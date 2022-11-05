Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 листопада 2022 року

Найбільш бентежливий тиждень листопада 2022 року! Відбуваються масштабні та значущі події у світі, які дуже впливають на внутрішнє, особисте життя багатьох людей. Можливі кардинальні зміни у міжнародному розставлянні сил, несподівані повороти у військово-політичних справах. До кінця тижня всі зроблять дуже важливі висновки.

7 листопада — день напередодні Повні 8 листопада (Місячного затемнення), енергетично потужний. З одного боку, психологічний клімат дуже хворий, в навколишньому просторі градус напруженості максимальний, люди схильні робити "з мухи слона". З іншого боку, день наповнення енергією та оновлення життєвих сил.

6 і 7 листопада Венера та Сатурн у квадратурі, аспект створює безліч перешкод у особистих та ділових взаєминах. Зриваються зустрічі, правочини, відкладається оформлення договорів. Цей аспект приносить труднощі у фінансову сферу, будь-які товарно-грошові відносини. Якщо є справи, які не терплять зволікань, то, ретельно вивчивши всі ризики, можна ними зайнятися. Але, в цьому разі ви повинні бути готові до різноманітних несподіванок і поворотів подій, якщо вирішуєтеся на проведення угод купівлі-продажу, вирішення фінансових та матеріальних питань.

8 листопада о 12:59 за київським часом – повне Місячне затемнення у Тельці, яке закриє осінній коридор затемнень 2022 року. І після цього можна буде зайнятися важливими справами, оскільки період спотворень закінчився. Хоча до кінця тижня можливе виникнення різних перешкод, що багато в чому обумовлено транзитом ретроградного Марса.

Від 12 листопада загальне тло сприятливіше, що дозволяє усунути неприємності у сфері особистих і ділових взаємин, а також у фінансових справах.

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ОВЕН

Протягом тижня розраховувати на швидке вирішення питань не доводиться. Однак у вас є сили та терпіння, щоб досягти всього, чого хочете! Шукайте однодумців, які підтримають вас у нових проєктах. Керівникам цього місяця доведеться різко змінювати плани. Не виключені перевірки інстанцій, податкові штрафи та плутанина у паперах. Службовцеві рекомендується бути обережнішими з начальством. Молодим фахівцям варто пройти додаткове навчання, а також надіслати резюме у великі компанії.

ТЕЛЕЦЬ

Зараз звертатися до керівництва з пропозиціями, і тим більше з проханнями – лише шкодити собі. Будьте обережні у фінансових операціях, не робіть необдуманих витрат, зараз краще притримати гроші і не марнувати. В особистому житті у вас зараз непростий період розбіжностей та охолодження почуттів. Якщо доведеться з якихось причин розлучитися на якийсь час, то не противтеся обставинам. Тимчасова розлука зміцнює взаємини, і навіть допомагає перевірити почуття.

БЛИЗНЯТА

Питання грошей та любові змусять вас похвилюватися. Загалом ваше здоров'я зараз буде досить міцним, але в період від 6 до 9 листопада будьте уважні до імпульсів свого організму. Можуть долати головний біль і безсоння через напруженість. Все утворюється само собою. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю. Приділіть увагу дітям та їхньому навчанню, і ваші зусилля дадуть чудрві результати. Суперечки з родичами краще відкласти або поступитися заради "поганого миру".

РАК

Не забувайте приділяти увагу рідним – вони потребують вашого піклування. Ваш професіоналізм допоможе знайти надійних партнерів, закласти основу для майбутніх проєктів. Активізуються контакти з колегами з інших міст чи країн, можливі конструктивні переговори та вдала поїздка. В організаціях найманих співробітників можливі труднощі з фінансуванням, не виключені різні перевірки. Це також варто врахувати як підприємцям, так і начальникам всіх рівнів.

ЛЕВ

Через зовнішній несприятливий психологічний клімат підвищується тривожність, але, загалом, у період не передбачається якихось труднощів зі здоров'ям. Єдиний ризик – небезпека дрібних травм. Будьте обережними за кермом під час роботи з електрикою. З фінансами все зараз неоднозначно: швидкий прибуток змінюється на повне безгрошів'я. Зберігайте спокій та ретельно плануйте будь-які витрати. Ваші ініціативи отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами.

ДІВА

Ваше особисте життя зараз перебуває в стадії кризи через проблеми, що накопичилися, і непорозуміння. Наявні взаємини потребують уваги та особистих змін. Самотні представники знака відчують романтичний настрій, нове знайомство переросте на щось більше. Закохані, які були у розлуці, зможуть возз'єднатися, якщо їм дасться домовитись. Їм зірки дають пораду – не вплутуйтесь у суперечки та з'ясування стосунків, а вирушайте у спільну поїздку – такі можливості обов'язково будуть.

ТЕРЕЗИ

Займайтеся тільки тією роботою, яка приносить вам гарну фінансову винагороду. Якщо відчуваєте, що рости більше нема куди, то сміливо пишіть заяву на звільнення. Уважно підписуйте документи, ретельно перевіряючи всі деталі. Не варто вступати в угоди з новими партнерами: не всі виявляться порядними людьми. В особистому житті вирують неабиякі пристрасті, хтось із вас навіть ухвалить рішення про розставання. До кінця тижня зірки обіцяють приємний сюрприз.

СКОРПІОН

Ви зіткнетеся з гострою нестачею сил і часу для любовного життя. Поспіх і суєта можуть принести безліч проблем, вирішувати які доведеться вам самостійно. Якщо ви навчитеся обмірковувати свої дії перед тим, як щось зробити, то розпочаті справи будуть стрімко розвиватися. Підвищиться ваш авторитет серед колег, а керівництво оцінить ваші ініціативи. Ситуація з фінансами є досить напруженою через великі сімейні витрати. Однак скоро все налагодиться і обсяг грошей, що надходять, зросте.

СТРІЛЕЦЬ

Надмірна зосередженість на роботі похитне почуття у парі. Намагайтеся знайти хвилинку для коханої людини, проведіть вечір при свічках, це допоможе зблизитися ще більше. Не повертайтеся до колишніх партнерів, з ними міцного союзу не вийде. Подружжя може часто сваритися, і основною проблемою можуть стати різні питання, пов'язані з житлом. В іншому варіанті розбіжності можуть виникнути з вини родичів чи батьків. Раптова застуда може тимчасово порушити ваші плани.

КОЗОРІГ

Найрозумніше зараз – зайнятися справами, до яких не доходили руки і завжди залишалися "на потім". У професійній сфері виникнуть різні перешкоди та проблеми, які вимагатимуть невідкладних рішень. З'явиться бажання все кинути на пів дорозі, але це лише тимчасові труднощі. У бізнесі зараз період невизначеності та рутинного клопоту. Виявіть терпіння, перечекайте цей час із мудрістю, і ви будете винагороджені новими можливостями, які зірки обіцяють незабаром.

ВОДОЛІЙ

Якщо знайдете підтримку в особі впливової людини, надовго застрахуєте себе від проблем. Підприємцям боятися нічого, вкладені раніше у бізнес гроші почнуть "працювати" на вас. Фінансовий стан залежатиме тільки від вашої активності у справах, але оскільки енергії вам не позичати, то вже незабаром ви зумієте непогано заробити. Повернення колишнього кохання чи бурхливий розвиток нового роману. Сварки можуть чергуватись із примиреннями, але, найімовірніше, ситуація розвиватиметься в стилі "милі посваряться — ще краще помиряться".

РИБИ

Можливі гострі конфлікти з оточенням, проблеми з грошима. Пам'ятайте: все добре приходить через погане, а нове будується на руїнах старого. Зірки радять працювати у посиленому темпі. Не варто сподіватися на когось, виконуйте завдання самостійно. Робочі процеси будуть просуватися повільно, із затримками. Можна з упевненістю сказати, що цей період добрий лише для людей, зайнятих творчою професією. Натхнення та нові ідеї дадуть поштовх для реалізації масштабних проєктів.

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