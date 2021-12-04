Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 грудня 2021 року

Період стабілізації після складних попередніх двох тижнів. Сприятливий час на вирішення матеріальних питань.

Якщо ви шукаєте додаткове джерело доходу – удача вам усміхнеться. Використовуйте шанси, щоб вирішити питання з роботою, не відкладайте на потім те, що можна зробити сьогодні. Терпіння та самодисципліна, практичність та методичність, організаторський талант, здатність керувати, сприяють ефективному результату у фінансових справах. Амбіції, що посилилися, бажання і здатність брати на себе відповідальність допомагають просунутися в кар'єрі.

Складний день 7 грудня – Меркурій у квадратурі з Нептуном, Сонце в опозиції з Чорним Місяцем. Планетарні енергії можуть давати спотворене сприйняття себе, у людей з тонкою душевною організацією з'являються саморуйнівні тенденції. Суперечливі ситуації вимагають негайного вирішення, а це ще більше розбалансує роботу організму. Напружена взаємодія планет цього дня символізує все таємне, непізнане та духовне, що створює хаос у поточних справах, двоїстість, недомовленість та ілюзії.

11 грудня Плутон та Венера з'єднуються у Козорозі, аспект протримається близько тижня – Венера уповільнює перебіг і готується перейти до ретроградного руху. Те, що починається в десятих числах грудня, отримає своє продовження наприкінці місяця. Сприятливий час для особистих стосунків, фінансових справ. Люди інтенсивно та глибоко проживають будь-яку подію на любовному фронті. Знайомства, що зав'язалися, можуть перерости в серйозний зв'язок. У будь-якому разі стосунки будуть корисні для всіх учасників. У діловому партнерстві настає довгоочікуваний період отримання та перерозподілу прибутку. Любовні зв'язки сприяють вирішенню фінансових проблем та навпаки. Досягається визначеність, легше вирішуються складні питання, зокрема пов'язані з кредитами, боргами, іпотекою.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді.

ОВЕН

Запальність, прагнення все зробити одним махом, призводить до помилок та затяжних конфліктів з оточенням. "Більше справ, менше слів" – найкращий дороговказ на тиждень. Намагайтеся уникати розмов на політичні та релігійні теми, спрямуйте свою силу та енергію у мирне річище. Самостійна діяльність сприяє досягненню мети, принаймні ви зможете наблизитися до неї впритул. Багато процесів завершуються, але вже в середині місяця на горизонті з'явиться багато цікавих та перспективних справ.

ТЕЛЕЦЬ

Ви отримуєте можливість вийти в центр, ваш вплив та соціальні можливості розширюються, але водночас ви привертаєте увагу різних людей. Конкуренти, суперники і просто нечесні люди можуть вводити вас в оману, заважають реалізовувати плани. Питання соціальної моральності та моралі виступають каменем спотикання найближчим часом. Наполегливо і послідовно домагайтеся свого, не відволікайтеся на деталі, щоб не втратити головне, і тоді тиждень мине для вас дуже ефективно.

БЛИЗНЯТА

Труднощі та незручності викликані ілюзорним сприйняттям дійсності. Не чекайте від людей більше, ніж вони можуть дати, не поспішайте на події і тоді жодних неприємностей не станеться. Тверезо оцініть реалії навколишнього світу і рішуче дійте відповідно до обставин, що складаються. Для людей мистецтва, індустрії краси, тиждень може виявитися дуже продуктивним – вивільнення енергії через творчу діяльність сприяє зняттю напруженості та допомагає створити шедеври.

РАК

Ваша психічна сила зростає, здатність відчувати настрій оточення, інтуїція та проникливість допомагають відокремити правду від брехні, добрих людей від людей із поганими намірами. Від цього тижня починається сприятливий період, всі справи, що застоялися, отримують інтенсивний розвиток. З'являються реальні шанси та можливості довести до логічного закінчення навіть важко вирішувані завдання. В особистому житті та сімейних справах, загалом все добре, зникають тривоги, з'являється впевненість у завтрашньому дні.

ЛЕВ

Уникайте ситуації недомовленості, двоїстості, приховування інформації. Найменша ваша хиба стає надбанням громадськості. Змиріться з тим, що вам заздрять, ви під пильною увагою конкурентів. Ваше завдання – зберегти спокій та незворушність у будь-якій ситуації, повільно, але впевнено рухатися до своєї мети. У коханні, партнерстві, сім'ї досягається гармонія. Ваша сила величезна, але це дуже дратує недоброзичливців, водночас до вас притягуються споживачі під маскою друзів.

ДІВА

Ви приємно дивуєте оточення, деяка емоційність та витончене сприйняття навколишнього світу дозволяє вам здійснювати встановлення різних контактів та зав'язувати цікаві знайомства. Обставини тижня сприяють спокійним, доброзичливим взаєминам, розумова робота приносить задоволення та добрий матеріальний результат. Отримуєте добрі звістки, питання з документами вдало вирішуються. Знаходяться колись зниклі речі або ті, які довго розшукували.

ТЕРЕЗИ

Сфера інтересів значно розширюється, життя стає яскравішим. Контакти з протилежною статтю сприяють набуттю популярності та вирішенню фінансових проблем. Однак, вас можуть спробувати використати для власних намірів, нав'язати чужу ініціативу, перешкоджати вашому просуванню. Тому дуже обережно у стосунках з оточенням – довіряйте, але перевіряйте! Настав час розставити пріоритети, намітити собі план дій і суворо виконувати кожен пункт. У цьому разі тиждень стане для вас фундаментальним – ви створите базу майбутніх успіхів.

СКОРПІОН

Період характеризується максимумом ділового спілкування та суспільної, громадської діяльності. Намагайтеся дозволяти собі відпочинок, відволікайтеся від зовнішнього життя, соціального та приділяйте увагу внутрішньому. Можете заплутатися у своїх почуттях та бажаннях, а через це відчувати перешкоди у реалізації своїх намірів. Можливе отримання довгоочікуваних новин, повідомлень. Гармонійно перебігають контакти з партнерами та колегами, які можуть мати, однак, відтінок необов'язковості та знижувати продуктивність праці.

СТРІЛЕЦЬ

Розумова діяльність сприяє успіху, прояв гарного смаку та манер посилюють вашу привабливість. Тиждень сприятливий для обміну думками, вираження інтересів усіх учасників взаємин. Гарний час для виступів та рекламних заходів, для укладання контрактів, консультацій, встановлення корисних суспільних зв'язків, вирішення питань зарубіжжя. Можливе нове приємне знайомство, отримання позитивних емоцій, подарунків та похвали, командні розваги, що дозволяють виявити лідерські якості.

КОЗОРІГ

Період сприятливий для спільної участі у громадських заходах, обставини допомагають справити позитивне враження на керівництво, робочий колектив. Події, що відбуваються протягом тижня, вплинуть на кар'єру. У будь-яких контактах вам допоможе дотепність і гарний смак. Вам легше висловити свої почуття та інтереси, дійти спільної думки у важких сімейних та особистих питаннях. Ви подобаєтеся оточенню, з вами хочуть мати справу, бачать у вас перспективу.

ВОДОЛІЙ

Часто виникають ситуації невизначеності, потрібно одночасно виконувати багато робіт і водночас займатися собою та сімейними питаннями. Напружений тиждень, що вимагає концентрації уваги та мобілізації внутрішніх сил. Часу на відпочинок немає, багато справ, від чого знижується продуктивність роботи. Побутові проблеми, турбота про близьких людей, клопіт із різних життєвих сфер, дуже стомлюють. Зараз важливо свої інтереси поставити на перше місце, а потреби оточення задовольняти лише після того, як вирішили власні питання.

РИБИ

Гарний тиждень з'являється багато цікавих пропозицій, можливостей кардинально змінити своє життя. Навіть якщо ви дуже втомилися і не вірите у покращення, зберіться – вже дуже скоро ваше життя налагодиться. Не занепадайте духом, готуйте себе до нового життєвого етапу, наводьте лад – перші позитивні результати побачите протягом тижня. Отримуєте довгоочікуваний прибуток, вам повертають борги або ви погашаєте заборгованості та виплачуєте кредити. У справах кохання виникає певність, житлові питання вирішуються.

Читайте також: