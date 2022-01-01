Що зірки нам пророкують: гороскоп на 3-9 січня 2022 року

У січні розпочинається новий економічний цикл у глобальних масштабах – вісь кармічних вузлів змінює знаки зодіаку від 18 січня. Північний місячний вузол, який ще називають Висхідний, входить у знак Тельця, а Південний місячний вузол — Скорпіона.

Транзити місячних вузлів добре відображають соціальні процеси. Від 18 січня вони входять у вісь ресурсів Телець-Скорпіон, і в найближчі півтора року будуть виражені зміни у світовій економіці та фінансовій системі кожної держави. Починається цей процес перетворень у другій половині січня, тобто ми на порозі нового економічного циклу. З'являється схильність до радикальних рішень та революційних перетворень. Попереднє проходження цими знаками було від червня 2003 до кінця 2004 року. Якщо згадати, то був час прогресивного розвитку, період швидкого відновлення після кризи дев'яностих.

Починається січень з гармонійної взаємодії Сонця з Ураном – планетарні енергії допомагають успішно вписуватися в обставини, що склалися, отримувати підтримку і схвалення друзів, виявляти свою індивідуальність. 2 січня о 9 ранку 10 хвилин за київським часом Меркурій входить на знак Водолія, де перейде в ретроградний рух 14 січня на 21 день. Перебуваючи у ретрофазі, планета ще повернеться на знак Козорога – від 26 січня до 15 лютого. Також 2 січня – перший Молодик 2022 року у знаку Козоріг о 20:33 за київським часом. Намагайтеся у новий місячний цикл і новий рік не переносити борги та похмурі думки, тобто потрібно максимально очиститися, звільнитися від негативу і тоді січень, а можливо весь 2022 рік, виявиться роком визначення, досягнення мети, підвищення соціального статусу.

18 січня Повня в Раку о 01:48 за київським часом, тут Місяць має статус управління, що допоможе набути душевного спокою, вирішити вирішити всі сімейні питання, майнові справи, завершити складні теми Роду.

20 січня о 04:39 Сонце входить на знак Водолія – у людях прокидається дух свободи. Час радикальних рішень, подолання та боротьби за свої права – адже Уран – управитель Водолія у Тельці, та Сонцем формується напружений аспект. Виникає сильне бажання вигадати щось нове і відмовитися від старого в різних життєвих сферах.

24 січня о 14:53 за київським часом Марс входить на знак Козорога, де має статус екзальтації. Транзит сприятливий для професійної сфери, розвитку бізнесу, побудови кар'єри, пошуку шляхів досягнення мети.

Від 31 січня Венера в директному русі, усі сфери, які планета характеризує, розкриваються, оформляються. У сфері взаємин та фінансів ситуація значно покращується.

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ОВЕН

Гарний час для розвитку бізнесу та довгострокових проєктів. Обставини складаються потрібним чином для того, щоб впливати на інших, організовувати людей та діяти спільно. Ви здатні досягти своєї мети, причому оточення поступатиметься вам дорогою, не намагаючись вас зупинити. Однак, будьте обережні в середині січня, не поспішайте, і тоді ви все встигнете. Ліпше нічого не купувати з техніки, не варто укладати угоди купівлі-продажу. Незрозумілості, які виникають, спроби шахрайства можуть зіпсувати настрій у другій половині місяця.

ТЕЛЕЦЬ

У разі виникнення будь-яких перешкод спробуйте побачити мотивацію діяти ще сильніше. Приємні романтичні, творчі події останніх днів листопада можуть нагадати про себе на початку січня. Наприкінці місяця будьте напоготові, оскільки вам цей час може запам'ятатися різними провокаціями, спробами конкурентів і недоброзичливців зіпсувати вам репутацію. У середині січня варто проявити максимальну обережність на дорозі як за кермом, так і як пішохід. Протягом місяця висвічуються неопрацьовані кармічні теми, але можливе їхнє щасливе завершення.

БЛИЗНЯТА

Перша половина місяця сприятлива, ваша фізична сила висока, почуваєтеся переможцем. Використовуйте цей час, щоб просуватися вперед у своїй меті, а не чекати, поки щось саме станеться. Використовуйте потужний потенціал періоду для того, щоб проявити себе творчо, порозумітися з партнером, чесно поговорити та попросити одне в одного вибачення за минулі помилки. У другій половині січня з'являються таємниці, які можуть втягнути в інтриги, а розв'язка щодо них відбудеться наприкінці січня. Не дивуйтеся підводним каменям та прихованим мотивам інших людей у ​​будь-якій спільній справі.

РАК

Яскравий місяць наповнений цікавими випадковостями, зустрічами, розмовами. У середині січня вас можуть спокушати та провокувати, але психічна сила ваша велика, тому ви зможете вибратися з будь-яких неприємностей. Однак, не варто спокушати долю – самовпевненість може стати причиною змін не на краще. Довіряйте, але перевіряйте, не втрачайте пильність! Уникайте конфліктів та зіткнень із неадекватними агресивними людьми, сумнівними компаніями. Наприкінці місяця можуть з'явитися сильні конкуренти, будьте готові до боротьби та активних дій.

ЛЕВ

Планетарні енергії допомагають вам швидко увійти до робочого процесу і зробити щось масштабне, значуще для колективу. Результатом стане кар'єрне зростання, гарний прибуток або ж ви зможете зайняти лідерські позиції. Якщо виникають перешкоди, варто сприймати цей сигнал як попередження про те, що не варто поспішати нікуди – повільно, але впевнено рухайтеся до своєї мети. Ваша сила впливу висока протягом місяця, тому можете формувати громадську думку, виходити до центру та озвучувати свої ідеї. У третій декаді січня може виникнути потреба робити складний вибір.

ДІВА

У середині місяця з'являються тимчасові труднощі, пов'язані з ухваленням рішень та фінансовими звітами. Для інтелектуальної діяльності січень не дуже підходить, особливо друга половина. Навколишні люди можуть підштовхувати вас до необачних вчинків, тому намагайтеся все обдумати до деталей, щоб уникнути помилок, які складно виправити. Жодні нововведення не приживуться – використовуйте у справах та роботі лише старі перевірені методи. Не беріть на себе відповідальність за інших людей у ​​нових видах діяльності чи нових обставинах.

ТЕРЕЗИ

У взаєминах із близькими людьми та партнерами панує взаємне нерозуміння, особливо під час поводження із загальними матеріальними ресурсами. Виникне багато запитань, справ, пов'язаних із роботою, кар'єрою, статусом. До кінця місяця більшість суперечностей зникають, конфлікти або помилки, що виникли, будуть усунуті без негативних наслідків. Обставини будуть складатись таким чином, що кожен в оточенні покаже свою справжнє обличчя – ви зможете зробити правильні висновки щодо подальших взаємин. Деякі січневі справи будуть відкладені до грудня 2022 року.

СКОРПІОН

Деякі відмінності у смаках, моральних настановах та ставлення до життя не дозволяють почуватися комфортно в оточенні інших людей. Але ваша енергія чимала, тому корисна індивідуальна діяльність, фізична робота, самостійні та ділові подорожі. Можуть існувати розбіжності у поглядах на керування колективом, і навіть проблеми досягнення згоди з фінансовим питаннями. До кінця січня настає визначеність щодо подальшої кар'єри, свого соціального становища, статусу, взаємин із партнерами.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць позитивних змін, хоча сприйматимете їх спочатку з сумнівом і недовірою. Проте, так, як раніше, не буде і настав час по-новому планувати своє життя. Нічого не бійтеся і не сумнівайтеся у своїх силах — Всесвіт допоможе вам у всіх починаннях. Збільшується ваш внутрішній потенціал, енергії додається, з'являється багато ідей – займайтеся роботою, коригуйте старі проєкти та демонструйте свої роботи. Ви зможете проявити себе як новий лідер та надихнути маси людей на певні дії, зайняти міцні соціальні позиції.

КОЗОРІГ

З'явиться шанс досягти мети, знайти владу, зробити ривок у кар'єрі. Навколишні люди, родичі, колеги визнають, що ви маєте неймовірну силу, вони готові йти за вами, дотримуватися ваших рекомендацій. На глибинному рівні формуються нові переконання, відбувається усвідомлення багатьох питань. Планетарні енергії дають можливість впливати словами на маси людей. Підіймаються на поверхню складні теми, які трансформуються і не завдають незручностей. У особистому житті, у романтичній сфері відбувається якісне перезавантаження, досягається баланс.

ВОДОЛІЙ

Активний місяць як на зовнішньому, так і на внутрішньому, емоційно-чуттєвому рівні. Все дуже швидко змінюється, намічені плани та життєві обставини потрібно коригувати відповідно до нових ритмів соціуму. Але щоб не упустити сприятливі шанси та можливості, скористайтеся минулим досвідом та відпрацьованими навичками. Дослухайтеся до порад батьків, старших і мудрих людей – з третьої декади січня вам доведеться ухвалювати багато відповідальних рішень. Можуть з'явитися люди з минулого, з якими можна побудувати щось нове та довгострокове.

РИБИ

Починається новий життєвий цикл — Юпітер, планета-благодійник, після 12-річної подорожі повернулася у ваш знак. Отримують продовження справи, розпочаті влітку 2021 року. Виникає необхідність шукати інші способи взаємодії з тією сферою свого життя, в якій відбуваються зміни. У партнерстві, в особистих та ділових взаєминах починається період гармонії, майнові та фінансові справи щасливо вирішуються. Задуми почнуть втілюватися в реальність, а бажання виконуватись, якщо змінити нинішні умови та знайти нові, більш прогресивні та перспективні методи досягнення мети.

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