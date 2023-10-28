Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 жовтня – 5 листопада 2023 року

Сатурн виходить із ретроградності, перебуваючи весь тиждень у стаціонарній фазі руху. Це час для рішучих дій, але загальна атмосфера наповнюється позитивними активними енергіями, готуючи ґрунт для конструктивних перетворень.

Процеси, які запускаються цього тижня, поки що невиявлені на зовнішньому плані, але вже впливають на всі життєві сфери. Саме в цей період відбувається закладання міцного фундаменту майбутніх успіхів. Зміни, що відбуваються на початку листопада, розвиватимуться як мінімум пів року і можуть бути як сприятливими, так і навпаки. Це залежить від того, наскільки людина усвідомлена у своїх діях і розуміє всю міру відповідальності за свої вчинки.

3 та 4 листопада – складні дні, коли щасливі шанси та можливості "йдуть з-під носа" з незрозумілих причин. Тим не менш, перешкоди, що виникають, і соціальна напруженість в ці два дні можуть діяти як позитивний спусковий механізм для звільнення від небажаних зобов'язань або обмежень.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Посилюється ваш авторитет і підвищується творчий потенціал, роблячи вас надто відкритими до зовнішнього світу. Сплески несподіваної активності не дадуть вам провести тиждень вдома, вдаючись до лінощів. Має сенс наслідувати енергійний настрій і зробити якнайбільше протягом тижня, насамперед, з користю для себе, але без шкоди для оточення. Якщо вам вдасться покопатися глибше в питаннях, що хвилюють вас, то, найімовірніше, ви прийдете до несподіваних, але правильних висновків.

ТЕЛЕЦЬ

Протягом тижня планетарні впливи роблять вас нетовариськими, надто педантичними та дратівливими. Але такі настрої не настільки погані, як може здатися, завдяки бажанню звести до мінімуму соціальні контакти посиляться ваші працьовитість, терпіння, здатність до глибокого аналізу та самоаналізу. Стаціонарний Сатурн весь тиждень пригальмовуватиме вашу як фізичну, так і емоційну діяльність, але водночас енергії планети допоможуть зберегти ваші гроші.

БЛИЗНЯТА

Зараз не найкращий час для того, щоб ділитися своїми планами або переживаннями з друзями, а тим більше, з малознайомими людьми. Не варто не озираючись потурати своїм бажанням і вдаватися до душевних розмов: близькі будуть збуджені, і доброї поради ви не дочекаєтесь, а випадкові люди взагалі будуть здатні нашкодити вам через ваші ж одкровення. Краще не заводити нових знайомств і обмежитися списком справ, які не можна відкласти. І дозволяйте собі невеликі нешкідливі слабкості.

РАК

Протягом усього тижня якнайпростіше вплутатися в неприємності та наламати дров і довгий час після розплутувати все це. Концентруватися на професійних завданнях вам буде складно, тому краще за можливості взяти більше вихідних та провести час із дітьми чи з молодшими родичами. Період підходить для вирішення сімейних питань, обговорення з партнером або з дружиною чи чоловіком планів на майбутнє. Естетична насолода, як ніколи, вплине на вас позитивно, тому варто сходити на виставку або навести затишок у будинку.

ЛЕВ

Планетарні впливи пробуджують у вас нервозність і дух суперечностей, тому не дивуйтеся, якщо впіймаєте себе на запеклій суперечці з домашніми. Зірки нагадують, що в жодному разі не варто зриватися на крик і бурхливі емоції, а краще цю енергію перенести на активну фізичну роботу. Відкладіть на кілька днів підписання важливих паперів, розмову з начальством та вирішення фінансових та юридичних питань. Ідеальний період для того, щоб почати займатися фізкультурою або щонайменше щоденними 2-годинними прогулянками.

ДІВА

У понеділок бажано скласти чіткий план дій, попередньо визначивши пріоритети, і дотримуватися його. Головне в цей період не замикатися в собі, радитися з мудрими людьми і не боятися йти звідти, де вам вже некомфортно. Ідеальний час, щоб зайнятися фінансовими питаннями: ви зможете повернути борг, на який давно не розраховували, або отримати кошти на вигідних умовах. Хоч і нешвидко, але найскладніші завдання вирішуються, а колективна робота рухається.

ТЕРЕЗИ

Ви наповнені енергією, яка дозволяє переробити велику кількість справ і переспілкуватися з усіма. Вам хочеться зробити все і одразу, але намагайтеся діяти послідовно, не дозволяючи собі кидатися, перемикаючись з однієї на іншу і нічого до пуття не завершуючи. Тиждень видасться непростим, але за правильного підходу до виконання завдань, розумного самообмеження, може принести хороші плоди. Намагайтеся поступатися, десь підлаштовуватися під оточення, у результаті ви однаково опинитеся у виграші.

СКОРПІОН

Заняття спортом та будь-яка фізична активність дуже корисні, а ще краще направити сили на створення нової бази, яка стане відправною точкою вже в середині листопада. Якщо немає виходу вашої величезної енергії, то ви можете почати чіплятися до дрібниць і вважати себе краще оточення, що дуже ускладнить спілкування як у роботі, так і з домівниками. Прояв сили та войовничості там, де це дійсно потрібно, може відкрити вам нові соціальні можливості.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини тижня сприятимуть активним діям і найсміливішим планам, реалізації яких сприятимуть накопичений досвід та невитрачені сили. Максимум, що ви можете собі дозволити у плані відпочинку – це зустріч із близькими друзями та спільний перегляд фільму наприкінці тижня. Консерватизм та емоційна стриманість – ваші помічники на найближчий період. З одного боку, вам неважко розуміти причини слів і вчинків близьких людей, з іншого – слова підтримки та схвалення знайти буде важко.

КОЗОРІГ

Якщо ваш партнер або близька людина наважиться висловити вам якусь претензію, ви реально може довести до того, що розмова закінчиться дуже плачливо. Сили стрімко зменшуватимуться, з'явиться настрій залягти на дивані під пледом з горнятком чаю. Приймайте сигнали свого тіла – вам потрібний відпочинок! Набирайтеся сил перед новим активним періодом, який розпочнеться вже від наступного тижня, коли ваш управитель – Сатурн – вийде з фази стаціонарності. Намагайтеся без жодної метушні та поспіху займатися своїми звичними справами.

ВОДОЛІЙ

Стаціонарний Сатурн як ваш другий управитель підтримає ваші будь-які починання – від рішення сісти на дієту та підтягнути фігуру до кар'єрних устремлінь. З'являється серйозний підхід до побутових та фінансових справ. Але не пришвидшуйте процеси, як би вам цього не хотілося. Наразі період внутрішньої роботи, пошуку інформації, продумування стратегії. Дозвольте собі відпочинок у суботу та неділю, адже вже від наступного тижня часу для цього не буде. Без вагань займайтеся тим, що давно відкладали.

РИБИ

Стаціонарний Сатурн у вашому знаку підвищує вашу енергійність, але піднімає ваше сприйняття дійсності і розхитує зв'язок із реальністю. Оминайте будь-які авантюри, інакше можна надовго потрапити у вир неприємностей. Підхожий час, щоб зайнятися вивченням перспективного напряму, пов'язаного з вашою професійною діяльністю. Це допоможе налаштувати ваш мозок на корисну роботу. Вечори присвятіть самокопанню та медитації – у глибинах вашої підсвідомості є відповіді на всі запитання.

Читайте також: