Що зірки нам пророкують: гороскоп на 31 липня - 6 серпня 2023 року

Активні, цілеспрямовані люди запам'ятають тиждень із позитивного боку, оскільки це період досягнень у професійній сфері, соціального зростання та особистісного розвитку. Вже від понеділка формуються сприятливі обставини для того, щоб отримати гарні результати завдяки поєднанню різних методів та зусиль.

Понеділок та вівторок – дуже продуктивні дні, планетарні взаємодії відкривають для нас усі дороги! Гармонійний аспект між Юпітером та Марсом допомагає розібратися у собі, побудувати плани на майбутнє та визначити вектори свого розвитку.

Повня у Водолії 1 серпня о 21:31 за київським часом завершить процес оновлень, після чого багато людей відчують покращення у всіх життєвих сферах. Початок тижня ідеально підходить для впровадження інноваційних рішень на роботі, оптимізації витрат, запуску реклами у соціальних мережах, проведення презентацій.

2 серпня опозиція Меркурія з ретро-Сатурном закликає з високою обережністю та відповідальністю підійти до планування справ, а багатоплановими та складними завданнями краще зайнятися у перші два дні поточного тижня. Планетарні енергії відкривають можливості для вирішення проблем зі здоров'ям, закриття фінансових операцій, завершення проєктів або вирішення суперечностей із близькими людьми.

Від 4 серпня Меркурій входить до петлі ретроградності у знаку Діви до 30 вересня. У період такого транзиту необхідно дбайливо витрачати свої сили та матеріальні ресурси. У броні раціональності, математичних розрахунків та практичного підходу до справ можна подолати будь-які складності і навіть отримати вигоду і користь для себе.

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ОВЕН

Тиждень спокою та розміреності, можна подумати про можливість відвідувати спортзал, щоб регулярно заряджатися енергією. Гарний час для того, щоб розпочати навчання, сходити до салону краси або розібратися у своїх стосунках з іншою людиною. З легкістю ставте цього тижня завдання, пов'язані зі здоров'ям чи грошовими операціями. Розберіться з новими проєктами, закрийте важливі завдання. І обов'язково залиште у своєму розкладі час, який можна провести з близькими!

ТЕЛЕЦЬ

Напружений тиждень. Будьте уважні за кермом та як пішохід. Тримайте при собі свої плани та таємниці, щоб інші не скористалися ними з корисливою метою. І навіть якщо у вас щось вдало склалося і з'явилися надії, не потрібно сурмити про це навселюд. Пам'ятайте, що щастя любить тишу. Вас можуть намагатися залучити до неприємних ситуацій. Обов'язково загострюйте свою увагу на дрібницях та деталях. Не піддавайтесь на провокації! Запорука успіху – контроль своїх емоцій та висловлювань.

БЛИЗНЯТА

Все найважливіше, зокрема фінансові угоди та покупки, плануйте на понеділок та вівторок. Середина тижня може принести неприємні сюрпризи та новини, а також внести корективи до планів. Намагайтеся бути гнучкішими, дослухайтеся до того, що вам говорить оточення. Вихідними настане чудовий час для інтелектуальної діяльності та обміну інформацією. Можна провести онлайн-трансляцію, написати тексти для соціальних мереж або підготуватись до виступу на конференції.

РАК

Будьте відкриті новим знайомствам та готові змінити свої плани. Можливо випадкова, але цікава пропозиція чи непередбачувана подія – це шанс змінити життя на краще! Можна планувати нове навчання, зустрітися з друзями або вирушити у подорож. Ви обов'язково витягнете з цього щось дуже корисне для себе. Вихідні дні краще присвятити вирішенню сімейних та домашніх питань, спілкуванню з дітьми. Ваша сила впливу значно зростає цими днями.

ЛЕВ

Ті, хто у липні плідно попрацював, можуть отримати прибуток чи вигідну пропозицію. Повня у Водолії 1 серпня, в опозиційному знаку зодіаку, може принести перепади настрою. Впоратися з емоціями допоможе робота. Плануйте трудомісткі взаємини. Можуть скластися ситуації, які необхідно вирішувати в авральному режимі. Виявляйте раціональність та логіку в різних ситуаціях! Покладайтеся на інтуїцію та вірте у свої сили, які дадуть бажаний результат!

ДІВА

Початок тижня приносить радість та задоволення від докладених зусиль. У понеділок та вівторок творча діяльність та будь-яка інтелектуальна робота сприяють кар'єрному просуванню. Але в середу зайва самовпевненість може зіграти злий жарт. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію і не уславитися як шалапут, перевіряйте свої дії логікою. Можуть виникнути суперечності з людьми старшого віку чи начальством. Обговорення з керівництвом чи переконання у чомусь батьків краще відкласти.

ТЕРЕЗИ

Попри те, що новини та неприємності цього періоду можуть вибивати з колії, у вас є шанс все вирішити. Необхідно буде виявити кмітливість і застосувати неординарний підхід у будь-яких ситуаціях. Протягом тижня можна відкрити для себе незвичайне цікаве хобі та в майбутньому на ньому заробляти. Звертайте увагу на ідеї, що приходять, і на те, що говорять колеги. Прекрасний час для інтелектуальної та творчої діяльності, виступів та написання текстів.

СКОРПІОН

Якщо раптом ви розійшлися у думках з дитиною чи з романтичним партнером, чоловіком, то візьміть на озброєння сприятливий потенціал цього тижня. Протягом цього періоду вам буде простіше порозумітися з близькими людьми і домовитися. Можна розслабитися чи вирушити на природу, влаштувати фотосесію чи зайнятися творчістю. Натхнення на висоті, навколишні прагнуть з вами спілкуватися і взаємодіяти. Застереження: можуть активізуватись шахраї – не довіряйте незнайомим людям.

СТРІЛЕЦЬ

Попри те, що сил і енергії достатньо, раціонально витрачайте свої сили. Присвятіть час своїм захопленням, коханій людині, дітям чи онукам. Повня 1 серпня посилить бажання та емоції, спрямовані на професійну сферу та модернізацію технологій роботи. Якщо протягом тижня ви отримуєте незвичайні пропозиції, пов'язані з нерухомістю, кар'єрою чи об'єднанням людей, обов'язково обміркуйте! Вони можуть бути вигідними, навіть якщо здадуться дивними.

КОЗОРІГ

Тиждень підходить для вирішення партнерських питань та світських заходів. Давно не були на виставці чи ресторані? Скористайтеся можливостями цього тижня та отримайте максимум задоволення! Добре планувати навчання, співбесіди, шукати інформацію. Можуть з'явитися люди з минулого, зокрема колишні романтичні партнери. Середина тижня досить напружена, але це не зіпсує загалом сприятливий для вас період. Якщо вам потрібно щось або когось знайти, тиждень ідеально для цього підходить.

ВОДОЛІЙ

Повня у Водолії 1 серпня допоможе позбавитися похмурих думок і пригніченого емоційного стану. Сконцентруйтеся на важливих моментах і пориньте в роботу "з головою", можна зробити давно заплановані покупки. Планетарні аспекти сприяють навчанню та структуруванню інформації, зверненню за консультаціями до різних фахівців або державних інстанцій. Для сімейного проведення часу, поїздки до батьків, вихідні ідеально підходять.

РИБИ

Якщо раптом захотілося щось змінити у стосунках, не поспішайте цього робити. Краще переставте меблі або сконцентруйтеся на вивченні чогось нового. Тиждень підходить для пошуку роботи чи роздумів на тему кардинальної зміни діяльності. Також у цей період добре згадати про старі речі, дати їм нове життя, зробити ревізію в гардеробі та косметиці. Або спробувати відновити давні взаємини. Головне, женіть геть переживання та занепокоєння, інакше проблеми із зайвою вагою неминучі.

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