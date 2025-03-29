Гороскоп на 31 березня — 6 квітня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Це час глибокого переоцінювання своїх мети, зобов’язань та почуттів. Вплив Риб додає інтуїтивності, духовного пошуку та м’якості до процесу. З’єднання планет Висхідного Вузла акцентує увагу на русі вперед, хоча ретроградні планети спонукають до обережного, обдуманого підходу.

Тиждень від 31 березня до 6 квітня — це унікальний період, який поєднує глибоку трансформацію з можливістю для значних кроків уперед. Обіцяє стати місяцем осмислених кроків та дивовижних можливостей! Цей енергетичний потенціал можна використовуватиме зміцнення основ, гармонізації стосунків та досягнення довгострокової мети.

3 квітня: гармонійний аспект Сатурна та Урана приносить баланс між традицією та новаторством, створює ґрунт для усвідомлених змін. Сатурн підтримує стабільність і структуру, тоді як Уран надихає свіжі ідеї та прогресивні зміни. Це ідеальний час для плавного впровадження змін, які зміцнять основу подальшого зростання. Інноваційні ідеї можуть втілитись у життя, спираючись на фундамент досвіду та перевірені часом структури.

Реклама

4 квітня: гармонійний аспект Марса та Сатурна сприяє продуктивній роботі та досягненню цілей, додає енергії дисципліни та витривалості, дозволяючи діяти продумано та ефективно. Марс забезпечує драйв та ініціативу, а Сатурн — дисципліну та відповідальність. Вплив аспекту робить день сприятливим для створення довгострокових стратегій та успішного виконання завдань.

5 квітня формується важлива конфігурація — «бісекстиль», що поєднує Сатурн, Уран та Марс. Конфігурація поєднує енергію трьох планет, створюючи потужний потік гармонії та підтримки, сприяє гармонійному просуванню до мети, поєднуючи сміливість, стратегічне мислення та силу змін. «Бісекстиль» сприяє спільній роботі, успішним партнерствам та реалізації амбітних проєктів. Це час, коли можна поєднати зусилля задля досягнення значних результатів.

6 квітня: гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером приносить оптимізм, натхнення та талан, посилює віру в себе та відкриває нові перспективи. Це день, коли Всесвіт ніби відчиняє двері новим можливостям, наповнюючи простір оптимізмом та вірою в успіх. Ідеально підходить для позитивного мислення, зміцнення зв’язків та пошуку нових можливостей.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Для Овнів цей тиждень стане часом, коли вся увага буде зосереджена на вас. Новий транзит Нептуна у вашому знаку приносить імпульс трансформації особистих і любовних зв’язків. Ви відчуєте приплив впевненості, харизми та бажання проявляти себе у стосунках. Посилюється ваша активність у спілкуванні і спонукає до формування амбітної мети. Ці дні надихнуть вас взяти контроль за своїм життям і сміливо рухатися вперед.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці відчують приплив натхнення, особливо щодо своїх ідеалів та мети. Сильний енергетичний потенціал тижня принесе прагнення до нових відчуттів та пошуку яскравих вражень у коханні. Сонце та Плутон зміцнюють вашу здатність бачити та використовувати приховані ресурси для досягнення успіху. Нові ідеї та спілкування, пов’язані з іноземними контактами чи освітніми проєктами, можуть стати ключовими. Використовуйте цю енергетику для зміцнення своїх позицій та розширення горизонтів.

БЛИЗНЯТА

Тиждень обіцяє бути насиченим подіями у сфері творчості, особистих захоплень та спілкування. Навколишні люди надають вам знаки уваги, що посилює ваші романтичні устремління та надихає на нові проєкти. Ви можете відчути приплив пристрасті до того, що вас по-справжньому надихає. Аспекти тижня принесуть яскравість у вираженні себе, додасть глибину та впевненість у діях. Скористайтеся цим періодом, щоб заявити про себе та розкрити свій потенціал.

РАК

Це час змін, сплеску пристрастей, несподіваних рішень та стрімкого розвитку ситуацій. Загострюються ваші чутливість, інтуїція, впевненість у собі та прагнення дій. Оживають минулі почуття, повертаються важливі зв’язки, що дозволяє проявити себе. Потік трансформаційної енергії сприяє внутрішнім усвідомленням. Важливо зрозуміти, що вам справді потрібно, а не просто піддаватися імпульсам.

ЛЕВ

Небесні енергії відкривають нові шляхи та прискорюють події. Ви — центр цього вихору! Енергії планет пробуджують пристрасть, робить вас магнітом для уваги. Повернення минулого — ключова тема. Ваше кохання стає яскравішим, можливо, з’явиться бажання повернути старі зв’язки або, навпаки, обрубати непотрібні уподобання. Це період, коли ви стаєте ще більш впевненими у своїй цінності та усвідомлюєте, яким чином ви тепер можете приносити користь зовнішньому світу.

ДІВА

Цілком несподівано посилюється ваше бажання свободи, аж до авантюр. А це може вражати знайомих, колег, близьких людей. Повертаються старі мрії про подорожі чи незакінчені любовні історії. На вас чекає вибух ідей! Ви говоритимете відкрито, рішуче, без компромісів. Можливі короткострокові конфлікти через прямолінійність, а й важливі перемоги. Це час для переоцінки своїх уподобань, перегляду фінансових питань та пошуку гармонії в особистому житті.

ТЕРЕЗИ

Складаються сприятливі обставини у тому, щоб заявити себе. Пом’якшується ваша строга природа, а енергія спрямовується на духовний розвиток, інтуїцію та емоційну зрілість. Певною мірою сповільнюються логічні процеси, але відкриваються перспективи у творчій сфері. Може прийти несподівана пропозиція або з’явиться ідея, яка кардинально змінить ваші плани. Можливі різкі зміни, особливо у подорожах, навчанні та спілкуванні з важливими людьми.

СКОРПІОН

Прискорюються розумові процеси, але важливо контролювати спонтанні висловлювання. Однак через це може бути відчуття затримок, але цей час ідеально підходить для аналізу та підготовки до майбутніх кроків. Цей період нагадує про важливість балансу між внутрішнім життям та соціальною діяльністю. Піднімаються на поверхню минулі почуття та стосунки, спонукаючи вас до самопізнання та роботи з власними психологічними блоками та конфліктами.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень приносить енергію сміливості, ідеалізму та прагнення нових горизонтів. З’являється натхнення на духовні пошуки, інновації та боротьбу за свої ідеали. Однак важливо зберігати зв’язок із реальністю, щоб уникнути ілюзій та поспішних рішень. Можливі емоційні одкровення, переоцінка стосунків та дружби, що може призвести до сильної внутрішньої трансформації, переосмислення цінностей. Сни та інтуїція будуть давати підказки.

КОЗОРІГ

Можуть повернутися старий проєкт чи робота. Питання кар’єри та призначення виходять на перший план і підштовхують до впевненого руху вперед, що сприяє покращенню комунікації, чіткості думок та прогресу у справах. Це час, коли можна сміливо розпочинати нові проєкти та вирішувати питання, які довгий час залишалися невирішеними. Це період, коли можна зміцнити зв’язки, завершити конфлікти та зосередитися на створенні краси та гармонії у своєму житті.

ВОДОЛІЙ

Використовуйте тиждень для того, щоб завершити незакінчені справи та підготуватися до нових починань. Попередні помилки у фінансових питаннях та любовних взаєминах вимагають виправлення. Старі конфлікти можуть спливти, але зараз не ухвалюйте остаточних рішень. Весна у повному розквіті, а разом із нею — нові можливості. Стабілізуються почуття — якщо у березні був хаос у особистому житті, тепер стане зрозуміліше, куди рухатися.

РИБИ

Ваш управитель — Нептун — почав новий транзит, що приносить у ваше життя яскраві зміни. Все, що було задумано у березні щодо професійної сфери, тепер можна втілити у життя. Посилюється пристрасть до боротьби за ідеї, ідеали та незалежність. Дозволяються грошові питання — можна робити важливі закупи, розпочинати бізнес. Припиняють тягнути минулі уподобання — легше відпустити те, що вже не приносить радості. Але зараз також важливо приділити час сімейним, родовим питанням, своїм дітям.

Читайте також: