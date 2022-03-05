Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 березня 2022 року

Протягом тижня 7-13 березня 2022 року відбувається кульмінація подій та розв'язка з найактуальніших питань. Після підбиття підсумків попереднього періоду, аналізу помилок і невдач, піде постановка нової мети та розробка стратегічного плану дій.

7 березня Меркурій у напруженій конфігурації тау-квадрат із Місячними Вузлами: обережно зі словами та висловлюваннями цього дня, особливо на публіці, легко потрапити у скандал. Можливе чергове вкидання інформації з метою створити загальну паніку.

10 та 11 березня Венера, Марс та Білий Місяць, світла кармічна точка, з'єднуються у Водолії. Сприятливі дні, у сфері партнерських взаємин досягається баланс. Рано-вранці 10 березня Меркурій переходить на знак Зодіаку Риби, від цього дня зовнішня активність на спад, але активізується внутрішнє життя. Люди занурюються у власні думки, згадують, аналізують події, що відбулися, свої почуття, власні та чужі вчинки. Така зануреність у себе може заважати виконанню робочих обов'язків, оскільки тягне за собою неуваживість і уповільненість реакцій. Але для людей, які займаються творчою діяльністю, найближчі кілька тижнів – дуже продуктивний період.

13 березня Сонце і Нептун у поєднанні в Рибах посилює інтерес до містики, таємниць, цілительства, парапсихології, релігії, філософії. Гарний день для проведення заходів, пов'язаних із подібною тематикою. Середина березня – період натхнення, активної творчої діяльності, духовного зростання. Цими днями, особливо 13 березня, слід особливо уважно дослухатися до внутрішнього голосу, інтуїція швидше підкаже правильний хід, ніж свідомі та логічні висновки.

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ОВЕН

Період реалізації колективної мети, об'єднання, просування ідеї незалежності, свободи. Час самовизначення, ухвалення важливих рішень, прояви лідерських якостей. Тиждень активності у всіх напрямках — посилюється інтерес до представників протилежної статі, збільшується фізична активність. Вас супроводжує везіння у справах, гострота багатьох ситуацій знімається. З'являється можливість отримати особисту вигоду, придбати щось цінне, до того ж це не обов'язково матеріальний аспект.

ТЕЛЕЦЬ

Зовнішня напружена ситуація не заважає виявляти свою індивідуальність. Потреба у коханні, у спілкуванні з друзями, однодумцями. Хороша можливість підвищити свій добробут, вирішити питання, пов'язані з майном, місцем проживання. Настрій покращується, завдяки тим, хто оточує, певна мета досягається. Спрямованість до заповітної мети допомагає досягти прориву у сфері діяльності. Вчинками рухає світла ідея свободи, рівновага та гармонія зберігаються лише у русі.

БЛИЗНЯТА

Немає чіткого розуміння ситуації, в якій ви опинилися, а також того, що робити далі. Люди, колеги, родичі можуть намагатися вас ввести в оману, збити з наміченого шляху. Найкраще, що ви можете зробити, щоб зберегти своє психічне та фізичне здоров'я, а також матеріальні ресурси – усамітнитися, виконувати роботу самостійно, але щось робити для загального блага. Водночас тиждень сприятливий для навчання, письменницької діяльності, досліджень.

РАК

Переламний тиждень, важливі події відбуваються у житті дітей чи близьких родичів. Якою б складною ситуація не виявилася, вам вдається отримати максимальну користь від усього, що відбувається навколо. Багато думок і більшість розмов – про особисті справи, про те, що його найбільше турбує. За дивовижним збігом обставин звичні власні проблеми, більше не є такими. Мислення спрямоване на обмірковування та обговорення методів заробітку, а також і витрат, покупок.

ЛЕВ

Зміна кола спілкування, недалекі поїздки, громадські заходи роблять тиждень дуже цікавим, насиченим яскравими подіями. Починається новий життєвий цикл, у якому ви проявлятимете себе інакше. Побутові, людські проблеми є, але вони поступово вирішуються, з'являються світло в кінці тунелю. Тиждень сприятливий для набуття корисних зв'язків, незважаючи на те, що зовнішня атмосфера досить напружена. У вирішенні фінансових проблем істотну роль відіграють родичі, сусіди, друзі.

ДІВА

Багато суперечливих ситуацій може викликати необхідність тимчасового проживання в іншому місці. Багато розмов або листування про сімейні проблеми, час з'ясування стосунків із представниками протилежної статі, а також залагодження конфліктів з людьми, які вас оточують. Зовнішня напружена ситуація тисне на почуття, так що важко залишатися в спокійному стані. Кожен показує своє обличчя. З іншого боку, скидаються всі маски, відкриваються справжні наміри людей.

ТЕРЕЗИ

Час вибору своєї життєвої дороги, приємного спілкування, романтики. Тривожні думки витісняються упевненістю у світлому майбутньому. Намагайтеся бути серед людей, у колективі, займайтеся активною соціальною діяльністю – будь-який прояв позитивних емоцій буде взаємним. Той, ким ви захоплюєтеся, буде захоплюватися вами. Або ж дружні стосунки перетворюються на романтичний зв'язок. Хмари розсіюються, токсичне оточення зникає з вашого поля зору, на їхнє місце приходять нові люди.

СКОРПІОН

Бажання діяти і перемагати рухає вашими вчинками, які дають ефективні результати. Спрямовуючи назовні свою енергію та фізичні сили, ви швидко досягнете того, чого прагнете. Активна зовнішня діяльність, взаємообміни з оточенням сприяють соціальним успіхам, досягненню особистої мети. Самостійні дії, ініціація нових проєктів, наполегливість, а також задоволення з зустрічі з романтичним партнером наповнюють ваше життя радістю і світлом.

СТРІЛЕЦЬ

Провокації з боку недоброзичливців перешкоджають вашому творчому самовираженню, заважають виявляти оригінальність та впроваджувати новаторські витвори. Намагайтеся не реагувати, адже енергію, яка може бути втрачена у негативних взаємообмінах, краще спрямувати у конструктивне русло, використати продуктивно. Самобутні прагнення, незалежні дії та нові проєкти можуть викликати заздрість у людей, які оточують. Не дозволяйте нікому збити вас зі справжнього шляху, не відмовляйтеся від поставлених цілей.

КОЗОРІГ

Енергійна позиція, прояв індивідуальності, впевненість у власних силах допомагають зайняти гідне місце у сформованих соціальних умовах. Під впливом зовнішніх причин вам доводиться зробити коригування у власних думках і розставити пріоритети. Гарний період для переговорів, просування своїх інтересів. Цими днями ви отримаєте те, що захочете віддати іншим, а люди дадуть вам те, чого вони хотіли б самі. Нинішні обставини можуть дати нові зустрічі з однодумцями.

ВОДОЛІЙ

Посередники, журналісти, люди, зайняті інтелектуальною працею допомагають знайти відповіді на найскладніші запитання. Вашу увагу можуть привернути різноманітні творчі проєкти, волонтерська діяльність, громадські справи. Цими днями спільні зусилля з партнером чи союзниками полегшать вашу роботу, навіть якщо її важко буде назвати приємною. Вабить дух свободи, тому легко можна припуститися помилки або зробити нерозважливий вчинок. Тиждень може дати щасливі романтичні зустрічі.

РИБИ

Період активної діяльності, участі у громадських справах, створення неформальних груп та волонтерських рухів. Залучають нові ідеї, ви спрямовані в майбутнє, яке чітко уявляєте набагато краще, та світліше сьогодення. Справа, яка починається в цей час, буде життєздатною, тільки якщо вона несе в собі ідею чогось нового, досі невідомого, нереалізованого. Намагайтеся не брати участь у конфліктах – ваша робота набагато корисніша всередині колективу.