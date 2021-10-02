Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4-10 жовтня 2021 року

Цього тижня з'явиться відповідний час, щоб провести аналіз свого минулого, виявити і виправляти помилки, позбутися давніх стереотипів, які зараз вже втратили сенс і тільки заважають.

4 жовтня — гармонійний аспект ретро-Меркурія з ретро-Юпітером. Такий аспект вже був до того, як Меркурій став ретроградним, а це означає, що події 20-х чисел вересня отримають своє продовження. Завершальний — третій аспект — буде на початку листопада — і тоді довготривалі вересневі теми, які отримали розвиток від початку жовтня, підійдуть до свого логічного завершення.

Від 4 до 9 жовтня — Плутон стаціонарний, цю планету пов'язують з питаннями життя і смерті, переродження, важких внутрішніх трансформацій, а також владою і великими грошима. Тобто ці теми найактуальніші в цей період, інакше кажучи енергія, сконцентрована в цьому напрямку.

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6 жовтня Молодик у Терезах в 13-му градусі о 14:05 за київським часом, важливо, що це явище відбувається в поєднанні з Марсом, планетою сили і активності.

7 жовтня Венера переходить у знак Стрільця о 14:21 за київським часом, а Сатурн зупиняється і через тиждень перейде в директний рух. Венера вийшла з похмурого Скорпіона і увійшла в оптимістичний, радісний знак Стрільця. Загалом настрій у людей набагато буде ліпшим, ніж на початку жовтня.

На державному рівні вирішуються важливі питання, цілком може бути встановлено обмеження, установлення нових норм і правил. Такі поняття, як борг, обов'язок, закон входять щільно в життя кожної людини. Очевидно, це може бути черговий карантин.

8 жовтня Сонце і Марс з'єднуються в знаку Терези, а 9 жовтня ретроградний Меркурій наближається до цього з'єднання. Складні два дні — Сонце в падінні, Марс у вигнанні, Меркурій ретроградний. Багато людей відчувають занепад сил, з'являються проблеми зі здоров'ям, чоловіки схильні до негативних впливів набагато сильніше, ніж жінки. Потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення питань та виконання робіт. Виявляються помилки, сповільнюються роботи, складніше вирішуються ділові питання. Це вдалий час, щоб провести аналіз свого минулого, виявити і виправляти помилки, позбутися давніх стереотипів, які зараз вже втратили сенс і тільки заважають.

8, 9 і навіть ще 10 жовтня ліпше відмовитися від поїздок, тому що труднощі і проблеми з документами, так чи так, виникнуть практично у кожної людини. Але це хороший день для відновлення старих стосунків, особливо з чоловіками. Жінки, бережіть своїх дорогих чоловіків, їм потрібне кохання і підтримка цими днями.

10 жовтня Венера з'єднується з Південним вузлом, відповідно, опозиція до Північного. День кармічного розв'язку, особливо у романтичних темах, партнерських особистих і ділових стосунках.

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ОВЕН

Високий ступінь мотивації викликає у вас велику внутрішню напруженість або стрес. А це може стати причиною заблокованої енергії, що може негативно відбитися на стані здоров'я. Несприятливі зовнішні обставини і перешкоди намагайтеся сприймати як каталізатор, який підштовхує до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Обставини вимагають усвідомленості в справах, активності і усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод. Одночасно з активністю необхідно ще й уміння встановлювати рівновагу в стосунках з оточенням.

ТЕЛЕЦЬ

Ви маєте величезну енергію, яку необхідно направити в потрібне русло. Існує потреба робити які-небудь дії, присутнє прагнення досягати мети за всяку ціну. Зараз вам вкрай важлива повна свобода ухвалення рішень і незалежність. Однак, ваша сила в партнерстві, у взаємодії з іншими людьми. Зараз дуже важливо усвідомити потреби оточення, зрозуміти його здатність шукати у всьому компроміс. Деякі справи на стадії завершення. Ваш успіх залежить від сили вашого терпіння, а також від того, наскільки зрозуміло ви формулюєте свою мету

БЛИЗНЯТА

Ваш управитель — Меркурій — у ретроградному русі, тому доводиться стикатися з незручними людьми і неприємними ситуаціями. Ви можете випадково опинитися втягнутим у конфлікт. Ваше завдання — встановити хороші взаємини з кожною з ворожих сторін і допомогти вирішити конфлікт шляхом мирних переговорів. Подібні збігі обставин, насправді, корисні вам, тому що ви стаєте видимі для всіх, знаходите популярність, що найближчим часом принесе вам нові можливості в питаннях кар'єри. Природно, вам доводиться бути в курсі подій, що змушує вас працювати навіть тоді, коли всі відпочивають.

РАК

Ви дуже реагуєте на ситуації, що відбуваються навколо, часом, складно відрізнити — що ваше, а що варто пропустити. З різних боків з'являються люди з минулого, спілкування емоційне, часто виникають конфліктні ситуації, що вимагають вашої негайної реакції. Після Нового місяця 6 жовтня розпочнеться поліпшення, хоча почуття тривоги може створювати вам труднощі у вирішенні ділових і фінансових питань. Залежно від того, наскільки ви здатні абстрагуватися від зовнішнього і зосередитися на ваших справжніх потребах, залежить результат, результат будь-якої справи. Бережіть себе і свою нервову систему!

ЛЕВ

Помічайте, аналізуйте, запам'ятовуйте все до дрібниць — те, що відбувається зараз, допомагає вам вийти на правильний шлях в майбутньому. Тиждень відкриттів — на багатьох ви дивитеся інакше, змінюється ставлення до людей, ви також постаєте для оточення в зовсім іншому світлі. Отримуєте новий досвід, часом, не дуже приємний, але зате обставини тижня покажуть вам "точки зростання", що в результаті дасть вам можливість вийти в центр і завоювати популярність і повагу публіки. Те, що відбувається протягом цього періоду, може послужити фундаментом майбутніх успіхів. В особистих стосунках виявляються проблеми, емоції заважають правильно оцінити ситуацію.

ДІВА

Ретроградність вашого управителя — Меркурія — відбивається на всіх справах, все відбувається як в сповільненому зніманні, часом, це виснажує, наводить на похмурі думки. Бажання чи необхідність діяти веде до сильного роздратування. З новими партнерами справи не вдаються, з'являються жалю і сумніву. Доводиться звертати увагу на те, що раніше здавалося марним. Застосовуючи давній досвід, попрацювавши з людьми старшого покоління, ви можете виявити, що цей процес приносить задоволення, допомагає вийти з наявних заплутаних ситуацій, уникнути конфліктів з молоддю і ближнім оточенням.

ТЕРЕЗИ

Існує велика незадоволеність станом справ, пов'язаних із непередбачуваною поведінкою партнерів і зовнішніми обставинами. Часто з'являється відчуття, що хтось заважає домогтися результатів у сфері ваших інтересів. Дії оточення часто несподівані і різкі, не дають можливості зрозуміти, що і чому так відбувається. До кінця тижня зовнішній фон стане набагато гармонійнішим, деякі неприємності зникнуть самі собою. Але в більшості випадків, від вас будуть потрібні витримка і самовладання, щоб закрити неприємну сторінку вашого життя. Починається час розширення і розвитку.

СТРІЛЕЦЬ

Очікування пов'язані з сильною напруженістю, процес оновлення та трансформацій втомив, часом відбуваються ситуації, що руйнують ваше уявлення про зрозумілі і звичні для вас речі. Посилюється уява, що підштовхує до роздумів, які не відповідають подіям, що відбуваються. Попри зусилля, що здійснюються вами, складно просунутися в напрямку наміченої мети. Часу і грошей для її реалізації через накопичену напруженість потрібно більше, ніж було розраховано раніше, тому виникає втома і бажання відмовитися від планів, про що згодом можна пошкодувати.

КОЗОРІГ

Несподівано з'являються люди з минулого, вони вносять зміни в ваше розмірене життя, часто досить жорстко коригуючи вас і ваші плани. Від вас буде потрібно швидке включення в ситуацію, активні дії. В іншому разі виникає відчуття втраченого шансу. Творчий підхід і неординарний погляд на взаємини і ситуації дозволять розширити межі сприйняття навколишнього світу, що призведе до відкриття нових шляхів, що дозволяють вийти на більш високий рівень особистісного і духовного розвитку. У сімейних справах, в любовних взаєминах може визріти криза і потрібна велика витримка, щоб стримати конфлікт.

ВОДОЛІЙ

Нестандартний підхід до бентежливої теми, оригінальність, акцент на творчий складник може привести до реалізації своїх талантів і здібностей, знайти своє місце в світі і стійке фінансове становище. Якщо ви впораєтеся з недоліком впевненості в собі, довівши, що можете бути сильною людиною (фізично і психічно), то досягнете більшого успіху. Працюйте там, де зможете проявити себе і розкрити свою індивідуальність. До того ж, гроші не повинні стояти на першому місці — вони прийдуть як наслідок. Сфокусуйте свою енергію перед тим, як що-небудь починати, не варто направляти свої зусилля на кілька справ одночасно.

РИБИ

Умови не дуже сприятливі для вас, тому що необхідно виходити із зони комфорту. Через свою впертість можете стати самому собі ворогом. Направте свій потенціал в зовнішнє життя, будьте послідовні у своїх прагненнях — і період буде для вас дуже продуктивним. Дуже важливо, щоб ви розвивали власну пристосовність і відкритість, вчилися адаптуватися до некомфортних ситуацій, оскільки в такому разі ви зможете багато чого досягти протягом тижня. Важливо вийти зі стану невизначеності — потребу жити добре цілком можна реалізувати, але потрібні цілеспрямовані дії, конкретні зусилля.

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