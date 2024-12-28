Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 грудня 2024 року - 5 січня 2025 року

Магічний тиждень, який поєднує рік, що минає, з новими починаннями, занурює нас в атмосферу свят та урочистостей. Від 30 грудня до 5 січня кожен день оповитий особливою чарівністю та передчуттям. Це час переосмислення та мрій, коли ми прощаємося з минулим роком та з надією зустрічаємо новий, повні натхнення та нових прагнень.

Трохи затьмарює цей чарівний час опозиція ретро-Марса та Плутона – аспект протримається до 6 січня. Він поєднує трансформувальну силу Плутона з енергією конфлікту та ретроспекції Марса, створюючи потужні динамічні процеси у зовнішньому житті.

Опозиція ретро-Марса та Плутона, двох войовничих планет, символізує боротьбу та опір змінам. Плутон у Водолії прагне глибоких трансформацій та нових початків, тоді як ретроградний Марс у Леві підштовхує нас до перегляду та аналізу дій, що може призвести до внутрішніх конфліктів.

Протягом тижня емоційне тло буде насичене й інтенсивним. Піднімуться глибинні страхи, виникне необхідність долати внутрішні та зовнішні перепони. Це час для глибоких роздумів та аналізу, що може призвести до важливих одкровень та розуміння справжньої мети та мотивацій.

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ОВЕН

Насолоджуйтеся новорічними святами, спілкуванням з рідними та близькими, оскільки опозиція Плутона з вашим управителем – Марсом, зводить нанівець будь-які пориви, які можуть охопити нас на професійній ниві. Листування, що почалося в соціальних мережах зі співрозмовником, що здалося перспективним, призведе до повного розчарування надалі. Але ваш дім буде наповнений енергією, тому можна приготувати для домівників щось незвичайне та зайнятися побутовими питаннями.

ТЕЛЕЦЬ

Зірки влаштовують нам емоційні гойдалки чи не щодня. Найближчим часом вам будуть абсолютно протипоказані будь-які стрибки на професійній ниві – не змінюйте сферу діяльності, не просіть збільшення, не беріть під свою відповідальність нові обов'язки як мінімум до середини січня. Але любовні стосунки принесуть радість та задоволення. Тож не забувайте про романтику, а також присвятіть час батькам, дітям та своєму хобі.

БЛИЗНЯТА

Енергії вистачить на все! Енергії планет наділяють вас жагою діяльності, допомагають визначити мету та вибудувати план для досягнення результатів у будь-якій сфері життя. На роботі ви будете заповзятливі та ініціативні, що обов'язково оцінить керівництво. Всі рутинні справи вдасться швидко виконати, і ви, немов граючи, зможете досягти багато. Однак ваша зовнішня активність може не сподобатися вашим домашнім. Високим є ризик почати з'ясовувати стосунки, що може призвести до затяжного конфлікту.

РАК

Душу ятритимуть сумніви, а голову мордуватимуть тривожні похмурі думки. А це може спонукати вас до необережного кроку та призвести до вкрай сумних наслідків. Тому намагайтеся оберігати себе від людей, що сіють паніку, і женіть геть бажання щось кардинально поміняти в житті. Зменшити можливий негатив можна, якщо абстрагуватися від зовнішніх проблем, оскільки ви однаково не в змозі вплинути на їхній перебіг. Присвятіть час собі та дорогим людям, зосередьтеся на своїх потребах, а не на тому, чого від вас хочуть інші.

ЛЕВ

Навколишній простір втягує вас у сповільнений стан, близький до рефлексії. Корисно як вдатися до спогадів чи аналізу минулого, так і помріяти і побудувати плани на майбутнє. Деякі особливо чутливі люди можуть зануритися, але цього можна уникнути, якщо відволіктися від похмурих думок і залишити токсичні зв'язки у році, що минає. Тиждень підходить для гармонізації сімейних взаємин, а також поновлення романтичних зв'язків.

ДІВА

У взаєминах із близькими потрібно бути обережнішими, не починаючи конфлікти самим і не піддаючись на провокації, які можуть зробити вам. Однак, войовничі енергії Марса і Плутона буквально підштовхуватимуть вас "повоюватимуть", але ви всіма силами намагайтеся тримати себе в руках! Нове навчання та спілкування з однодумцями заряджатимуть вас оптимізмом та енергією. Посилиться ваша товариськість і людинолюбство, а харизма виявлятиметься навіть у найскромніших.

ТЕРЕЗИ

Вас може потягнути на необдумані авантюри та ризиковані заходи. Пам'ятайте про це і не піддавайтеся на провокації зірок та ініціативи людей, які вас оточують. Це невдалий період для пошуку другої половини та початку нових романтичних взаємин, проте цей час чудово підходить для того, щоб поставитися з особливою увагою до своїх власних емоцій, проаналізувати та відчути їх повністю та звільнитися нарешті від тих, що вас пригнічують.

СКОРПІОН

Тиждень ідеально підходить для того, щоб відпустити все те, що змушує вас страждати, відкривши місце чогось нового та прекрасного. Весь цей період сприятливий для зав'язування нових знайомств та початку нових взаємин. А тим, хто вже зустрів другу половину, має сенс бути з коханою людиною м'якшими і лагіднішими. Не забувайте, що опозиція Марса та Плутона негативно впливає на більшість оточення і може провокувати затяжні конфлікти та розбіжності.

СТРІЛЕЦЬ

На вас чекають емоційні гойдалки, неприємності можуть статися в будь-якій сфері: на роботі – конфлікти з колегами, у побуті – поламки техніки, у стосунках із близькими – сварки. Проте період чудово підходить для аналізу будь-якої важливої для вас інформації як з питань професійної діяльності, так і у спілкуванні з близькими. Щоб не наламати дров і не зіпсувати стосунки з колегами та з коханими людьми, варто тримати себе в руках та сто разів подумати перед тим, як щось сказати.

КОЗОРІГ

Попри те, що тиждень досить напружений, для вас він виявиться продуктивним. Обставини роблять вас більш серйозними, відповідальними та готовими докладати як розумових, так і комунікативних зусиль для досягнення своєї мети. Також підвищуються ваші перспективи на любовному фронті та шанси на вдале знайомство. Ви будете більш схильні до спілкування та промовисті, ніж зазвичай, з'явиться шанс проявити свої інтелектуальні здібності та вразити оточення.

ВОДОЛІЙ

Умови, в яких ви опиняєтеся, вимагають від вас спритності та нестандартного погляду на події, що відбуваються. Вітається придбання технологічних новинок, і купівля ґаджета останньої моделі або розумного пристрою для дому однозначно принесе багато користі та прослужить довгий час. А ось з оновленням гардеробу не поспішайте, тому що посилені творчі та інтелектуальні здібності цілюще позначаться на роботі, а ось вибрати правильну річ не дадуть, змушуючи звертати увагу на непотрібний для вас одяг.

РИБИ

Зірки наповнюють гармонією та творчим натхненням ваш внутрішній світ. Ви стаєте спокійнішими і припиняєте відчувати певний дефіцит енергії, який міг переслідувати вас останнім часом. Але є ризик впасти в романтичні переживання, проте зараз ненайкращий час для нових знайомств. Тиждень чудово підходить для того, щоб провести час у колі рідних чи близьких друзів, влаштувавши для них вечерю та насолоджуючись спілкуванням. Це буде потужне енергетичне підживлення для всіх.

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