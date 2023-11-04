Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 листопада 2023 року

Емоційно напружений період – вольовий, глибокий, але і провокаційний. Почуття перебувають у стані хаосу, настрій нестійкий. Потрібно дуже постаратися, щоб уникнути неприємностей та зберегти взаємини. Під впливом імпульсу люди схильні витрачати гроші на непотрібні речі, а потім шкодувати про це.

Триває період спадного Місяця, який несе в собі енергії місячного затемнення 28 жовтня. Але вже спотворення йдуть, і з'являється гостре бажання все обнулити, а потім почати багато чого з чистого аркуша. І це дійсно можливо протягом тижня. Сатурн вийшов із фази стаціонарності, що сприяє конструктивним перетворенням у всіх життєвих сферах.

Дуже непрості дні – субота та неділя, але не для творчих людей! Тому краще провести їх, працюючи над створенням чогось красивого, що має реальні форми. Вихідні будуть насичені емоціями та подіями – Сонце, Марс та Місяць у Скорпіоні викликають бажання напружено доопрацьовувати свої твори.

12 листопада – день перед молодиком. До кінця тижня необхідно закінчити справи поточного місячного циклу, в якому було два затемнення – 14 та 28 жовтня. Для всіх це був складний час, але обставини поточного тижня складаються таким чином, що більшість проблемних ситуацій, що утворилися, стрімко вирішуються.

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ОВЕН

Наступного тижня доведеться переглянути зобов'язання та взаємини. Можливі суперечності з керівництвом чи впливовими людьми. Хтось отримає вигідну пропозицію та постане перед вибором. Поки що ви не здатні врахувати всі нюанси! Якщо збираєтеся укласти договір або зробити грошовий переказ, обов'язково перевіряйте кожну букву та цифру. Надлишок особистої активності краще направити на вирішення кризових ситуацій: не лише зовнішніх, а й внутрішніх.

ТЕЛЕЦЬ

Не ухвалюйте важливих рішень зараз, особливо це стосується великих фінансових вкладень. Цей період запам'ятається суперечками та необхідністю знаходити компромісні рішення. Незважаючи на те, що багато проблем виходять на перший план, таки є величезна сила для їх подолання. У цей період загострюється інтуїція, можуть виникнути спалахи осяяння, відкритися таємниці. Вам відкриваються нові межі вашого внутрішнього світу. Прекрасний період для глибокого вивчення того, що вам цікаво.

БЛИЗНЯТА

Не варто займатися справами, пов'язаними з великими фінансами та спадщиною. Намагайтеся більше віддавати, ніж отримувати. Якщо до вас звертаються за допомогою чи порадою – не відмовляйте. Всі добрі справи підуть на користь сонячної енергії. Успіх супроводжуватиме тих, хто працює з великими колективами або чия діяльність пов'язана з ризиком. Якщо ваша мета – влада і лідерство, то нині найкращий час цього досягти, тільки дійте не відкрито, а хитрими шляхами.

РАК

Емоції та робота підсвідомості загострені, можуть виникнути сентиментальність, збудження і навіть паніка. Не робіть необдуманих закупів, дотримуйтесь помірності, не перебільшуйте свої психічні та фізичні можливості – і тоді все складеться досить непогано, наскільки це можливо зараз. Відкладіть початок нових проєктів, підписання юридичних документів та укладання великих угод – для цього у вас буде наступний тиждень. Уникайте спілкування з людьми, які викликають негативні емоції.

ЛЕВ

У цей час загострюються питання, пов'язані з кредитами, податками, страховками, банками. Кризові ситуації вирішаться, якщо докладати зусиль. Максимально дослухайтеся до інтуїції та звертайте увагу на знаки ззовні. Все таємне може стати очевидним. Можна отримати відповіді на бентежливі запитання, але важливих рішень ухвалювати зараз не потрібно. Зачекайте трохи, обміркуйте. Якщо ви дійсно емоційно чимось захоплені, зараз можете працювати без сну та відпочинку. Результат перевершить усі ваші очікування.

ДІВА

Розберіться в собі: емоціях, думках та почуттях. Позбудьтеся старого непотрібного, негативного. Влаштуйте генеральне прибирання. У взаєминах виявляйте гнучкість. Впертість і небажання поступатися можуть призвести до розставань та втрат. Перегляньте свої позиції, не додумуйте зайвого. За можливості більше відпочивайте. У цей час важко протистояти спокусам. Вихідні дні буде чудово провести у колі рідних чи близьких друзів, влаштувавши для них вечерю та насолоджуючись спілкуванням.

ТЕРЕЗИ

Ви відчуєте приплив життєвих сил, бажання самим отримувати задоволення від життя та тішити оточення. Емоції будуть зашкалювати, але переважно позитивного характеру. Навіть якщо станеться щось неприємне, досить швидко проблема розчиниться без особливих наслідків. Зняти стрес допоможуть прогулянки на свіжому повітрі. Тиждень підходить для того, щоб переглянути багато чого у своєму житті, зрозуміти, що тягне вас назад і позбутися цього. В особистому житті все має бути чудово, а якщо ви у пошуку партнера – докладіть до цього більше зусиль.

СКОРПІОН

Тиждень може потішити вас приємними новинами, якщо ви на них чекаєте. Бажання перевірити себе на міцність і "полоскотати нерви" може призвести до небезпечної ситуації. Саме час відмовитись від шкідливих звичок. Припиніть заїдати чи запивати внутрішні конфлікти. Змініть своє життя зараз! Виявляючи ініціативу на роботі, допомагаючи колегам, вивчаючи інформацію, яка може стати в пригоді на професійній ниві – всі ці справи протягом тижня однозначно не минуть задарма.

СТРІЛЕЦЬ

Ви будете легковажніші і поверховіші, ніж зазвичай, що, безумовно, може негативно позначитися на вашій роботі. Тому перше, що спало на думку, або висновок, що напрошується, про що-небудь, слід піддавати сумнівам і ретельно обмірковувати. Зате посиляться ваші дотепність, почуття гумору та багатозадачність. І це привертає увагу інших, зростає здатність розуміти оточення. Але такі якості можуть притягнути у ваше життя токсичних людей та позбавити наявних ресурсів.

КОЗОРІГ

"Головне — не дати слабину і не видати свої справжні переживання!" — саме ця думка здаватиметься вам найважливішою, і керуватиме вашими діями. Весь цей період вас буде переслідувати загострена увага до помилок і недоліків оточення, що може спричинити зайву критичність і призвести до конфліктів. Якщо вам вдасться зробити вибір у бік життєрадісності, тоді беріться за будь-які питання, навіть за ті, які, як вам здавалося, вирішити неможливо.

ВОДОЛІЙ

Робота буде на радість, і настрій буде піднятим. Підвищуються ваші проникливість, сила волі та амбіції. Посилюється бажання боротися з мінливістю долі будь-якими способами, головне, не перестарайтеся в цьому. Перед молодиком енергії не так вже й багато. Краще займіться вирішенням нагальних питань. Слід зазначити, що прокидається жага влади та непереборне бажання командувати іншими людьми, що неминуче закінчуватиметься сварками з близькими та проблемами на роботі.

РИБИ

Ви легко пристосовуєтеся до будь-яких обставин, вправно маневруючи між перешкодами, і знаходите максимально комфортні та вигідні для вас умови. Вас буквально розпиратиме бажання "згорнути гори", якому, звичайно ж, не потрібно чинити опір. Загостриться ваша здатність переносити навіть найскладніші обставини з честю та знаходити гідний вихід із заплутаних ситуацій. Блукання у власних думках вам цілком до снаги звернути на свою користь, зайнявшись чимось творчим.

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