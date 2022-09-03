Що зірки нам пророкують: гороскоп на 5-11 вересня 2022 року

Дуже важливий тиждень, коли необхідно встигнути якнайбільше, оскільки від 10 вересня до 2 жовтня Меркурій буде у фазі ретроградного руху.

У ці періоди часу люди частіше стикаються проблеми у поїздках - відмови у посадженні, скасування та затримки рейсів. Намагайтеся провести огляд техніки, робочого обладнання, автомобіля, щоб запобігти неприємностям у період ретроградності. Також не затягуйте питання щодо оформлення документів, заміни банківських карток, отримання необхідних дозволів.

5 вересня о 07:05 за київським часом Венера входить у знак Діви, що сприяє вдалим покупкам, які бажано здійснити до 10 вересня. Будні дні тижня є сприятливими для відвідування перукаря, походу до косметолога, початку курсу масажу, профілактичних процедур.

Містична повня в Рибах 10 вересня о 12:59 за київським часом допоможе зазирнути вглиб себе, а підвищення чутливості та інтуїція, що посилилася, буде оберігати і спрямовувати. Але важливо дотримуватися "золотої середини" у всьому, поводитися розумно, уникаючи крайнощів у вигляді непотрібного ризику та невиправданої бездіяльності. Якщо цього дня Меркурій стає ретроградним, то це створює особливе тло в суботу та неділю. Ці дні несприятливі для зовнішньої діяльності, соціальної активності, але це найкращий період для роздумів, духовного пошуку, любовних стосунків.

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ОВЕН

Тиждень сприятливий для професійної сфери, пошуку кращих умов. Важливі події в житті колег можуть торкнутися і вас. Наприклад, переміщення або переведення співробітників з однієї посади на іншу відкриє і для вас нові сприятливі перспективи. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій, але й проявляйте активність у просуванні питань, що вас цікавлять. Гарний час для купівлі дорогих речей у будинок, нерухомості чи навпаки, довгоочікуваний продаж землі чи квартири.

ТЕЛЕЦЬ

Будуть порушені важливі питання у зв'язку зі зміною вашого соціального статусу або членів сім'ї. Гарний час для переїзду до іншого міста, відкриття сімейного бізнесу, продажу та купівлі нерухомості. Також слушний період для офіційного розірвання шлюбу, ініціювання подібних тем, завершення партнерських відносин, звільнення з роботи та пошуку нового напряму у сфері соціальної реалізації. Тиждень відкриє нові можливості у фінансових та матеріальних справах.

БЛИЗНЯТА

Вихід на нову роботу, зміна професійних обов'язків або пошук нових сфер, де ви можете розкрити свої таланти, робить період дуже клопітким та тривожним. Ваш управитель - Меркурій, від 10 вересня у ретроградному русі - час втоми. Протягом тижня краще братися за короткострокові проєкти та справи, оскільки довгострокові забиратимуть у вас багато фізичних та психічних сил, тому просто може не вистачити бажання та енергії, щоб їх завершити.

РАК

Ви сповнені амбіцій та рішучості підкорювати нові вершини. Ближче до кінця тижня вдасться покращити фінансове становище, зробити дорогу покупку. Особливого значення набувають ресурси - час та енергія, витрачені фінансовою та діловою сферами. Обставини змушуватимуть вас пришвидшити давно розпочаті процеси, тому часу на відпочинок немає. У професійному плані тиждень може стати проміжною сходинкою, яка стане черговим кроком на шляху до поставленої мети.

ЛЕВ

Можливо, доведеться відступити, оцінити ситуацію, зайнятися різними організаційними питаннями. Знайти своє покликання та просунутися у кар'єрі допоможуть старі зв'язки, протекція впливових знайомих. Підприємцям доведеться звернутися до юристів, щоби вирішити проблеми з документами. Службовець може вступити в конфлікт із начальством і в результаті розпочати пошуки нового місця. Якщо це про вас, майте на увазі, що цей процес може зайняти кілька місяців, тому добре подумайте, перш ніж звільнитися.

ДІВА

Фінансова ситуація буде стабільна протягом місяця, якщо встигнете зробити основну частину роботи до 10 вересня, тобто до початку регроградного руху вашого управителя - Меркурія. Намагайтеся раціонально використовувати кошти і зможете зробити велике придбання або з'явиться можливість ефективного вкладення коштів. Не піддавайтеся авантюрним настроям - інвестуйте лише у перевірені проєкти. До кінця тижня велика можливість надходження великих сум або повернення заборгованостей.

ТЕРЕЗИ

Жодних серйозних змін в особистому житті поки що не передбачається, але ви відчуватимете передчуття приємних подій. Сімейним парам доведеться постійно доводити свою вірність компліментами, подарунками, освідченням у коханні. Не забувайте частіше показувати ваше кохання до супутника життя. Самотні люди захочуть повернутися до колишніх стосунків, але ліпше відмовитися від спілкування із нереалізованим коханням, інакше ця спроба не принесе нічого, крім розчарування.

СКОРПІОН

Сімейні взаємини поглинають повністю. Діти будуть винятково тішити, ви зможете насолодитися роллю батька чи матері сповна. Але водночас, не забувайте про себе та свої особисті потреби! Зверніть увагу стан свого здоров'я, оскільки можливе загострення хронічних захворювань. Також слід уникати застіль, особливо жирної їжі та алкоголю. Щодо бізнесу, професійної сфери - все розвивається повільніше, ніж зазвичай. Зате у вас з'являється час для рідних, коханих людей.

СТРІЛЕЦЬ

Не бійтеся ризикувати, будьте відкриті прийдешнім змінам - вони принесуть лише позитивний настрій! Для вас настає період серйозних змін, тому на початку тижня встигніть завершити розпочаті у минулий період справи. На вас чекають нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, відрядження. Активне спілкування сприятиме вашому просуванню у кар'єрі. Ви будете задоволені результатами тижня, у суботу та неділю зможете відпочити.

КОЗОРІГ

Беріться за будь-яку роботу - це допоможе знайти нові джерела заробітку. Саме час завести нові знайомства, які в перспективі будуть корисними для вашої кар'єри. Не соромтеся рекламувати свої вміння та навички. Найкращий спосіб підвищити свій дохід - монетизувати своє хобі. Можливо, настав час розірвати стосунки, які приносять лише біль, та відкрити себе новому. Гарний час зважитися на спільне проживання парам, які давно разом.

ВОДОЛІЙ

Багато сил та уваги забиратимуть інтереси дітей, їхні навчання та розвиток, обговорення з ними перспектив майбутнього. Також період підходить для відвертих розмов із коханою людиною. Не варто замовчувати проблеми, кажіть про те, що вас хвилює. Якщо це не допоможе знайти консенсус, то краще зробити паузу і побути якийсь час наодинці з самим собою або зовсім розірвати зачароване коло. Займіть позицію очікування і не набридайте своєму обранцю. Час розставить усе на свої місця.

РИБИ

Люди з минулого допоможуть розібратися з найскладнішими питаннями, зокрема з фінансовими проблемами. Довіртеся інтуїції під час вибору одного з варіантів. Слушний час для виїзду за кордон, пошуку роботи та партнерства з іноземцями. Можливі доходи з найнесподіваніших джерел, зокрема різні державні виплати, премії, повернення боргів, про які вже забули. Сприятливий період для романтичної сфери, налагодження взаємин із родичами, чоловіком, батьками, дітьми.

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