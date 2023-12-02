Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4-10 грудня 2023 року

Тиждень принесе конструктивні енергії, що допоможе трансформувати хаотичне у плідне. Будь-яку сферу життя найближчим часом можна збалансувати, головне не ледарювати і робити дії у цьому напрямі.

До 13 грудня період спадного Місяця, який ідеально підходить для наведення ладу у своєму житті. Бажано зайнятися найважливішими справами, довести їх до логічного завершення та підготуватися до нового життєвого етапу від 2024 року.

Настає дуже сприятливий період для справжнього прориву особистому житті. Велика ймовірність, що самотні серця зустрінуть другу половину. Ті, хто вже у стосунках, можуть перевести їх на новий рівень – з'їхатися, отримати пропозицію від партнера чи розпочати планування дитини.

До молодика у Стрільці 13 грудня та початку періоду ретроградного Меркурія, який також розпочнеться цього дня, зробіть якнайбільше! Тиждень від 4 до 10 грудня ідеально підходить для напруженої та відповідальної роботи. Не треба перетягувати на наступний календарний рік те, що слід залишити 2023-го.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Обставини тижня наповнюють вас гармонією та спокоєм. Конфлікти малоймовірні, спілкування як на професійній ниві, так і особисте буде легким і приємним. Період підходить для ухвалення доленосних рішень, переїзду. Цей час буде максимально сприятливим для здобуття знань та маніпуляцій із грошима. Не проґавте шанс записатися на курси підвищення кваліфікації або взагалі почати освоювання нової професії, про яку давно мріяли.

ТЕЛЕЦЬ

Вивчайте різні способи інвестицій, радьтеся зі знавцями та вкладайте заощадження в якусь вигідну та перспективну справу. Упродовж тижня можна закласти гарну базу на майбутній рік. Сприятливі обставини озброїть вас рішучістю підкорити Еверест, чи хоча б навести бездоганну чистоту в будинку. Всі ваші прояви в зовнішньому світі принесуть подвійний результат, тому виходьте з кокона і знайдіть час відвідати якийсь захід або просто поспілкуватися з друзями.

БЛИЗНЯТА

Чуттєвість і пристрасність трохи притуплюються, тому можна сміливо ухвалювати рішення – вони будуть на користь майбутнього, правильними та ефективними. Тиждень подарує вам можливість позбавитися всього, що тягне назад, щоб уже в січні почати щось нове і прекрасне. Ідеальний період, щоб позбутися шкідливих звичок, і впровадити у своє життя корисні правила – наприклад, включити до раціону більше овочів та фруктів, відмовившись від солодкого та борошняного.

РАК

Сприятливий тиждень, коли можна змінити своє життя на краще. Не варто чинити опір несподіваному припливу ніжних емоцій щодо партнера. Зараз найкращий час для налагодження взаємин, підготовки новорічних подарунків, романтичних пригод. Тим, хто в пошуку, можна «вийти на полювання», затіявши листування з цікавою і привабливою людиною в соціальних мережах або по-старому вдягнувшись у привабливе вбрання і зазирнувши до модного бару.

ЛЕВ

Будь-яка добра справа протягом тижня буде ефективнішою і дасть чудовий результат, навіть якщо в минулому вона не мала успіху. Необов'язково кардинально змінювати сферу діяльності або рвати стосунки з партнером, достатньо буде зайнятися тим, про що ви давно думали. Знемагали від незнання іноземної мови — пошукайте відповідний онлайн-курс. Є бажання підкачати прес та підтягнути м'язи – купуйте абонемент до спортивного залу чи записуйтесь до басейну.

ДІВА

Навколишні люди звертають на вас набагато більше уваги, хочуть з вами співпрацювати, обговорювати наболілі питання і просто перебувати поряд. Не відштовхуйте людей, проявляйте лідерські якості соціальну активність, виходьте в центр! Цілком ймовірно, вас відвідає бажання чимось потішити близьких, тому не стримуйте поривання купити невеликий подарунок для дорогої людини або відправити букет квітів мамі – зараз їм це буде особливо приємно.

ТЕРЕЗИ

Непростий тиждень. Проблеми, що навалилися, не дають насолоджуватися життям, змушуючи думати тільки про самоконтроль і дисципліну. Але, в жодному разі не сумнівайтеся у власних силах, не знецінюйте свої найкращі якості та досягнення! Напружені ситуації можна використовувати на благо, зайнявшись самоаналізом та особистісним зростанням. До кінця тижня життя входить у звичне русло, клопоти і турботи йдуть, з'являються охочі допомогти вам у робочих питаннях.

СКОРПІОН

Націленість на всілякі життєві блага призводить до бажаного результату. Ви раптово можете відчути гостру необхідність щось поліпшити у власній оселі, і, як не дивно, задовольнити цю потребу буде гарною ідеєю. Це допоможе покращити психологічний клімат у сім'ї. Тиждень також чудово підходить для залагодження будь-яких бюрократичних та фінансових питань, тому якщо є потреба розібратися з будь-якими документами, не втрачаєте цієї можливості.

СТРІЛЕЦЬ

Не відмовляйтеся від роботи, якщо керівництво попросить зайнятися чимось невідкладним у позаурочний час. Ви обов'язково отримаєте винагороду і зможете просунутися вгору кар'єрними сходами вже незабаром. Планетарні енергії підсилюють у вас творчий початок, тому навіть до найбільш рутинної справи ви зможете знайти нестандартний креативний підхід, що дозволить вам впоратися з ним швидше та немов граючи, приємно дивуючи роботодавця.

КОЗОРІГ

Ви будете сентиментальніші і чутливіші, ніж зазвичай. Підвищена емпатія спонукає вас зайнятися чимось добрим та корисним, і зірки прихильно поставляться, якщо ви допоможете благодійному фонду або запишетеся у волонтерський рух. Паралельно із прагненням до самовираження ви станете набагато більш волелюбними, тому якщо партнер почне вас у чомусь обмежувати, дуже велика ймовірність сварки, яка може призвести до затяжного конфлікту або навіть розставання.

ВОДОЛІЙ

Намагайтеся не братися за нові завдання та відкладіть вирішення складних питань. Але не відмовляйте собі у бажанні зайнятися чимось оригінальним. Цей процес допоможе вам взяти під контроль свою дратівливість. Також можна потішити себе чимось шкідливим, але смачним – з урахуванням усіх обставин це буде не найгірший варіант. Будь-які комунікації як щодо роботи, так і щодо особистих справ минають не так легко, як хотілося б, але до вихідних все має скластися найкращим чином.

РИБИ

Зовнішня похмура атмосфера посилює тривожність, всіх навколо лихоманить і емоції зашкалюють, але у ваших силах створити в навколишньому просторі більш-менш гармонійну атмосферу. Всі заплановані та несподівані зустрічі минуть напрочуд легко та приємно, принесуть масу позитивних вражень. Вихідними дозвольте собі заслужений відпочинок та спробуйте відволіктися від турбот за переглядом цікавого фільму чи серіалу.

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