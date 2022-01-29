Що зірки нам пророкують: гороскоп на 31 січня - 6 лютого 2022 року

Тиждень можна охарактеризувати, як дуже творчий і результативний, події, що відбуваються, сприяють набуттю натхнення, вирішенню проблем, що застоялися. Атмосфера наповнена романтикою та коханням, багато спілкування, приємних зустрічей.

Від 24 січня Марс рухається Козорогом, наближається до Венери, яка від 31 січня в директному русі — всі області, які планета характеризує, розкриваються, оформляються. У сфері творчості, особистих та ділових взаємин у фінансових справах ситуація значно поліпшується. Люди виявляють дисципліну та готовність до співпраці.

1 лютого о 07:46 за київським часом Молодик у Водолії, який запустить неминучі оновлення, запишу окреме відео наприкінці місяця, подивіться, будь ласка. З цього Молодого місяця за китайським календарем настає рік Тигра. Найближчими днями після Молодика люди включаються в діяльність несподівано та яскраво.

Меркурій 4 лютого стаціонарний, і від 5 лютого у директному русі, що позитивно позначиться на усіх сферах життєдіяльності.

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ОВЕН

Занадто енергійна та імпульсивна поведінка може сприяти виникненню конфліктних ситуацій із партнерами. Контролюйте свої дії, і тоді ви багато зробите протягом тижня, вирішите завдання, які довго обтяжували, перешкоджали досягненню мети. У особистих взаєминах все розвивається стрімко, але важливо пам'ятати про те, що один неправильний крок або слово може відкинути вас у вихідну точку. Надлишок енергії можна з користю звільняти у спортзалі, займаючись фізичними вправами, активним відпочинком.

ТЕЛЕЦЬ

У професійній сфері вдається досягти приголомшливих результатів, просунутися вгору кар'єрними сходами, отримати визнання. Дивним чином вдається поєднувати кілька напрямів, роботу за сумісництвом та отримувати бажані результати. Вдалі дні для ділових переговорів, підписання угод або творчості у всіх сферах ваших інтересів. Обставини складаються найкращим чином для того, щоб вирішити багато виробничих та ділових проблем.

БЛИЗНЯТА

Період творчої активності, ефективної інтелектуальної діяльності, застосування знань практично. Легкість перебігу розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам'яті та інтуїції допоможуть знайти оптимальне рішення в будь-якій спірній чи важкорозв'язній ситуації.

Скористайтеся цим періодом для укладання угод, договорів, підписання важливих паперів та роботи з документами. Активізуються суспільні зв'язки, зав'язуються нові корисні знайомства. Хороший період для участі у брифінгах, конференціях, серйозних розмов.

РАК

Ви зможете домовитись із начальством, вирішити матеріальні проблеми, отримати додаткові ресурси для просування своїх інтересів. Починається період трансформації вашої фінансової сфери, порушується тема ваших пріоритетів, цінностей та власної значущості. Ви звільняєтеся від похмурих думок, минуле більше не заважає вам планувати та будувати своє життя так, як вам подобається. Те, що раніше ховалося від вас або було недоступне, тепер стає очевидним і зрозумілим, допомагає зробити потрібні висновки.

ЛЕВ

Активне соціальне життя, зміцнення дружніх зв'язків, нові знайомства, зустрічі з однодумцями роблять ваше життя яскравим, цікавим, що задовольняє вас у всіх напрямах. Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних інстанцій, фінансових установ. Ви відчуваєте легкість у висловленні ваших почуттів та інтересів, можете успішно впливати на розум вашого партнера, чоловіка та членів сім'ї. З'являються нові можливості для запуску проєкту чи розширення своєї справи.

ДІВА

Знання та відомості, які ви отримаєте в цей період, відкладуться надовго, і ви зможете успішно ними скористатися. Можлива зміна роботи чи зміни у соціальному статусі, порушуються питання відповідальності, розширення впливу. У більшості випадків ви будете задоволені, зможете отримати максимум вигоди та користі з обставин, що склалися. Ви маєте впевнений вигляд, заражаєте творчим та діловим азартом, є хорошим прикладом для молодших службовців. Сприятливий період для реорганізацій на службі з підвищення продуктивності праці.

ТЕРЕЗИ

Період стабілізації, стратегічного планування, створення бази майбутніх довгострокових проєктів. Це час виконання бажань та світлих подій, покращення ситуацій у всіх життєвих сферах. Влало завершуються переговори, угоди купівлі-продажу, відносини із закордонними партнерами виходять на новий, якісніший рівень. З'являється нова мета, реалізацію якої видно в найближчому майбутньому. Розширюється горизонт ваших можливостей, ви знайдете нові знайомства та творчі ідеї.

СКОРПІОН

Відбуваються зміни у соціальній сфері, у кар'єрі, починається період глобальної перебудови вашого світосприйняття та реальності загалом. Хороший час запровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності. За необхідності можна використовувати цей час для покращення стосунків із братами та сестрами, із родичами, сусідами. Також і для підписання контракту, знаходження компромісних рішень з діловим партнером або чоловіком. Ви можете успішно взяти на себе роль лідера в сім'ї або в парі на цей період.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень може принести вам довгоочікувану подорож, мандрівку, пропозицію взяти участь у конференції, цікавому заході. Можливо, ви давно замислювалися про те, щоб піти вчитися до автошколи, змінити автомобіль або оновити офісну техніку — зараз найкращий час цим зайнятися. Успішно складаються стосунки з дітьми, з батьками, цей період можна використовувати для вирішення сімейних питань, майнових справ. Навколишні люди прагнуть контактувати з вами, створювати щось спільне та корисне для всіх.

КОЗОРІГ

Настав час для нових можливостей та нового життєвого циклу. Відкриваються додаткові фінансові можливості, всі неприємні ситуації, пов'язані з фінансовою сферою, успішно завершуються. Гарний час для початку нової кар'єри, зміни сфери діяльності, внесення змін до трудових взаємин. Слушний період для вдосконалення професійних навичок, початку проходження курсу підвищення кваліфікації. Ви швидко оцінюєте ситуацію та ухвалюєте правильні рішення.

ВОДОЛІЙ

Цілюще впливають на сімейні стосунки спільні вечори та пікніки, а на любовні стосунки – романтичні поїздки та прогулянки. Спільна інтелектуальна діяльність приносить задоволення. Це гарний час для реалізації у сфері онлайн, просування інтернет-проєктів, запуску сайтів. Настав час для втілення в реальність всіх ваших заповітних планів та мрій. Змінюється коло вашого спілкування, колектив, з'являються нові друзі, однодумці, корисні соціальні зв'язки. Поліпшується ситуація у фінансовій сфері.

РИБИ

Відкриваються нові можливості у професійній сфері, які принесуть професійне просування. Також це період досягнення результатів за попередній період і, відповідно, побудови нової мети, намірів та перегляду своїх переконань. Натрапивши на перешкоду, ви можете спочатку запанікувати, проте, щоб не відбувалося, не переживайте — Всесвіт на вашому боці. Уникайте двозначних ситуацій, спочатку думайте, потім дійте, стримуйте свої емоції – і ви побачите, як обставини змінюються чарівним чином, як вам потрібно.

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