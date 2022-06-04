Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 червня 2022 року

Тиждень легкого невимушеного спілкування, розвитку бізнесу, активних поїздок та переміщень.

Сприятливий період – Місяць зростає, рухається за знаками Діва – Терези – Скорпіон, що сприяє формуванню найкращих умов для виходу із застою у творчості та в житті. Кожен день насичений цікавими подіями, зустрічами, знайомствами, з'являється можливість відпочити, відволіктися від похмурих думок через зовнішню тривожну ситуацію.

Підхожий час для пошуку інформації, роботи, додаткових джерел доходу. Також це прекрасний період для розширення контактів, вступу до спільноти за інтересами, відкриття свого блогу, проведення та відвідування навчальних заходів.

Венера з'єднується з Ураном і Висхідним Місячним Вузлом у Тельці — різноманітність життя у всіх його проявах стимулює бажання до оновлень, нових чуттєвих відчуттів. Змінюється сприйняття світу, творчий вияв яскравіший, несподіваний. Люди стають розкутішими, пробуджуються унікальні здібності. Також, можливий розрив старих зв'язків, оскільки багато хто схильний до пошуку нових любовних пригод.

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ОВЕН

Відчувається приплив сил, з'являється бажання ставити нові цілі та досягати нових рубежів. Але в той же час оточення може бачити у ваших діях егоїзм, що може спровокувати конфлікт. Щоб уникнути складнощів, важливо у будь-яких своїх словах і діях усвідомлювати, чи ведуть вони до створення чи руйнування. Якщо зумієте усвідомити свої найголовніші завдання та бажання, то можна справді закласти базу для виходу на абсолютно новий рівень. Зараз не час відпочивати, потрібно працювати, робити максимум зусиль для реалізації мети.

ТЕЛЕЦЬ

Щось нове та прогресивне впевнено та надовго входить у ваше життя. Використовуйте сприятливий потенціал для створення нових джерел доходу. Запускайте проєкти, над якими довго працювали – зараз всі передумови для того, щоб досягти максимуму в короткий термін і закріпитися на досягнутому рівні. Пасивність не вітається, скоріше навіть шкодить, оскільки потужна енергія навколишнього простору може піти в руйнування і створити внутрішній дискомфорт чи конфлікти у сфері близьких взаємин.

БЛИЗНЯТА

Не поспішайте і будьте обережними, зберігайте вірність своїм переконанням – у цьому разі ви зможете зробити серйозний крок уперед і досягти результатів у будь-якій діяльності. Спілкуйтеся з людьми, вбирайте будь-яку інформацію — у майбутньому вона стане вам у пригоді з точки зору власної вигоди. Всі ваші починання виявляться ефективними, тому сміливо беріться за будь-які проєкти. Справи, що загальмуваллися, знову набирають темп, з'являються нові пропозиції, вдало вирішуються фінансові питання.

РАК

Вам забезпечено успіх у протилежної статі, що може стати останньою краплею у візаєминах, які дали тріщину. Тим не менш, нові зв'язки частіше нестійкі, короткочасні, скороминущі, але вони позитивно впливають на загальний емоційний настрій, створюють специфічну внутрішню атмосферу. У фінансовій сфері спостерігаються зміни на краще, вам повертають борги або ви маєте ресурси для того, щоб погасити заборгованості та полегшити собі життя.

ЛЕВ

Можливі тимчасові труднощі у фінансовій сфері та майнових справах. Настрій схильний до коливань, змін, однак навколо завжди опиняються люди, готові підтримати і допомогти, що б не сталося. Звертайте увагу на деталі, на перший погляд – незначні дрібниці, дуже скоро вони допоможуть у вирішенні найскладніших проблем. До кінця тижня зовнішні обставини сприятливіші для того, щоб проявити активність, заявити про себе та просунути свої інтереси.

ДІВА

Протягом цього сприятливого періоду ви можете внутрішньо розкритися, упіймати талан, отримати щасливий шанс, оскільки швидше і емоційніше на все реагуєте. Гарний час для професійної сфери, ділових взаємин, вирішення виробничих питань. З'являються не лише нові повноваження та обов'язки, але й передумови для досягнення найсміливіших цілей. Якщо питання стосуються вашої особистої вигоди, намагайтеся діяти прямолінійно, з натиском, але не доводьте ситуацію до конфлікту.

ТЕРЕЗИ

Події пов'язані з невеликими життєвими змінами, що супроводжуються зміною емоційного настрою, з невеликими поїздками та повсякденними турботами. Легко включаєтеся в поточні стосунки, покращується ваш загальний емоційний стан. У будь-яких обставинах дійте спокійно і послідовно, чітко аргументуйте та викладайте свою позицію. Ви будете задоволені результатами цього періоду, доклавши певних зусиль, зможете створити фундамент майбутніх успіхів.

СКОРПІОН

Будьте готові до того, що ваші пропозиції, думки чи реакції мало хто підтримає. Партнерство, інші спілки та спільні заходи, в яких ви берете участь, можуть зіпсуватися суперечливими поглядами та іншими конфліктами. З іншого боку, протилежна позиція оточення може мати стимуляційний вплив і допоможе вам ясніше визначити власну мету. Намагайтеся зберегти позитивну атмосферу і не так близько до серця приймайте тимчасові обтяжливі обставини життя.

СТРІЛЕЦЬ

Несумлінні конкуренти або просто токсичні люди можуть намагатися втягнути у конфлікт, завадити вашій успішній роботі. Головне зараз – абстрагуватися від чужих проблем та зайнятися своїми справами. Це підхожий період для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про угоди з оточенням, навіть якщо ви не можете погодитися або примиритися з їхньою думкою. Ретельно підбирайте слова, щоб звести до мінімуму ймовірність конфлікту, але будьте уважні до тих, хто потрапляє у ваш простір!

КОЗОРІГ

Багато спілкування, зустрічей, розмов про бізнес, співпрацю, розширення виробництва. Іноді можуть виникати непорозуміння з партнерами чи навіть конфлікти. Прагнення вирішити розбіжності зіткнеться зі значними перешкодами, але врешті-решт призведе до покращення розуміння індивідуальних потреб, а також визначення та коригування спільної мети. У сімейному житті, у стосунках із родичами відбуваються позитивні зміни, вирішуються питання з нерухомістю.

ВОДОЛІЙ

Сприятливий період для спілкування з іноземцями, далеких поїздок, відвідування інстанцій та роботи з документами. Багато суєти, розмов про поточні, актуальні для всіх наявних труднощів. Іноді доводиться стикатися з протилежними думками – найкраще промовчати в такі моменти, але зробити правильні висновки. Не розпорошуйте свою енергію на тих, хто не підтримує ваші проєкти та починання! Займайтеся справді потрібними, цікавими проєктами, а не тим, що бажають від вас інші.

РИБИ

Період невизначеності, нерозуміння того, куди рухатися далі. Ви можете почуватися дуже самотньо, але навряд чи зараз хтось стане на ваш бік або надасть реальну допомогу. Основною проблемою у взаєминах з оточенням може стати впертість і нетерплячість до думок, що відрізняються від ваших переконань. Настав час серйозно подумати про професійну сферу, нові джерела заробітку. Можливо, варто зайнятися індивідуальною творчою діяльністю та нести у світ красу.

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