тижня. Але також не забувайте про професійну сферу, свої зобов'язання перед іншими людьми. Можливо, службовий роман переросте в міцний шлюбний союз чи взаємовигідне партнерство.

БЛИЗНЯТА

Намагайтеся не розповідати про свої доходи, не давати обіцянок і мовчати про таємниці. Можна планувати складну роботу, яку давно відкладали, реалізовувати свої давні задуми. Прекрасний день для розумової діяльності, яка потребує логічного мислення, започаткування освітньої діяльності, пошуку репетитора та вчителя. Хорошим рішенням буде зайнятися улюбленою справою – це допоможе гармонізувати внутрішній світ і принесе інсайти.

РАК

Сконцентрувавшись на важливому, ви зможете зробити ривок уперед, досягнете хороших результатів на роботі та в бізнесі. Якщо вам протягом тижня надійде несподівана пропозиція, зокрема здалеку, не поспішайте відмовлятися, розгляньте. Вона може виявитися перспективною та фінансово вигідною. Для підняття настрою можна побалувати себе улюбленим шматочком торта. Вихідними увімкніть приємну музику, подивіться цікавий фільм, згадайте про своє хобі та творчість.

ЛЕВ

Дуже важливий для вас тиждень! Намагайтеся не спізнюватися, виконуйте свої обов'язки та зобов'язання, інакше ризикуєте втратити у фінансах. Навіть вихідні дні можуть стати цілком продуктивними. Є можливість багато чого встигнути, просунути свої інтереси. Не забувайте про рідних і близьких, будьте гнучкішими, навіть якщо не відчуваєте уваги від дорогих вам людей. Замкнутість, небалакучість, відстороненість призведуть до байдужості та сварки у стосунках.

ДІВА

Тиждень насичений різними й несподіваними подіями, переважно приємного характеру. Зірки не радять розслаблятися та витрачати час на неробство. Намагайтеся якомога швидше скласти план справ і розпочати їх реалізацію. Не забувайте включити до цього переліку розміщення рекламних оголошень, навчання, виступи та сімейні заходи. Люди тягнуться до вас, хочуть вас слухати, спілкуватися, тому можна створити онлайн-конференцію, провести вебінар.

ТЕРЕЗИ

Є ризик "заплисти" в ілюзії та обдуритися в очікуваннях. Емоційність і навіть плаксивість підвищена. Остерігайтеся отруєнь та інтоксикацій організму. У вашому оточенні можуть з'явитися шахраї, тож будьте уважні у взаєминах з іншими людьми. Акуратніше з різкими змінами, але вони потрібні. Можуть відбуватися події, на які ви не можете вплинути. Якщо є бажання чогось позбутися, відпустити минуле, то скористайтеся потенціалами цього тижня.

СКОРПІОН

Тиждень сповнений несподіванок. Будьте обережні за кермом та уважні під час роботи з важливими документами. Якщо вам потрібно повернути або знайти людину з минулого, найближчими днями це можна здійснити. Водночас не підходьте до фінансових питань легковажно. Гарний час для приємного спілкування, побачень, відновлення покинутого навчання. Якщо ви колись про щось не домовилися (наприклад, не вирішили з чоловіком, куди поїдете у відпустку), поверніться до цього питання.

СТРІЛЕЦЬ

За можливості обмежте потік інформації та будьте уважні за кермом. Можуть з'явитися похмурі думки, що тиснуть, емоційні перепади, різкість, ревнощі та однобоке судження. Відволічіться та розвантажтеся за допомогою фізичної роботи. Наприклад, займіться спортом, посидьте чи покачайте прес. Час згадати, що краса – це страшна сила, яка допоможе досягти будь-яких поставлених цілей. Однак із новими косметичними засобами потрібно бути обережнішими.

КОЗОРІГ

Оскільки 3 липня – повний місяць у вашому знаку, ви ризикуєте зіткнутися з перепадами настрою. Це повня може принести завищені очікування й бажання потурати своїм слабкостям. Порозуміння буде знайти складно. Емоції можуть перешкодити в ухваленні правильних рішень. Тиждень краще присвятити інтелектуальній діяльності: пограти в логічні ігри, розпочати нове навчання на курсі. У другій половині тижня планетарні енергії допоможуть структурувати думки та додадуть логіки.

ВОДОЛІЙ

Наберіться терпіння та намагайтеся гармонійно віддавати енергію. Не витрачайте сили на суперечки та конфлікти. Є ризик накупити зайвого й непотрібного, тому робіть лише обдумані та дійсно необхідні витрати. Завантажте мозок роботою: вивчення іноземних мов, читання нової книги або розгадування кросвордів. Прекрасний час для підтримки традицій родини. Можна займатися підбором нерухомості, давати оголошення про купівлю-продаж або оренду приміщень, а також оформляти документи.

РИБИ

Емоційність і чутливість підвищені, тому будьте уважні за кермом та в разі оформлення документів. Ваші думки та слова протягом тижня – потужний магніт подій на ваше життя. Тому думайте, що кажете. Гарний час для спілкування з дітьми й батьками. Ігри та спільне проведення часу, перегляд фотографій зблизять вас і допоможуть налагодити взаєморозуміння. Будьте обережні під час відстоювання своєї точки зору. Зайва самовпевненість може зіграти з вами злий жарт.

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