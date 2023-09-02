Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4-10 вересня 2023 року

Протягом тижня 4-10 вересня енергії планет нагадають про всі незавершені справи, але також допоможуть отримати користь і практичний зміст із поточних процесів. У фокусі уваги перебувають взаємини із колегами та діловими партнерами, у зв'язку з чим доводиться коригувати свої плани.

Енергія ретроградного Меркурія в Діві може викликати деяку загальмованість у професійній сфері та бізнесі. Але від цього тижня все ж таки стане легше добиватися результатів, адже Венера від 5 вересня рухається прямо. Щоправда, у понеділок планета кохання ще раз змусить багатьох повернутися до давніх романтичних історій, мабуть, для того, щоб остаточно поставити крапку та зачинити двері в минуле.

Встигніть переробити, переоформити документи, внести зміни до договорів та робочих проєктів, звичайно ж, якщо питання для вас актуальне. Нині найкращий період для подібних справ. Також тиждень сприятливий для завершення партнерських відносин та бізнес-співробітництв, які дійшли свого природного закінчення.

Загальне тло тижня сприятливе для того, щоб розібратися у своїх цінностях та знайти мотивацію, навчитися правильно мотивувати себе. Якщо є виявлені помилки, про які не хочеться говорити, то зараз їх можна виправити без наслідків. Партнерські взаємини та способи взаємодії з навколишнім світом також можуть стати об'єктом перегляду.

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ОВЕН

Для досягнення успіху необхідні конкретні та детально опрацьовані плани, ретельно продумані кроки та мудрі рішення. Емоційне життя менш яскраве протягом цього періоду. Обставини тижня щеплять практичність навіть тим, хто звик смітити грошима. Ви можете виявити, що для вас найбільш значущі взаємодії з іншими людьми, які підтримують ваші цінності і допомагають нам зростати. Жага знайти нові знання і навички долатиме і підштовхуватиме до педантичного вивчення питань, що цікавлять.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці сповнені енергії та готові рішуче діяти. На вас чекає багато сюрпризів, які вплинуть на ваші емоції, стосунки, та особистий розвиток. Будь-які фінансові операції будуть проходити без зволікань, а питання, пов'язані з документами, нарешті буде вирішено. У бізнесі зараз найкращий час розширюватися, шукати серйозних інвесторів для нових проектів. Ваші починання підтримають впливові знайомі, які допоможуть вирішити всі проблеми з юридичними документами.

БЛИЗНЯТА

Активним та діяльним Близнятам складно прийняти затримки у реалізації власних задумів. Незважаючи на невеликий застій у справах та зниження прибутку, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності та просунутися кар'єрними сходами. Заплановані проєкти розвиваються дуже повільно, доводиться постійно повертатися до тих самих питань, вносити корективи у свої плани. Особливо це буде помітно у першій половині місяця, коли Меркурій ще рухається ретроградно.

РАК

Раки завзято прагнуть до задуманої мети, але не все йде так, як передбачалося спочатку. Це може сприяти виникненню різноманітних помилок, непорозуміння в колективі. Начальникам рекомендується ретельніше контролювати підлеглих, особливо у фінансових питаннях. Службовці зіткнуться з плітками та інтригами. Рівень доходів зараз буде залежати від вашої розсудливості. Основні витрати торкнуться потреб сім'ї, когось із подружжя, дітей. Період непростий як для закоханих, так і для подружжя, яке давно одружене.

ЛЕВ

У перший тиждень осені очікуються покращення. І ця приємна новина стосується практично всіх сфер життя – від соціального до особистого. Позитивний настрій чудово позначиться на всіх життєвих сферах, включаючи любовну тему. Заплановані поїздки відбудуться вдало. Можливо, ваші успіхи попереднього місяця викликали хвилю роздратування у колег. Головне – ви рухаєтеся у правильному напрямку – і у результаті все вам вдасться! Беріть ініціативу до своїх рук, пропонуйте новаторські ідеї начальству.

ДІВА

Щоб добре заробити, не сидіть на місці. Ви маєте великий потенціал, тому задіяйте всі ресурси для збільшення доходів. Підприємці та начальники можуть у черговий раз зіткнутися з протидією конкурентів, які завзято претендуватимуть на те, що ви вважаєте своїм. Однак ви міцний горішок і голими руками вас не візьмеш. Комусь у скрутний момент допоможуть юристи, а хтось розраховує на допомогу колег із інших країн. У будь-якому разі рішення буде знайдено в короткий термін.

ТЕРЕЗИ

Ви зіткнетеся з жорсткою конкуренцією, але ваші позиції досить сильні, і нічого, крім великої нервової напруженості, вам не загрожує. Найважливіші справи залиште другу половину тижня, коли становище планет буде сприятливішим. Ви можете розраховувати на покращення у фінансовій сфері, але, якщо щось не виходить швидко, не переймайтеся – все завершиться найкраще ближче до вихідних. Не забувайте про дітей, особливо підлітків – вони потребують вашої уваги.

СКОРПІОН

Неприємності на роботі можуть нашкодити і навіть зруйнувати наявні взаємини, якщо переносити їх у особисте життя. Особливо це стосується тих, хто давно пустив усе на самоплив. Освіжити кохання з партнером допоможуть спільні прогулянки на природі, цікаві подорожі. Романтична вечеря посилить почуття та дасть привід для відвертих зізнань. Самотнім представникам знака зірки обіцяють бентежливе знайомство з унікальною людиною, яка не стане постійним супутником, але надихне на нові звершення.

СТРІЛЕЦЬ

Невідомо звідки раптом може виникнути дратівливість, претензії одне до одного, моральна втома, фінансові непорозуміння. У низці випадків розбіжності будуть пов'язані з дітьми, і переважно це стосується пар, які мають спадкоємців від різних партнерів. Можливо, такий непростий психологічний стан пов'язаний зі втомою та побутовими проблемами. Не зайвим буде влаштувати собі додаткові вихідні та вирушити до спа-салону або заміського кемпінгу, щоб розвантажити нервову систему. А так, загалом, ваш організм зараз досить міцний.

КОЗОРІГ

Зараз настає час узагальнення, оцінки результатів та завершення поточних робочих проєктів. Розкриваються можливості для подолання труднощів та здатності вирішувати складні ситуації, проникаючи в корінь проблеми. Цікавий період для любовних взаємин. Активні, але поки що самотні Козороги зможуть вирішити свої суто особисті питання, зустріти ідеального партнера. Однак уникайте ідеалізації нового коханого, щоб не потрапити в капкан непотрібних ілюзій.

ВОДОЛІЙ

Прагнення покращити свій добробут є головною темою цього тижня. Зірки застерігають вас від створення ілюзорних очікувань і натомість нагадують, що справжні результати приходять через працю і конкретні дії. Ви можете мріяти про "прекрасне далеке", але важливо не втратити контакт з реальністю. Скористайтеся припливом енергії, щоб зайнятися спортом або сісти на дієту. Зверніть увагу на колишні непорозуміння та невирішені питання у партнерствах, як особистих, так і ділових.

РИБИ

Знайдіть золоту середину між практичністю та натхненням. Зверніть увагу на земні, раціональні аспекти життя, але й не забувайте підключати творчість, духовність, емоції та інтуїцію до свого повсякденного досвіду. Будьте обережні у любовній сфері, уникайте службових романів. Нові романтичні взаємини, що почалися протягом тижня, швидше за все, не отримають продовження. Це час для глибшого розуміння подій, що відбуваються в країні і в світі, для того, щоб підготувати фундамент для майбутніх починань.

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