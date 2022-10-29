Що зірки нам пророкують: гороскоп на 31 жовтня - 6 листопада 2022 року

Продовжується період зростального Місяця, однак цього разу цей час є менш ефективним, бо збігається з коридором затемнень, тож не варто розпочинати якісь важливі справи та масштабні, глобальні проєкти.

Рівень емоційного напруги зростає, що може призвести до негативних наслідків, особливо у сфері індивідуальних і ділових взаємин. Розслабитись допоможе заняття спортом, масаж, фізична робота, активні види відпочинку.

Планета війни – Марс, змінила фазу руху і більш ніж на 2 місяці перейшла до ретроградного руху – це час пасивної агресії. Розвиток будь-яких процесів йде повільніше, змінюється тактика ведення бойових дій, виникають часті затримки у дорозі, зупинки у роботі.

1 листопада – містичний день, серединна точка між осінніми затемненнями. Слід бути готовими до найнесподіваніших "подарунків долі". Час хаосу, тому не варто шукати логічного пояснення того, що відбувається навколо. Несподівані повороти, як в один, так і в інший бік можуть вибити з колії, увігнати в ступор. Розпочаті справи, розрахунки та побудова планів у цей день можуть спричинити прямо протилежні наслідки.

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ОВЕН

Отримавши міцний фундамент у попередній тиждень, зараз ви маєте всі шанси та можливості виконати глибоку роботу, що дозволить вийти на міжнародний рівень вже у січні 2023 року. Період подорожей, пригод, зустрічей зі старими знайомими. Однак, зараз не час проявляти ініціативу, не починайте нічого нового, але добре займатися тим, що з різних причин було зупинено. Не засмучуйтесь, якщо з першого разу не виходить так, як вам хочеться – вас на міцність випробовує доля.

ТЕЛЕЦЬ

Не слід пов'язувати себе будь-якими рутинними розпорядками – ви досягнете найбільшого результату, якщо будете вільні та розкуті. Інша небажана тенденція – марне розпорошення сил. Попри різноманіття ваших справ протягом тижня, намагайтеся, щоб усі вони були так чи інакше результативні. Цей період запропонує вам багато цікавих занять, хвилюючих вражень, приємних відчуттів. Намагайтеся не втрачати із поля зору свої цілі, інакше всі ті переваги, заради яких ви працювали в попередній час, будуть втрачені.

БЛИЗНЯТА

З погляду довгострокових проєктів, протягом тижня треба більше уваги приділити рекламі. Будьте нестандартними, дивуйте оточення – це піде вам на користь. Тиждень важливих подій – таких, як зміна роботи, місця проживання або зміни у стосунках із важливими для вас людьми. Будьте готові до того нового, що входить у ваше життя, проте не забувайте, що під час коридору затемнень все спотворюється. Не поспішайте приймати рішення, але й не відмовляйтеся від шансів.

РАК

Багато людей, у тому числі зовсім незнайомі, розраховуватимуть на вашу емоційну підтримку та розуміння. Можливі несподівані сюрпризи у сім'ї чи з боку близьких людей, які змусять вас змінити свої плани. Але в цілому, на тлі зовнішніх метушливих подій, тиждень буде більш-менш спокійним, ви зможете адаптуватися до будь-яких обставин. Щоб відновити душевні сили, витрачені на допомогу іншим, можна порекомендувати поїздку в якесь знайоме та улюблене місце.

ЛЕВ

Занадто велика кількість різноманітних справ не дозволяє вам серйозно задуматися про справжню суть того, чим ви зайняті. Однак, необхідно трохи зменшити темп і навести лад у своєму житті – прийшов час сумнівів та серйозних роздумів. Можливо, знадобиться багато часу, щоб знайти потрібну інформацію, дізнатися все, що вам необхідно. У всіх випадках намагайтеся не задовольнятися очевидними і простими відповідями. Думайте, зіставляйте, аналізуйте, шукайте прихований зміст.

ДІВА

Використовуйте свій вплив на всіх своїх знайомих, приятелів та інших людей, які зібралися навколо вас – ви здивуєтеся, наскільки приголомшливих практичних результатів ви зможете досягти у ролі керівника та організатора. Хороший період для маркетингових досліджень, великомасштабної реклами вашої діяльності та для обґрунтованого ризику. Якщо ж ви шукаєте роботу, то зумівши як слід подати себе, ви маєте шанс отримати навіть значно привабливі умови, ніж ті, на які сподівалися.

ТЕРЕЗИ

У вас багато різних справ, зосередитися на чомусь одному дуже непросто, але все ж таки необхідно якось прояснити ситуацію. Швидше за все, деякі з ваших занять втратили сенс і вже не так вас турбують. Розлучившись з ними, ви отримаєте запас сил і часу, необхідний, щоб перевести справи, що залишилися, на якісно новий рівень. Гарний час для відновлення співпраці з давніми партнерами, подорожей та спілкування з іноземцями, водночас неважливо, чи подорожуєте ви у справах чи просто відпочиваєте.

СКОРПІОН

Підвищена романтичність і популярність у представників протилежної статі може завадити вам, зосередитися на справах. Можливі зміни у прихильностях та дружніх відносинах. Багато можливостей, що хвилюють – і навіть занадто багато, тому складно зробити вибір. Зараз вам достатньо і того задоволення, яке приносять вам свіжі враження. Подорожуйте, зустрічайтеся з новими людьми, куштуйте незнайомі страви. Ви відчуєте, що світ став просторішим і цікавішим.

СТРІЛЕЦЬ

Ви розумієте, як багато довкола вас потенційних партнерів, і вам хочеться взяти від життя максимум можливого. Велика кількість цікавих справ і захоплень будуть тягнути вас у різні боки. Намагайтеся не надто поспішати, а то як би потім не довелося пошкодувати про прийняті поспіхом рішення. Сприятливий тиждень для творчих людей, які шукають нові засоби самовираження. А ті особи, чия робота пов'язана з відповідальністю та встановленим порядком, можуть вирішити, що весь світ поринув у хаос.

КОЗОРІГ

Вам уже починало здаватися, що світ не має меж і що все в ньому можливо, проте зараз ви все частіше натикаєтеся на обмеження та розумієте, що будь-яка свобода має межі. Ймовірно, роль цього тижня у вашому житті полягає в тому, щоб трохи приземлити вас, дати зрозуміти, що на бігу багато не зробиш і що час від обіцянок і прекрасних задумів перейти, нарешті, до справи. Продуманий план допоможе вам нічого не забути і зосередитися на справі, що незабаром принесе вам бажаний матеріальний результат.

ВОДОЛІЙ

Ви отримаєте багато задоволення, вирушивши в подорож з коханою людиною або з компанією хороших друзів, однак намагайтеся обмежити витрати, як би це не було важко. У професійній сфері все дуже нестабільно, але зараз важливо не квапити події та зайняти вичікувальну позицію. Якщо вам пропонують вищу посаду або прийняти серйозну відповідальність, попросіть відстрочити рішення до середини наступного місяця. А ще ліпше – йдіть на тиждень у відпустку.

РИБИ

Дуже неспокійний тиждень, багато метушні і різних справ, часто несумісних одна з одною. Мабуть, ліпше поки що залишити ті справи, які потребують уваги та зосередженості. Найкраще займіться рекламою свого бізнесу, їздіть на виставки та конференції, більше подорожуйте. Можливі проблеми в тих боках вашого життя, де потрібна надійність і сталість – наприклад, у подружніх стосунках. Уникайте прийняття рішень, розрахованих на тривалий період часу: ви зараз надто погано уявляєте, що на вас чекає за поворотом.

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