Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 травня - 5 червня 2022 року

Тиждень починається з Молодика 30 травня 2022 року у знаку Близнятах, який характеризує інтелект, мовлення, спілкування. Меркурій – управитель Молодика, від 4 червня переходить у директний рух, що позначиться на всіх сферах життя на краще.

За кілька днів до виходу з ретроградності Меркурій уповільнює хід, енергії сконцентровані, зосереджені, зібрані, організовані. У такі дні планетарні впливи стають конструктивними та гармонійними. Корисно використати цей енергетичний потенціал для вирішення індивідуальних проблем. Люди менше відволікаються і розпорошуються на дрібниці та сторонні моменти, тому швидше досягають цілей.

Перша фаза Місяця (перші 7 днів від моменту Молодика, тобто весь тиждень 30.05 - 5.06), позитивний період для вирішення матеріальних проблем, переговорів та ділового спілкування. Вдалий час для пошуку роботи та приймання нових співробітників, тому що в цьому разі вони можуть гармонійно влитися в вже усталений колектив. Все, що пов'язано з освітою, поїздками, організаційними заходами, вдається якнайкраще.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Час підвищення особистої активності, але також оточення помічає ваше занепокоєння. З'являється бажання щось зробити, втрутитися у ситуацію. Можливі численні переміщення, поїздки, зроблені з власних міркувань, а не через обставини. Важливо дбайливо ставитися до своїх ресурсів, не допустити перевитрати енергії та коштів. Посилюється популярність у представників протилежної статі, відкриваються нові перспективи, пов'язані із зарубіжжям.

ТЕЛЕЦЬ

Гарний час для самостійної прихованої діяльності, любовних стосунків та таємних зустрічей. Вам може захотітися вчинити комусь наперекір, але постарайтеся стримати себе, конфліктів необхідно уникнути будь-яким способом. Уникайте нерозсудливих, сумбурних дій у соціальному житті та громадських справах. Сприятливий тиждень для сімейних взаємин, роботи вдома та на дачній ділянці, спілкування з дітьми, а також романтики. У фінансах досягається задоволення – повертають борги, виплачують зарплату.

БЛИЗНЯТА

Відбуваються зміни у дружньому оточенні, зміна кола спілкування, з'являються нові друзі. Можливі ідеологічні суперечки з приятелями та компаньйонами, ваші переконання змінюються. Доводиться переглянути свої плани, інакше будувати свій побут, але результатом будете задоволені вже найближчими місяцями. Друзі та однодумці допомагають знайти вихід із найскладніших та заплутаних ситуацій. Варто подумати про нові сфери діяльності, якщо ви незадоволені ситуацією на роботі чи в бізнесі – зараз для цього найкращий період.

РАК

Можуть відбуватися події, які згодом сприйматимуться як доленосні. Період активного планування подальшого життя, а також отримання хороших результатів за попередній період. Якщо ви давно планували зайнятися індивідуальною творчою діяльністю, піти з безперспективної та нецікавої роботи – час настав. Можливе виникнення нових симпатій, романтичних зв'язків. Вас хочуть бачити, вам раді і ви можете використати такий стан речей на свою користь.

ЛЕВ

Значно посилюються енергійність, натиск та амбітність, відбуваються зміни у сфері зайнятості. Активні дії щодо професійного зростання, кар'єри, досягнення суспільного становища вже незабаром матимуть успіх. Важливу роль найближчим часом грає щось іноземне, пов'язане зі справами там чи в іншій місцевості. Можливі закордонні відрядження, а також отримання цікавих пропозицій роботи, знайомство новими діловими партнерами.

ДІВА

Ваші активні пошуки кращого місця для реалізації себе у професії, додаткових джерел доходу обов'язково принесуть плоди. Гарний час для розширення сфери свого впливу, громадської роботи, викладацької чи іншої інтелектуальної діяльності. Не варто виявляти надто велику наполегливість, оскільки сьогодні конфлікти виникають на рівному місці, а партнери часто незадоволені одне одним. Також будьте обережні під час роботи з обладнанням та механізмами.

ТЕРЕЗИ

Ініціативність у грошових операціях, розподілі прибутків, вирішенні питань із фінансовими та організаціями-перевіряльниками, сприяє швидкому просуванню вгору кар'єрними сходами. У питаннях партнерства, у любовних та сімейних взаєминах все складається найкращим чином. Період створення нових зв'язків і, найімовірніше, за вашої з ініціативи, ліквідація старих. Участь у справах своїх ділових партнерів чи чоловіка допомагає створити спільне сприятливе тло та гармонійну психологічну атмосферу.

СКОРПІОН

Висока ефективність ініціативних процесів. Вихід на публіку, активізація звернень до аудиторії, громадська, будь-яка діяльність на увазі зараз дуже своєчасна і сприятлива для вас. Тиждень підходить для перегляду договорів, угод, вирішення фінансових питань. Також і для будь-якої консультативної чи посередницької діяльності, пошуку спонсорів. Не забувайте про сім'ю та шлюбні взаємини, оскільки ваша зайнятість може викликати невдоволення у коханих та рідних людей.

СТРІЛЕЦЬ

Чудовий час для висування своїх вимог, висловлювання своєї позиції, вирішення юридичних питань. Період затребуваності у професії, отримання високого суспільного становища. Можливе укладання прибуткових контрактів з іноземцями, поява нових можливостей виїзду працювати за рубіж. Цього тижня вам необхідно зробити максимум – ви зараз закладаєте фундамент майбутніх успіхів. Зростає ваша популярність у представників протилежної статі.

КОЗОРІГ

Період любовних переживань, чуттєвих зв'язків, цікавих романтичних знайомств, активізації особистого життя. Прагнення до індивідуальної діяльності, творчого самовираження, отримає підтримку з боку оточення. Якщо у взаєминах із дітьми чи з батьками все не так гармонійно, як хотілося б, настав час це виправити. У професійній діяльності, у грошовій сфері поки що не вдається досягти бажаного, зате у вас є час для себе, своїх рідних та коханих.

ВОДОЛІЙ

Нестійке становище на роботі, мінливі взаємини зі співробітниками та підлеглими, що тяжіють до конфліктів. Можливо, ви будете зайняті наполегливими пошуками роботи або вирішите її поміняти за особистою ініціативою. І для цього тиждень ідеально підходить, напевно, навіть пропозиції надходитимуть від потенційних роботодавців чи ділових партнерів. Гарний час для повернення на колишнє місце роботи, поновлення спілкування з давніми колегами. До вихідних настане певність, ви вже можете планувати своє життя.

РИБИ

Можливі як випадкові витрати та втрати, так і непередбачені заробітки. Енергійність та підприємливість у фінансових питаннях, призведе до добрих результатів. Намагайтеся більше спілкуватися з приятелями та знайомими, будьте перед очима – ви потрапите у потрібний час у потрібне місце. Підвищується інтелектуальна активність. Громадська діяльність є сприятливою, ви можете зараз впливати на людей, формувати громадську думку. Ви набудете нових знайомств та зв'язків, друзів та однодумців.

Читайте також: