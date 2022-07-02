Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4-10 липня 2022 року

Тиждень відносно спокійний порівняно з попереднім періодом.

Зовнішня агресія знижується, т.к. Марс, планета війни, з 5 липня до 20 серпня, рухається за знаком земної стихії — Телець, де має статус вигнання. До цього Марс знаходився в Овні, вогненному знаку, де має сильний статус, що позначилося на інтенсивності бойових дій.

5 липня Меркурій також змінює знак Зодіаку – з Близнюків переходить на знак стихії Води – Рак (до 19 липня). На зміну активних, чоловічих енергій (Вогонь та Повітря), приходять жіночі стихії – Земля та Вода. Дві пасивні, матеріально орієнтовані енергії, що формують фон подій. Менше азарту та войовничості, прагнення зберегти, накопичити ресурси та примножити те, що є.

Україна знаходиться під заступництвом Тельця – земний знак, дуже сильний, витривалий. Марс у цьому знаку дає психічну силу, внутрішню енергію. Тому завоювати «з наскоку», як намагається зробити Росія, представлена знаком стихії Повітря – Водолій, звичайно ж, не вийде. «Повітряна кулька» дуже скоро здасться під неприступністю та натиском земної енергії. Позитивні планетарні впливи на боці України та найближчий тиждень буде дуже результативним – ми побачимо ще «жести доброї волі» з боку російської армії, яка залишає наші території.

Меркурій, переміщаючись за знаком Рак, сприяє вирішенню сімейних питань, а також будь-яких завдань, де не потрібні однозначні відповіді, і є можливість творчо підійти до справ. На першому плані виходить тема мотивації військових дій, морального духу воюючих сторін. Росіяни не розуміють, за що вони воюють в Україні, у них закінчується ресурс, багато виснажених та деморалізованих. Російська армія стикається з величезним опором українців, бо наше пристрасне бажання захистити свою землю, свої будинки посилюють волю до перемоги.

Складні дні 9 та 10 липня – Меркурій у напрузі з Юпітером та поєднанні з Чорним Місяцем. Підвищується тривожність, сняться погані сни, з підсвідомості здіймаються страхи. В інформаційному просторі з'явиться багато хибних відомостей, реальний стан речей приховуватиметься. Це час таємних переговорів та закулісних рішень, які виявляться не одразу, але суттєво вплинуть на глобальні процеси у всьому світі. На внутрішньому рівні кількість дрібних сварок та внутрішньосімейних конфліктів збільшиться в рази.

Більше про астрологію ви можете знайти наYouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Період відпочинку, повільної роботи, створення фундаменту для майбутніх перспективних проектів.

Відповідний час для початку оздоровчих та профілактичних заходів, відвідування косметолога. Ви можете отримати невеселі новини, які змусять вас переглянути свої плани життя. Щоб не відбувалося, не замикайтеся в собі, поговоріть з мудрою людиною – на будь-яке запитання буде знайдено відповідь. Якщо вам потрібна фінансова підтримка – вам її нададуть.

ТЕЛЕЦЬ

Будуть якісь зміни у сфері професійної діяльності, у бізнесі чи кар'єрі. Напружена психологічна атмосфера у колективі перешкоджає ефективної роботі. Намагайтеся контролювати ситуацію, самостійно вникати в усі подробиці – саме ви можете навести лад і усунути джерело негативу. Питання ділових взаємин є першочерговими найближчим часом. Ваші ініціативи будуть ухвалені партнерами.

БЛИЗНЮКИ

Протягом тижня зможете вирішити головні майнові та фінансові завдання, домовитись із родичами із спірних матеріальних питань. Уважно аналізуйте інформацію, що надходить – вона може бути наповнена глибоким змістом. Можливо, це відкриє для вас щось нове, і ви зможете якісніше та легше адаптуватися до існуючих ситуацій. На роботі, у ділових відносинах щось кардинально змінюється, змушує вас активно включатися до справ.

РАК

Ваші минулі заслуги будуть гідно оцінені — це хоч якось підніме вам настрій. Особисті стосунки зараз проходять перевірку на міцність і, щоб уникнути неприємностей, не варто надто прямолінійно висловлювати свої претензії до партнера. Ви здатні впливати на людей, ваші слова зараз мають величезну силу. Хороший період для того, щоб трансформувати існуючі взаємини, вивести їх на більш високий рівень та радіти життю.

ЛЕВ

Час цілеспрямованої, ефективної роботи та отримання практичних результатів. Підходящий час для демонстрації своїх талантів, виходу до центру, демонстрації своїх сильних сторін. Для отримання сприятливих шансів дуже важливо бути серед людей, займатися справами. Час для відпочинку з'явиться пізніше, а зараз потрібно щохвилини використовувати ефективно – проявляти активність у професійній сфері, співпрацювати, займатися просуванням бізнесу.

ДІВА

Деякі успіхи у фінансових справах надихнуть вас на нові довгострокові проекти. Гарний період для виїзду за кордон, початку співпраці з іноземцями, пошуку роботи. Не соромтеся звертатися за допомогою та підтримкою до інших людей. Ваше прагнення заявити про себе та відповідальне виконання своїх обов'язків, отримають підтримку і вам допоможуть у всіх ваших починаннях, що дозволить вам вже найближчими місяцями здобути матеріальну незалежність.

ТЕРЕЗИ

У особистих взаєминах настає дуже плідний період — виявивши ініціативу, ви зможете привернути увагу бажаного партнера або відновити давні зв'язки. Гарний час для домашніх справ та сімейного відпочинку. Не дуже сприятливий період для соціальної сфери, доводиться довго чекати на дозволи та рішення, можуть бути виявлені помилки. Постарайтеся зосередитись на якихось вузьких напрямках, переглянути існуючі проекти та, можливо, вчасно внести зміни.

СКОРПІОН

Під впливом зовнішніх факторів, ситуації в країні можуть змінитися ваші цілі.

Якщо ж існуючі справи не втратили своєї актуальності, цей тиждень виявиться дуже продуктивним. Однак доведеться зіткнутися з деякими складнощами, опором з боку партнерів або конкурентів. Наполеглива самостійна робота ефективніша, ніж колективна діяльність. Наберіться терпіння, не відмовляйтеся від обраного напряму — незабаром ситуація зміниться на краще.

СТРІЛЕЦЬ

Для вас стають значущими суспільні справи, участь у яких сприятиме вашій популярності, розширенню свого впливу та отриманню додаткових ресурсів. Перспективи будуть дивовижними, ви наблизитесь до реалізації цілей. Можливо, доведеться здобути додаткову освіту або підвищити рівень своєї кваліфікації, щоб зробити ривок у кар'єрі. Ініціатива вітається, однак, будьте готові почути критику на свою адресу.

КОЗЕРІГ

Можуть відбуватися парадоксальні ситуації, які збивають вас із вибраного шляху та заважають роботі. Обставини та події змушують знизити зовнішню активність та зайнятися справді важливими справами, що стосуються сім'ї, батьків, дітей. Можливо, доведеться серйозно зайнятися питанням зміни місця проживання чи виїзду за кордон на тривалий термін. Тема спадщини, спільні гроші, ресурси інших людей, залучення спонсорів стануть вам актуальними.

ВОДОЛІЙ

Вам під силу зробити дуже багато, розпочати те, що довго відкладали. Але часу на особисте життя не вистачає. Ділова активність позитивно позначиться на вашій матеріальній сфері, насамперед тому, що ви набудете популярності. Гарний час для соціальної роботи, громадських справ, а також презентацій, виступів, проведення онлайн – заходів. Сприятливі зарубіжні та далекі поїздки, які допоможуть змінити свій професійний статус на краще.

РИБИ

Ви опиняєтеся в центрі уваги і задаєте основний тон у формуванні ситуацій навколо вас. Якщо ваше становище погіршилося минулого місяця, то обставини, що склалися цього тижня, допоможуть повернутися на свої звичні позиції. Хороший період для спілкування із родичами, з коханою людиною, складання сімейних планів на майбутнє. Питання статусу, репутації стає головним. Можливо, ви отримаєте необхідні документи, на які чекали вже давно.

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