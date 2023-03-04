Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 березня 2023 року

Починається тиждень з повні в Діві 7 березня і переходу Сатурна з Водолія у знак Риби цього ж дня. Ці дві важливі астрологічні події відбуваються на тлі унікальної та щасливої комбінації небесних тіл, яка називається "Ворота Попелюшки". Гармонійний зв'язок Венери, Юпітера та Хірона формує таку конфігурацію. Це рідкісне явище, чудовий шанс знайти в собі крапку опори і змінити свою долю на краще.

Особливо вдалий тиждень для Овнів, Левів та Стрільців, які народилися у другій декаді зодіакального місяця. Ви отримуєте ключі, то знайдіть потрібні двері та увійдіть до них! Пасивність протипоказана, необхідно діяти і не втрачати жодної хвилини. Гарний час для налагодження контактів із іноземцями, виїзду за кордон на тривалий період, а також для вирішення особистих питань.

Традиційно "Ворота Попелюшки" пов'язують із романтикою, любов'ю, популярністю, таланом. Взаємини, що зав'язалися в першій декаді березня, напевно, будуть корисними і довгостроковими. Той, хто прагне знайти своє місце під Сонцем, робіть це, адже тільки так можна реалізувати щасливі шанси. Потрібно просто почати і вам пощастить! Цей тиждень хороший, щоб заробляти гроші чи закладати основу майбутнього добробуту. Навіть якщо ви за вдачею не бізнесмен, спробуйте побути таким.

Від 8 березня життя багатьох зміниться на краще, оскільки закінчиться тривалий період, пов'язаний із зовнішніми обмеженнями, закриттям кордонів, зниженням доходів. Прекрасна можливість розпочати життя наново та повністю перебудувати його. Але для цього потрібно зробити багато внутрішньої роботи, проявити стійкість, здобути віру і впевненість у собі. Сатурн у Рибах перебуватиме близько трьох років. Саме тоді розмиваються кордони, знижується зовнішній тиск, тобто люди стають вільнішими.

Субота та неділя ідеально підходять для дружних та романтичних зустрічей, примирення з родичами та партнерами, ближніх поїздок та далеких подорожей, проведення різноманітних заходів.

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ОВЕН

Настала світла смуга, але це не означає, що можна розслабитися і скласти руки – йдіть уперед, проявляйте ініціативу і зірки підтримають у всьому! Вплив планет цього тижня для вас як ніколи вдалий: "Ворота Попелюшки" у вашому знаку — що може бути краще? Головним завданням та справжнім успіхом цього періоду стане розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн. Перешкод жодних немає, вас підтримують, ви затребувані і шановані серед колег. Можлива поїздка, яка складеться дуже вдало та дозволить просунути справи вперед.

ТЕЛЕЦЬ

Закохані зазнають безліч приємних моментів завдяки позитивному впливу планет. Для неодружених представників знака планети обіцяють незабутній тиждень романтики та флірту. Імовірність зустрічей з цікавими у всіх сенсах персонами зараз дуже велика і серед них можна зустріти саме того, хто стане єдиним та неповторним. І в низці випадків це трапиться в поїздці або в колі людей, які приїхали здалеку. Головне, не поспішайте з висновками, придивіться до свого обранця уважніше.

БЛИЗНЯТА

Гарний тиждень для маркетингових досліджень, великомасштабної реклами вашої діяльності, а також для обґрунтованого ризику у фінансових справах. Якщо ж ви шукаєте роботу, то зумівши, як слід подати себе, ви маєте шанс отримати навіть привабливіші умови, ніж ті, на які сподівалися. Головне – будьте впевнені у собі. Підвищена романтичність може стати на заваді вам зосередитися на справах. Попри позитивні аспекти планет, ви періодично страждатимете від головного болю, тому перегляньте свій режим дня.

РАК

Насичений тиждень, у вас багато різних справ, важко зосередитися на чомусь одному, і все ж таки необхідно якось прояснити ситуацію. Найімовірніше, деякі з ваших занять втратили сенс і в ділових відносинах настав час навести лад. Партнери вже не так вас розуміють, але все ж таки не рвіть зв'язку різко. Можливо, необхідно здійснити деяку реорганізацію зсередини, переглянути умови співпраці. Найімовірніше, довкола вас багато потенційних партнерів, із якими можна створити щось довгострокове і взяти від життя максимум можливого.

ЛЕВ

Ймовірна поява нових друзів, однодумців та впливових покровителів. Крім цього, є реальним і відновлення старих зв'язків. Завдяки численним помічникам ви зможете реалізувати свої далекосяжні плани, а в деяких випадках навіть подумати про переїзд або про придбання нерухомості в далеких країнах. Ресурсів вистачає на наймасштабніші проєкти! Найманим працівникам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу – ви заслужили повноцінний відпочинок.

ДІВА

Можливі зміни у прихильності та дружніх взаєминах. Намагатеся не надто поспішати, а то, як би потім не довелося пошкодувати про ухвалені поспіхом рішення. Безліч цікавих справ та захоплень будуть тягнути вас у різні боки. Прекрасний тиждень для творчих людей, які шукають нові способи самовираження, але ті, чия робота пов'язана з відповідальністю та встановленим ладом, можуть опинитися в складній ситуації. Ви отримаєте багато задоволення, вирушивши в подорож з коханою людиною або з компанією хороших друзів, однак намагайтеся обмежити витрати, як би це не було важко.

ТЕРЕЗИ

Найімовірніше, вам доведеться зіткнутися з деякими обмеженнями, але це зовсім не означає, що талан від вас відвернувся. Тиждень перевірки ваших переконань на міцність та зміцнення внутрішнього стрижня. У цей час ви чітко розумієте, що будь-яка свобода має межі. Ймовірно, роль цього періоду у вашому житті полягає в тому, щоб трохи приземлити вас, дати зрозуміти, що на бігу багато не зробиш і що час від обіцянок і прекрасних задумів перейти нарешті до справи. Продуманий план допоможе вам нічого не забути та зосередитись на справах.

СКОРПІОН

Неспокійний тиждень, багато суєти і найрізноманітніших справ, часто несумісних одна з одною. Мабуть, краще поки що залишити ті справи, які потребують уваги та зосередженості. Найкраще займіться рекламою свого бізнесу, їздіть на виставки та конференції, більше подорожуйте. Можливі проблеми в тих сторонах вашого життя, де потрібна надійність і сталість — наприклад, у подружніх стосунках. Уникайте ухвалення рішень, розрахованих на тривалий період часу: ви зараз надто погано уявляєте, що на вас чекає за поворотом.

СТРІЛЕЦЬ

Можливі вдалі угоди з нерухомістю, якщо вони були заплановані ще торік. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але краще цю витівку відкласти до кінця весни. Підприємці замисляться про реорганізацію свого бізнесу та розширення штату співробітників. У фінансовому плані тиждень досить вдалий. Грошей стає більше і, крім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, отримання кредиту. Якщо ви в парі, що давно склалася, або перебуваєте у шлюбі, то зараз найкращий час, щоб подумати про поповнення сім'ї або розширення житлоплощі.

КОЗОРІГ

Тиждень обіцяє бути метушним. Намагайтеся зробити так, щоб люди, що оточують вас, правильно розуміли ваші дії. Будьте уважнішими до потреб інших людей і намагайтеся враховувати їхню точку зору. Намічені вами плани можуть бути зруйновані через непередбачену ситуацію. Ви можете опинитися у складній ситуації, можливо, вам доведеться розраховувати на підтримку рідних та близьких. Але й ви зі свого боку не забудьте протягти їм руку допомоги. Терпіння, твереза оцінка ситуації та почуття міри стануть вам у пригоді найближчим часом.

ВОДОЛІЙ

Сприятливий час для досліджень, вивчення найглибших складних предметів, а також для саморозвитку. Підсвідомість буде активнішою і доступнішою, ніж зазвичай, тому частіше дослухайтеся до голосу інтуїції і замислюйтеся над символізмом своїх снів. Це час для сумнівів та серйозних роздумів. Вас можуть зацікавити нові знання та професійні напрями. Можливо, ви захочете піти вчитися чогось важливого для себе чи вашої роботи. Вас цікавитиме суть речей, а не поверхневі знання. Ви побачите світ у нових, невідомих вам раніше фарбах.

РИБИ

Обставини допомагають вам діяти організовано та результативно. Посилюється прагнення бачити реальний ефект від своїх зусиль, здатність пам'ятати кілька різних напрямів, керувати діями інших людей. Якщо з'явиться можливість взяти на себе додаткову відповідальність чи обов'язки – не відмовляйтеся, і ваш вплив на перебіг справ помітно зросте. Дійте впевнено, керуйтеся здоровим глуздом, все оцінюйте з погляду реальної відчутної користі.

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