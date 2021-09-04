Що зірки нам пророкують: гороскоп на 6-12 вересня 2021 року

Практично весь тиждень сприятливий, в особистих і ділових взаэминах — мир і гармонія. Однак в суботу та неділю можуть відбутися події, які змусять вас змінити плани, подивитися інакше на своїх партнерів, засумніватися в їхній чесності.

Не робіть передчасних висновків, зважуйте всі за і проти, перевіряйте інформацію і ухвалюйте рішення, користуючись розумом і волею.

Молодик в Діві 7 вересня о 3:52 за київським часом сприяє сприятливим оновлень. Девіз періоду 6-12 вересня 2021: "Відкриваємо нові межі"! Але, насамперед, спирайтеся на логіку, водночас намагайтеся мислити глобально і новаторськи. Всесвіт надсилає нам енергії, здатні перетворити наші плани і наміри на реальність. Відкиньте всі сумніви і страхи, і з упевненістю входьте в новий місячний цикл.

Від понеділка до п'ятниці обставини складаються сприятливо для будь-яких справ і процесів. Бажано запланувати на цей час все найважливіше і складне, тому що вже від наступного тижня зовнішня атмосфера стане дуже напруженою, особливо для сфери особистих взаємин і ділового партнерства. Тому, користуйтеся сприятливими можливостями поточного тижня максимально, не відкладайте на потім те, що все одно доведеться робити найближчими тижнями. До 11 вересня є всі умови, щоб вийти з будь-якої ситуації з вигодою і користю, прийнаймі з найменшими втратами.

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ОВЕН

Ви відчуєте прилив сил і енергії, можете реалізувати багато своїх задумів. Жага до дій і пригод дає гострі відчуття, проте, намагайтеся уникати фінансових авантюр і небезпечних ситуацій. Високій ефективності праці сприяють навколишні, симпатичні представники протилежної статі надихають на подвиги. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, підвищення в посаді. Інтерес до різних експериментів, прагнення до реформ у професійній сфері та підприємництво, принесуть добрі плоди.

ТЕЛЕЦЬ

Хороший період для вирішення офіційних питань, відвідування державних інстанцій, рішення різних суперечок, знаходження компромісів. Є можливість вирішити питання розподілу прибутку, боргів, майнових справ, спадщини або аліментів. Сприятливі зв'язки з широкими масами і громадськими організаціями, впливовими людьми. Прагнення до лідерства, вміння захистити свої принципи і інтереси справлять позитивне враження на оточення — ви зможете вийти на лідерські позиції і утриматися тут.

БЛИЗНЯТА

Наполегливість і сила волі допоможуть вам вирішити багато життєвих або особистих проблем. Слушна нагода для ремонту, кардинального переобладнання приміщень, а також для заготівлі та консервації продуктів. Прекрасний період для вирішення деяких фінансових проблем, питань спадщини та аліментів на вашу користь. За допомогою колективу, партнерів, коханої людини, ви подолаєте будь-яку перешкоду, однак, уникайте ризикованих вчинків. Ви маєте зараз можливість впливу на оточення — на вас відповідальність за інших людей.

РАК

З'являється багато нових турбот і обов'язків, дрібних клопотів і побутових справ. Однак, обставини складаються сприятливо, що дозволяє швидко вирішувати поточні проблеми і легко давати раду з рутинною роботою. Насичений тиждень, часу на відпочинок не вистачає, але водночас ваша діяльність дуже ефективна в будь-яких життєвих сферах. Інстинкт самозбереження загострений, що виключає ймовірність потрапити в неприємні ситуації. Якщо ви давно мрієте про дитину — скористайтеся сприятливими можливостями поточного тижня, як мінімум, поговоріть про це з партнером.

ЛЕВ

Тиждень активного самоствердження, зростання сили волі й енергійності. З'являється необхідність докладати великі зусилля, щоб просунутися в кар'єрі або підприємництво. Гарний час для перетворення своєї справи, професійного положення, змін в бізнесі і творчості.

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У сфері особистих взаємин відбуваються доленосні події — так, як раніше, вже не буде. Якщо ви давно планували поговорити з коханою людиною про перспективи спільного майбутнього, використовуйте сприятливі можливості поточного тижня.

ДІВА

Молодик у вашому знаку принесе вам сприятливі шанси і можливості, відкриє нові перспективи. Впевненість в собі і своїх діях, спокій, енергетичний потенціал, який посилився, сприяють залученню потрібного оточення, що допоможе реалізувати деяку мету. Посилюється інтуїція, з'являється хороша орієнтація в тому, що відбувається, ви розумієте справжній стан речей. Присутнє відчуття повноти життя, насиченості, ви знаходите світ у душі, вам легше зрозуміти іншу людину, домогтися душевного контакту і поліпшити взаємини.

ТЕРЕЗИ

Підвищується творча активність, інтенсивна зовнішня діяльність дає хороші матеріальні результати. Не забувайте про відпочинок, про рідних і близьких, яким ви зараз, дуже потрібні. Іноді корисно побути наодинці зі своїми переживаннями, подумати про свою душу, тому що зайва перенапруженість психічних і фізичних сил призводить до втоми і дратівливості. Вам вдається досягти взаєморозуміння з іншими людьми, особливо з дітьми, поліпшити загальну емоційну атмосферу. Ваша здатність владнати будь-який конфлікт робить вас незамінним у будь-якому колективі.

СКОРПІОН

Сприятливо завершується етап невирішених життєвих проблем. Закінчуються фінансові неприємності, і починається новий цикл ділової активності. Оптимізм і нові тенденції в бізнесі, професійній діяльності будуть сприяти поліпшенню якості життя. В особистих взаєминах з'являються нові імпульси, ви відчуваєте інтерес з боку симпатичних вам людей. Ваші поради і практична допомога як ніколи потрібні рідним і близьким, оточенню. Не шкодуйте часу на це, тому що вже від наступного тижня, вам також може знадобитися допомога.

СТРІЛЕЦЬ

Піднесений, схвильований настрій передається оточенню. У цей період закладаються дружні зв'язки, в кращий бік відбуваються зміни в романтичних і сімейних взаєминах. Ви знаходите натхнення, необхідне для прояву своїх творчих талантів і здібностей, завдяки чому ваша популярність зростає. Якщо ваші доходи залежать від кількості клієнтів, то можна очікувати їх збільшення. Сприятливий час для запуску реклами, пошуку роботи або додаткового заробітку. Успішно вирішуються юридичні, правові, фінансові або управлінські справи.

КОЗОРІГ

Період гармонії почуттів і насолоди, а також прискорення поточних робочих проєктів. Вам багато що вдається, великий ваш вплив на оточення, співробітників, партнерів, рідних і близьких. Гарний час для початку нового життєвого етапу, ухвалення серйозних рішень, відмови від всього старого і безперспективного. Обставини складаються вдало — використовуйте кожен шанс, ви можете досягти успіху і популярності в світі мистецтва та науки, розширити корисні зв'язки, знайти щастя в коханні і шлюбі, однак, намагайтеся все закріпити офіційно, будьте прямолінійні і відкриті в своїх намірах.

ВОДОЛІЙ

Відповідний період для зміцнення свого становища, використання заступництва і протекцій, для зв'язків з іноземцями і далеких подорожей, для початку нових справ і для введення нововведень, а також для кохання, шлюбу і створення сім'ї. Зростає ваша популярність, посилюється чарівність, тобто відбувається зміцнення соціального становища без особливих витрат сил, часу і коштів. Гарний настрій і оптимізм допоможуть вам у вирішенні багатьох завдань. Сприятливий день для громадської діяльності, взаємодії з керівництвом, офіційними і правовими органами.

РИБИ

Хороший період для створення фондів благодійності, завоювання громадської популярності. Успішні контакти з публікою, оточенням, партнерами і колегами. Професійна діяльність зажадає від вас великих зусиль, покладе додаткові обов'язки і відповідальність. Розширюються контакти із зарубіжними партнерами, фірмами і організаціями. Якщо вам необхідна фінансова підтримка — ви її отримаєте. Вдалі переговори, співробітництво, виступи, укладання угод і договорів, поїздки, планування.

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