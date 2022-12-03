Що зірки нам пророкують: гороскоп на 5-11 грудня 2022 року

7 грудня о 00:08 Меркурій увійде на знак Козорога і допоможе навести лад в інформаційному просторі, поставити цілі та визначитись із планом їх досягнення. Раціональність, концентрація, далекоглядність, сприяють вирішенню будь-яких питань.

8 грудня о 06:08 повний місяць у Близнятах активізує сферу комунікацій, Нептун переходить у директний рух, що сприятливим чином позначиться на подіях, що відбуваються. Від цього дня люди стають рухливішими, відкриті до взаємодії та обміну інформацією, виявляють обачність у справах.

10 грудня о 05:54 Венера починає свій транзит Козорогом, у цей період легше реалізувати серйозні проєкти, будувати ділові взаємини, знаходити компроміс із фінансових питань. Поміркованість і певна стриманість емоційно-чуттєвої сфери можуть створити дуже сприятливі передумови для романтичних зв'язків.

Від 11 грудня формується опозиція Плутона та Чорного Місяця, що сприяє виникненню похмурих думок. Починається емоційно складний період, рівень зовнішньої напруги зростає, суспільні настрої від цього дня та всю другу декаду грудня дуже тривожні.

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ОВЕН

Зараз вам не до романтики та пригод, настав час докладно зайнятися рутинними справами. Всесвіт відчуває вас обмеженнями у значних сферах життя. Розум і дисципліна панують, а впертість стає вашим другим ім'ям. Не дивуйтеся, якщо начальник зробить вам догану, навіть якщо ваші помилки не такі критичні – не приймайте близько до серця його слова. Уникайте імпульсивних рішень і поспішних висновків, дуже скоро все у вашому житті зміниться на краще.

ТЕЛЕЦЬ

Варто покладатися лише на власний досвід та здоровий глузд, а не на підказки оточення. Особливо охоче поради даватимуть люди, які неправильно оцінюють не лише ситуацію, що склалася, а й вас. Ви можете несподівано відчути холодок у взаєминах із друзями та близькими або замислитесь про те, що ваша кохана людина вже не приносить вам колишніх яскравих емоцій. Не піддавайтеся таким думкам, просто тиждень такий, коли раціональне бере гору над емоційним.

БЛИЗНЯТА

Бережіть здоров'я, не переїдайте, за можливості уникайте місць великого скупчення людей. Доведеться пошукати приховані резерви у вашому бюджеті. Зірки впевнені, що вам це вдасться, і рекомендують відкласти хоча б частину знайденого – ці заощадження стануть у пригоді «на чорний день». А ось шопінг поки що краще ненадовго відкласти. Тиждень сприятливий для творчої роботи, пошуку нестандартних рішень, а також закриття бюрократичного питання, яке давно не давало вам спати спокійно.

РАК

Необхідно діяти швидко, оскільки через свою повільність ви ризикуєте не скористатися сприятливими можливостями цього періоду. А вони не триватимуть нескінченно. Якщо ви хочете, щоб день склався вдало, доведеться виявити гнучкість і піти на поступки близьким. Не сперечайтеся з батьками, заплющуйте очі на невеликі гріхи вашої другої половинки, пропускайте повз вуха шпильки від друзів і не надавайте великого значення коментарям у соціальних мережах.

ЛЕВ

У фінансовій сфері можна довіритись своїй інтуїції. Якщо останнім часом накопичилося багато запитань, які не мають однозначної відповіді, то варто ненадовго забути про логіку та ухвалювати рішення, які вам підказують ваші почуття. Протягом тижня ваша здатність побачити та використовувати те, що раніше залишалося непоміченим, буде як ніколи актуальною. Зараз настає час, коли у вас мають з'явитися справді чудові ідеї. Втілювати їх у життя буде непросто, але від задуманого не варто відмовлятися.

ДІВА

У цей період будьте готові розбиратися в хитросплетіннях проблем ваших близьких, велика ймовірність, що вони не зможуть обійтися без вашої поради та допомоги. Намагайтеся вникнути у проблему, перш ніж почнете її коментувати, розпитайте детальніше, як розвивалася ситуація. На роботі на вас можуть звалити додаткові завдання, але це покращить ваше матеріальне становище. Від вас найближчим часом залежить дуже багато. Зірки наполегливо радять зайнятися спортом, пропити курс вітамін.

ТЕРЕЗИ

Підхожий період для того, щоб спробувати реалізувати задумане раніше, ніж ви планували. Це особливо виявиться у діловій сфері: згадайте про старі плани та намагайтеся втілити їх у життя. Якщо давні ідеї вас не приваблять, велика ймовірність, що з'являться нові задуми щодо вашої роботи. Подія, яка на перший погляд здасться незначною, може започаткувати великі зміни в житті. Утримайтеся від вживання алкоголю та бажання розвіятися, вечорами зігрівайтеся гарячим чаєм, а не глінтвейном.

СКОРПІОН

Не виключено, що доведеться швидко розуміти та ухвалювати рішення. Підказки інтуїції допоможуть уникнути помилок. З погляду особистих взаємин – тиждень сприятливий. Виберіть день і влаштуйте вечір спогадів: розкажіть, що ви відчували, коли побачили одне одного вперше, з яким нетерпінням чекали на перше побачення, яким був перший поцілунок. Якщо ви поки що самотні, можете розраховувати на щирі компліменти від представників протилежної статі і, можливо, зав'яжуться нові романтичні стосунки.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень підійде для того, щоби взятися за щось нове. Навіть якщо ніхто не допомагатиме вам і даватиме поради, ви швидко зрозумієте, як краще діяти і знайдете найкоротший шлях до мети. Сприятливим буде цей час і для вирішення фінансових питань. Імовірні вигідні домовленості, вдалі покупки. Будьте готові до того, що близькі попросять вас позичити суму грошей. Психологічна атмосфера цього періоду сприяє максимальної теплоті у відносинах з дорогими вашому серцю людьми.

КОЗОРІГ

Направте всю енергію цього тижня на здійснення планів. Варто прислухатися до порад близьких людей, мудрих партнерів, навіть якщо їхня думка йде врозріз із вашою. Особливо це актуально під час прийняття важливих рішень про великі покупки чи витрати. З'явиться впевненість у тому, що вас люблять та цінують. Не соромтеся попросити допомоги, будьте впевнені, ви отримаєте все, чого вам так не вистачає зараз. Будьте відкриті та щирі, тоді тиждень складеться набагато краще, ніж ви очікували.

ВОДОЛІЙ

Тиждень підходить для того, щоб закрити питання про велику покупку, яку ви давно відкладали. Вдалий період ухвалення рішень, особливо якщо йдеться про придбання меблів чи побутової техніки. У взаєминах з іншими людьми намагайтеся не демонструвати свої вразливі сторони, але не варто вислуховувати скарги та проблеми інших людей. Не витрачайте талан на дрібниці, беріться за найскладніші з питань, що накопичилися — ви обов'язково їх вирішите. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків із представниками протилежної статі.

РИБИ

Візьміться за щось нове або відновіть проєкт, що застоявся. Включившись у роботу, ви швидко зорієнтуєтеся та зрозумієте, як діяти далі. Ви будете вражені швидкими ефективними результатами. Навіть якщо ніхто не допомагатиме вам і даватиме поради, ви швидко зрозумієте, як краще діяти, і знайдете найкоротший шлях до мети. Сприятливим буде цей час і для вирішення фінансових питань. Імовірні вигідні домовленості, вдалі покупки, далекі поїздки, відрядження.

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