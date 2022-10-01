Що зірки нам пророкують: гороскоп на 3-9 жовтня 2022 року

3-9 жовтня 2022 року, найлегший тиждень місяця, тому потрібно скористатися сприятливими планетарними впливами цього часу.

Не відкладайте справи потім, бо вже від наступного тижня розпочнеться довгий і складний період, коли перешкоди виникатимуть на кожному кроці. Слушний час для серйозних розмов з партнером, планування спільного майбутнього, обговорення змін у країні.

Від понеділка ми почуємо безліч новин різного характеру від найвищого керівництва. Принаймні з'явиться хоч якась визначеність і можна буде зробити правильний вибір та ухвалити життєво важливі рішення. Загальне активне тло подій та нові обставини на зовнішньому рівні, спонукають людей до дії.

Тиждень сприятливий для пошуку роботи або нових джерел доходу, далеких поїздок та переїздів, угод купівлі-продажу, вирішення фінансових проблем. Підходять до логічного завершення справи та проєкти, розпочаті ще у серпні. Час отримання результатів, винагороди за виконану роботу, стійкості, попри те, що у світі розгортаються неймовірні події.

9 жовтня о 23:55 повня в Овні, яка розкриє те, що відбувається навколо, зовсім з іншого боку. Пасивні конфлікти, що наростають, можуть спалахнути з несподіваною силою. Відбувається кульмінація войовничих енергій, активізація бойових дій у всіх країнах, що воюють.

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ОВЕН

Вдалий час для створення нових філій та відкриття представництва своєї фірми у різних місцях країни або навіть за кордоном. Бажано провести усі заплановані фінансові справи або забезпечити для цього всі умови, причому провести їх потрібно у максимально стислий термін. До кінця тижня ви зрозумієте, що на порозі чогось важливого, абсолютно нового життєвого етапу. Якщо є рішуче бажання щось змінити у своєму житті на краще, треба робити це зараз.

ТЕЛЕЦЬ

Гарний час для будь-яких починань, активних дій у професійній сфері, пошуку партнерів, покровителів чи інвесторів. Але якщо недостатньо мотивації, щоб втілити свої бажання в реальність, отримайте консультації фахівців, порадьтеся з мудрими досвідченими людьми. Використовуйте кожну хвилину з користю, інакше проґавите справді сприятливі можливості та чудові перспективи для перетворення свого життя.

БЛИЗНЯТА

Найважливіший тиждень, сприятливий для ділових поїздок, далеких та довгострокових відряджень. Але не забувайте про головне: поставтеся уважно до сигналів свого тіла, приділіть увагу здоров'ю. Чудова фізична форма та психічна рівновага будуть вам необхідні, щоб добре заробляти не лише цього тижня, а й протягом усього місяця. У вас буде безліч можливостей для того, щоб поліпшити своє фінансове становище та зробити ривок у кар'єрі.

РАК

Ви змогли б позбутися багатьох своїх проблем, застосувавши фантазію та кмітливість. Не дійте впертістю та натиском – ви можете злякати удачу. Не засмучуйтесь, якщо щось не вийде або не встигнете все заплановане – нічого поганого не станеться, якщо ви відмовитеся від другорядних справ і виконаєте одну, але найважливішу. Гарний час для гармонізації сімейних відносин, спілкування з дітьми, поліпшення житлових умов та вирішення майнових питань.

ЛЕВ

Відносини з близькими людьми можуть зайти в глухий кут, переважно через те, що по-різному кожен з вас сприймає те, що відбувається навколо. Намагайтеся не торкатися тем війни і політики, глобальних світових процесів. Набагато корисніше спрямувати свою енергію у сферу роботи, оскільки зараз сприятливий час для створення гарного фінансового фундаменту. Здійснюйте будь-які кроки для втілення в життя своїх ідей та реалізації проєктів.

ДІВА

Багато подій на роботі і не всі втішні. Щоб уникнути помилок, ліпше не робити різких кроків і не приймати поспішних рішень. Спробуйте спокійно розібратися в ситуації, займіть вичікувальну позицію, і ви зможете навіть отримати деяку користь. Самостійна відокремлена робота буде дуже ефективною і прибутковою, тому, за можливості уникайте колективної діяльності. Для сфери кохання – чудовий час.

ТЕРЕЗИ

Багато розмов з діловими партнерами, з коханою людиною, але водночас важливо з розумінням ставитись до інтересів один одного. Одне необережне слово може зруйнувати взаємовигідне партнерство чи порушити гармонію у житті. Покажіть, що ви цінуєте людину, підіть на поступки – реакція у відповідь буде такою ж і компроміс з найскладніших питань буде знайдений. Тиждень сприятливий для початку спільного проживання або оформлення шлюбного союзу.

СКОРПІОН

Обставини складаються найкраще для досягнення успіху в кар'єрі чи бізнесі. Успіх та везіння супроводжує працівників сфери зв'язку, журналістики, інформаційних технологій. Сміливо виявляйте ініціативу – люди зрозуміють вас та підуть за вами. Однак, не все так райдужно у сфері кохання – це період ревнощів, сумнівів щодо доцільності розвитку стосунків. Причини виникнення труднощів у особистому житті, швидше за все, у вас самих.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний час для прояву яскравих форм діяльності, наприклад, презентацій, реклами, читання лекцій та проведення онлайн-заходів. Сміливо беріть на себе додаткові обов'язки, проявляйте ініціативу – вашої енергетики вистачить для виконання надзавдань і повного самовираження. Підвищується ваша популярність у представників протилежної статі, вам раді у будь-якому суспільстві. Є шанс виправити раніше скоєні помилки стосовно інших людей.

КОЗОРІГ

Ви можете привернути увагу необхідних людей, отримати підтримку вищих за посадою. Необхідно приділити увагу виробничим справам. Протягом тижня ви можете отримати дуже перспективні пропозиції щодо співпраці, тому будьте готові до нових починань. Консультації фахівців, проведення різних видів діагностики обладнання та техніки дозволять вчасно виявити найменші неполадки та завчасно вжити заходів щодо їх усунення.

ВОДОЛІЙ

Приділіть увагу собі та своєму здоров'ю, проведіть профілактичні заходи, почніть курс масажу, відвідайте косметолога – всі процедури дадуть максимальний ефект. Ймовірно, доведеться вирішувати проблеми рідних та близьких – ви можете почути скарги оточення на брак грошей, загальні недоліки та неприємності. Не відмовляйте у допомозі іншим, але й проявляйте активну соціальну позицію, просувайте свої інтереси, займайтеся громадськими справами.

РИБИ

Існує небезпека обману, інтриг та наклепів з боку ділових партнерів, яким ви повністю довіряєте. Будьте уважні до того, що відбувається навколо, уникайте авантюр та двозначних пропозицій. Період сприятливий для особистих взаємин, сімейних справ, поїздок та активного відпочинку. Посилюється ваш творчий потенціал, прокидаються приховані здібності, тому тиждень підходить для ефективної роботи у своїй сфері діяльності.

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