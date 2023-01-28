Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 січня - 5 лютого 2023 року

Ситуація розпалюється, однак, не варто піддаватися стадному інстинкту. Протягом тижня можливе грошове надходження завдяки виконаним роботам та наданню якісних послуг. Успіху може досягти той, хто має змогу помічати деталі, хто виконав завдання вже давно і очікує винагороди.

Друга чверть зростального Місяця, відповідає літньому періоду. Колір цієї фази - зелений - це колір природи, молодості, життя. Як і молодість, друга чверть Місяця вимагає від людини виходу енергії, активних дій, прагнення жити, домагатися бажаного.

Лютий починається зі складних планетарних взаємодій - напружений аспект Сонця та Урана 3 та 4 лютого виявиться дуже яскраво. Це дні спонтанних, ексцентричних вчинків, схильності до радикалізму, крайнощів, екстремізму. Люди схильні до ризику, авантюр, абсолютної свободи, що суперечать здоровому глузду. Намагайтеся стримувати агресивні імпульси протягом дня!

5 лютого повня у Леві о 20:28 за київським часом і цього ж дня Венера у напруженості з Марсом - вибухові енергії, конфлікти неминучі на всіх рівнях. Аспекти наганяють зневіру, похмурі думки. Рішення ухвалюються на емоціях, що, природно, не призводить ні до чого доброго. Пригнічені, забиті бажання, потреба помститися, як монстр, вириваються назовні.

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ОВЕН

Тиждень активного самовираження, ентузіазму, розвитку та творчості. Вам характерний підвищений рівень активності, енергії. Відкрийтеся іншим людям, повідомте те, що хвилює та тішить вас. Беріть активну участь у суспільному житті, максимально дайте вихід своїм талантам і здібностям. Намагайтеся не брати на себе жодних обтяжливих обов'язків. Протягом тижня найкраще займатися тим, що приносить вам радість та задоволення, тим, що вам подобається.

ТЕЛЕЦЬ

Єдине, чого слід остерігатися - це перевитрати своїх ресурсів, прагнення стрибнути вище за себе. Протягом тижня вам слід очікувати перших значних результатів від тих проєктів, які ви розпочали минулого чи позаминулого року. Можливо, тепер нові ідеї допоможуть вам підкоригувати свою мету, вдихнути в них життя або почати щось нове. В останньому випадку ваш задум виявиться більш життєздатним, якщо буде ґрунтуватися на ресурсах, накопичених у попередньому році.

БЛИЗНЯТА

Намагайтеся як слід підзарядитися енергією та ентузіазмом - ви попереду всієї планети! Активність протягом тижня вища, ніж зазвичай. Ви маєте потужний творчий імпульс, в якому суть найважливіших з ваших задумів - не зупиняйтесь! І не соромтеся мати молодший вигляд (або видаватися рухливішим), ніж ви є насправді! Це лише приверне до вас симпатії оточення - ви познайомитеся з новими прекрасними людьми. Найчастіше будете ходити в гості та приймати гостей, бо тиждень сприятливий для дружби та кохання.

РАК

Оточуйте себе добрими людьми, частіше влаштовуйте сімейні заходи, різноманітні зустрічі з близькими та дорогими людьми. Ви маєте цінну можливість випробувати свої ідеї на практиці. Саме так треба сприймати перешкоди та затримки, які, ймовірно, виникнуть протягом тижня. Навколишні можуть натякати, що час вам стати практичнішими і серйознішими. Що ж, можливо, вони й мають рацію - принаймні, вам час навести лад у контактах, розкласти все по місцях, розгребти завали незавершеної поточної роботи.

ЛЕВ

Ваші творчі ініціативи вирізняються особливим різноманіттям протягом тижня. Після праці попереднього місяця ви можете дозволити собі трохи розслабитись та скуштувати блага навколишнього світу. Придивившись, ви виявите, що джерела творчого натхнення можна знайти в будь-кому і в чому-завгодно, а радості життя допомагають заповнити запаси енергії. Важливо, однак, пам'ятати, що радості та задоволення - не самоціль. У гонитві за ними можна втратити і свій шлях, і самого себе.

ДІВІ

Успіх на боці тих, хто займається продажем. Ви не відчуваєте недоліку в оригінальних ідеях та творчих задумах, але тепер вам важливо намагатися зробити так, щоб їх зрозуміли та оцінили інші люди. Недостатньо бути просто яскравим і самобутнім, необхідно також прагнути гармонії, мати почуття міри, враховувати думку партнера. Якщо у вашій сім'ї є загальне захоплення (хобі), то зараз йде найкращий місяць для нього. А вирушивши разом у відпустку, ви отримаєте масу задоволення.

ТЕРЕЗИ

Час переоцінки цінностей, набуття бажаного становища, статусу. Ймовірно, цей тиждень буде менш оптимістичним, ніж лютий загалом. Але колись треба сповільнити темп і подумати над справжнім сенсом того, що ви робите, над підґрунтям того, що ви здатні безпосередньо сприйняти! Ймовірно, вам знадобиться час, щоб проаналізувати події, порівняти думки. Деяка частка підозрілості стосовно справ у цьому місяці буде лише на вашому сумлінні. Не поспішайте та консультуйтеся!

СКОРПІОН

Ваші слова, думки, ідеї, мають зараз особливу силу! І ви, як ніколи, здатні вразити оточення, змінити розміщення сил на свою користь. Для людей творчих професій у цей час корисно зробити кроки до отримання винагороди, гонорару чи іншого фінансового результату їхньої роботи. А для тих, хто зайнятий бізнесом, важливо подумати, чи немає якогось нестандартного рішення, здатного значно збільшити продуктивність їхньої праці. Використовуйте повною мірою свою уяву, беріться за відповідальні проєкти - і ви переможете.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для великомасштабних придбань, продажів, реклами. Ваші творчі задуми та захоплення виходять найближчим часом на новий рівень. Подумайте, як довести те, чим ви займаєтеся, до завершення, а потім зробити рекламу. Сповістіть про своє досягнення оточення. Будьте щедрими: чим більше ви зараз віддасте іншим людям, тим більше отримаєте натомість. Вірте не стільки в здоровий глузд і логіку, скільки в свій успіх - і він вас не підведе. Не починайте протягом тижня нову справу, навіть якщо бажання буде велике.

КОЗОРІГ

Відкладіть починання до наступного місяця, який розпочнеться вже від 20 лютого. А зараз намагайтеся яскраво уявити собі, візуалізувати те, чого ви прагнете. З'явиться можливість поглянути на свій проєкт з боку інших людей та, можливо, виявити його слабкі сторони. Тиждень сприятливий для того, щоб зайнятися чимось творчим, цікавим - наприклад, почати малювати чи писати книжку. Втім, це може бути і романтика, оскільки ви будете більше звичайного схильні до чарів протилежної статі.

ВОДОЛІЙ

Хвиля свіжої енергії спонукає вас взятися за нову роботу, поїхати в подорож. Не чекайте марно, зробіть хоча б щось із тих справ, про які ви давно мріяли. Настав час подбати про детальне опрацювання тих творчих задумів, за які ви взялися у попередньому місячному місяці. Більше часу проводьте з друзями, навчайтеся взаємовигідному співробітництву. Ймовірно, цей тиждень стане одним із найцікавіших та найактивніших протягом першої половини 2023 року. Для навчання є сприятливий час, оскільки ви здатні схоплювати ідеї на льоту.

РИБИ

Найімовірніше, темп життя зараз дещо сповільниться. Цей період часу не відрізнятиметься особливим різноманіттям. Планетарні ритми допомагають вам зосередитися на справах, які потребують значних зусиль та організованості. Ви зможете випробувати ваші ідеї на практиці. Наведіть лад у справах та закінчіть незавершені проєкти. Не робіть необачних вчинків - і попереду на вас чекає успіх у будь-яких починаннях! Якщо ви маєте сім'ю або романтичного партнера, цей тиждень найкраще підходить для того, щоб зміцнити ваші взаємини.

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