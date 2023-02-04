Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 лютого 2023 року

Основним завданням стане необхідність гармонійно виявити свою індивідуальність серед оточення. Творчий період, чудова нагода зробити значний ривок уперед, а всі ключі до цього – у потенціалі повні у Леві 5 лютого.

11 лютого о 13:22 за київським часом Меркурій входить у знак Водолія – транзит сприяє переворотам та змінам власної думки, допомагає внести чіткість у найзаплутаніші процеси. Люди найбільш відкриті у спілкуванні, сприйнятливі до нових знань, стійкі до різноманітних інформаційних вкидань, бо посилюється здатність бачити істину, розуміти реальний стан речей.

Третя чверть Місяця допомагає засвоїти життєві уроки та отримати цінний досвід. Вже можна зменшити темп і отримувати результати від раніше виконаної роботи, почуватися цілком комфортно. У цей час можна знайти гармонію зі своїм внутрішнім світом і розібратися зі справами, що накопичилися.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ніхто не сумнівається в тому, що ви здатні працювати багато та ефективно, проте один у полі не воїн, і зараз важливе вміння розподілити свою роботу. Подумайте і про те, як залучити інвесторів, ресурси партнерів для того, щоби вивести свою справу на якісно новий рівень. Цілком імовірно, що належним чином виявивши свої здібності, ви станете першим кандидатом на підвищення на посаді. Це гарний тиждень для придбання нерухомості або того, що вам дійсно потрібно і допомагає заощадити гроші та час.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень для соціальної активності та професійної діяльності. Відчуваєте приплив енергії, увагу до своєї персони з боку інших людей та їхнє бажання співпрацювати з вами. За допомогою партнерів та їхніх ресурсів ви зможете довести до завершення важливий проєкт, створивши для себе міцний фундамент на майбутнє, і наповнитися енергією для нових звершень. Цілком можливо, що якась із пропозицій чи ідей цього тижня згодом стане важливим довгостроковим проєктом, який не втратить свого значення і через багато років.

БЛИЗНЯТА

Використовуйте можливості цього тижня по-максимуму – і ви знайдете надійних партнерів та вірних друзів. Ймовірно новий почин у найважливіших сферах: вашій роботі чи сімейному житті. Не бійтеся труднощів та підвищеної відповідальності – ваш енергетичний імпульс на висоті. У вас є все, що вам потрібно, щоб глянути на світ більш оптимістично і взяти штурмом найзавзятіші з перешкод. Якщо ви будете досить терплячі та тактовні, то цілком імовірно, що хтось захоче взяти на себе частину вашого навантаження.

РАК

Важливо приділити більше уваги зміцненню своїх тилів, наведенню порядку у другорядних справах, на які раніше не вистачало часу. Значний дохід зараз малоймовірний, тому необхідно ретельно розпланувати ті ресурси, які у вас є. Зате з'являється хороший шанс залучити помічників, рівномірніше розподілити навантаження і зайнятися тим, що вам подобається. Тиждень сприятливий для взаємин із родичами, спілкування з дітьми з найважливіших питань щодо їхнього майбутнього.

ЛЕВ

Тиждень непростий і вимагає від вас значних зусиль та роботи над собою. Що б не відбувалося, не дивіться на життя похмуро, розслабтеся і спробуйте діяти не так, як примушують обставини, а так як вам дійсно хочеться, не порушуючи комфорт інших людей. Цілком можливо, що в результаті ви знайдете оригінальні, нестандартні рішення для тих завдань, які перед вами стоять, і в результаті робота виявиться не такою вже важкою, або принаймні набагато менш нудною.

ДІВА

Вам може здаватися, що життя навалило на вас завдань понад будь-яку міру, і водночас зовсім не поспішає винагородити вас за результати сумлінної роботи. Що ж, можливо, урок полягає саме в тому, щоб навчитися не чекати на похвалу, а цінувати почуття задоволення від добре зробленої справи. Не піддавайтесь песимізму! Якщо стає важко, спробуйте все робити дуже повільно, просуватися вперед найменшими кроками. Не прагніть брати на себе додаткову відповідальність – вам цілком вистачить вже наявної.

ТЕРЕЗИ

Тиждень перспективний для вирішення будь-якої проблеми, що турбує вас. Ви не відчуватимете недоліку в творчих ідеях і задумах. Час також сприятливий для занять, пов'язаних із мистецтвом. Вам слід озирнутися та подивитися на справи з іншого боку. Цілком ймовірно, що ви знайдете обхідний шлях або альтернативне рішення. Вам слід задуматися про те, яку вигоду ви зможете отримати з ситуації, що склалася. Ну а якщо проблема здається вам дуже складною, то не соромтеся звернутися за допомогою до друзів і близьких людей.

СКОРПІОН

Вам відкриються краса і гармонія навколишнього світу і наповнять фарбами вашу творчу уяву. Не забувайте звертати увагу на домашні справи, сімейні обов'язки, спілкування з близькими людьми. Активний відпочинок, подорожі, будь-яка робота, за яку ви візьметеся всією родиною, зблизить вас та покращить взаєморозуміння. Спробуйте зрозуміти потреби тих, хто вам дорогий, та відгукнутися на них усім серцем. Чим більше турботи та тепла ви віддасте зараз іншим, тим більше отримаєте натомість.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень буде сповнений турбот і клопотів, ви будете розриватися на частини. На вас навалиться гора всілякої роботи, оточення буде намагатися скинути на вас свої проблеми. Не варто перевантажувати себе та працювати на межі своїх можливостей – бережіть свої ресурси. Використовуйте цей час для того, щоб розібратися у своїх глибоких внутрішніх потребах, зрозуміти, що вам заважає у вашому ставленні до життя, а що потребує задоволення. Дозвольте собі проводити більше часу на самоті, осторонь галасливого натовпу.

КОЗОРІГ

Тиждень внутрішнього зростання, роздумів, споглядання, поглибленого аналізу, самопізнання та наповнення життєвою силою. Хвиля свіжої енергії спонукає вас взятися за нову роботу, вирушити в подорож, зробити кардинальні зміни у сфері взаємин. Відповідний час для того, щоб подбати про детальне опрацювання тих творчих задумів, за які ви взялися в попередньому місяці. З'явиться можливість поглянути на свій проєкт з боку інших людей та, можливо, виявити його слабкі сторони.

ВОДОЛІЙ

Більше часу проводьте з близькими за духом людьми, шукайте взаємовигідного співробітництва. Творчий та цікавий тиждень, однак, щоб отримати максимум користі з цього періоду, потрібне терпіння та посидючість. Сприятливий місяць для навчання, оскільки зараз ви спроможні схоплювати ідеї на льоту. Якщо ви займаєтеся творчою діяльністю, намагайтеся записати всі задуми, які спадуть вам на думку – їх потім вистачить на довгий час. Якщо ж ваша робота передбачає серйозне ставлення та значну матеріальну відповідальність, цього місяця краще взяти відпустку.

РИБИ

Цей період буде відрізнятися особливим різноманіттям, необхідністю робити складний вибір. Обставини змушують вас зосередитись на справах, які потребують значних зусиль та організованості. Ви зможете випробувати ваші ідеї на практиці, зрозуміти їхню життєздатність і користь. Можливі перешкоди та затримки у справах, але це тимчасово. "Терпіння і праця все перетруть" – це ваше гасло на найближчий час. Наведіть лад у ваших справах та закінчіть незавершені проєкти. Не робіть необачних вчинків – і попереду на вас чекає успіх у будь-яких починаннях.

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