Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 лютого 2022 року

Сприятливий тиждень – ретроградності Венери та Меркурія закінчилися, серйозних напружених аспектів немає, Місяць зростає. З'являється чудова нагода зміцнити своє становище у суспільстві, вирішити професійні завдання, встановити баланс між внутрішнім та зовнішнім.

8 лютого Марс і Уран у гармонійному аспекті, що допоможе в короткий термін зробити оновлення у своєму житті, особливо у соціальній сфері, запустити нові проєкти, зробити ефективнішою роботу в колективі.

Від 11 лютого на 7 місяців Білий Місяць (світла кармічна точка) входить у знак Водолія. Цей транзит допомагає здобути незалежність, знайти своє місце в суспільстві, почуватися вільною людиною.

11 та 12 лютого з'єднання Плутона та Меркурія – це час завершення багатьох питань, що розпочалися ще у грудні 2021 року. Фінансові відносини щасливо вирішуються, досягається згода з партнерами на теми спільних фінансів та ресурсів.

13 лютого Венера та Марс поєднуються – від цього дня і до середини березня – сприятливий період для особистих взаємин. Всесвіт дарує нам усім подарунок на День святого Валентина. Закінчуються кризи у взаєминах, пари одержують шанс вдихнути у них життя, оновити свої почуття, втілити свої бажання у реальність.

Починається довгий сприятливий період для творчих людей професії, шоубізнесу, індустрії краси. Зовнішня атмосфера сприятлива, значно менша за сміття в інформаційному просторі, що дозволяє зосередитися на головному, вирішити поточні життєві питання та отримувати чудові результати від докладених зусиль.

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ОВЕН

Період кохання, щастя, пристрасних взаємин, визнання ваших талантів. Всі шанси та можливості творчо втілити свої задуми. З'являється бажання працювати, рухатися далі, розвиватись, що в результаті відкриє нові джерела доходів. Тло тижня сприятливе, але намагайтеся дотримуватися правил, зважайте на умовності, моральні принципи, сумлінно виконуйте покладені на вас зобов'язання. У цьому разі найближчі дні будуть дуже ефективними для всіх життєвих сфер.

ТЕЛЕЦЬ

Активна життєва позиція допоможе позитивно використати тиждень та втілити свої ідеї у реальність. Правильний розподіл ресурсів, довгострокові вкладення сприяють фінансовому талану у майбутньому. Ваше хобі може принести вам прибуток, тому не проґавте свій шанс – демонструйте свої таланти та здібності. Посилюється чутливість, вразливість, потреба у коханні та гармонії, у розумінні та близькості. Ви можете розраховувати на допомогу та увагу з боку партнерів.

БЛИЗНЯТА

Планетарні енергії дають вам більшу активність, зібраність, виявляються ваші найкращі якості. Гарний період для громадської діяльності, оскільки посилюється здатність переконувати, впливати словами на маси людей, формувати думку. Стримуйте бажання ухвалювати безповоротні, радикальні рішення. Може виникнути потреба досліджувати питання користування спільним капіталом, розподілу прибутку, оподаткування, боргових зобов'язань, а також аліментів та спадщини.

РАК

З'являється схильність до розкриття таємниць, виявлення справжнього стану речей. Ваше мовлення ясна, а від слів та думок виходить гіпнотична сила, що дає можливість впливати на інших, передаючи їм свої переконання. Гарний період для вдосконалення виробництва, запровадження нових методик. Можливе отримання важливих звісток, що стосуються ваших родичів або близьких людей. Час підходить для оздоровчих практик, медичних обстежень, зміни дієти, початку курсу лікування.

ЛЕВ

Можливі труднощі у взаєминах із начальством, протистояння з підлеглими. Це може зашкодити вашому бізнесу, роботі, діловим відносинам, основою яких є фінансовий інтерес. Виключіть особисті зіткнення, прояв амбіцій, егоїзму, емоційної агресивності, і ви уникнете безлічі неприємностей. Період підходить для вирішення важливих справ, укладання угод, договорів, початку особистого виробничого чи творчого циклу. Але намагайтеся дотримуватися правильної серединної позиції.

ДІВА

Будьте обережні у витратах, у питаннях вкладення коштів. Пропозицій та привабливих перспективних проєктів досить багато, але серед них потрібно знайти найкорисніше для вас. Зосередьтеся на собі та своїх інтересах, уважно аналізуйте ситуацію, перш ніж ухвалити рішення. У взаєминах із протилежною статтю, у сімейних стосунках – все добре. Використовуйте цей час для усунення непорозумінь та нейтралізації конфліктів, якщо такі виникли у попередній місяць-два.

ТЕРЕЗИ

Певні труднощі у взаєминах поступово зникають, а нинішні розбіжності не вплинуть на нові спільні проєкти. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з начальством та владою, офіційними організаціями. Наразі вигідніше поступитися, знайти компромісне рішення, а не наполягати на своєму. Вдалими будуть громадська діяльність, рекламні заходи, а пошук підтримки, заступництва та розуміння з боку впливових осіб може дати бажаний результат.

СКОРПІОН

Енергії багато, бажання діяти і досягати швидких результатів часом штовхає на необдумані вчинки. Необережність дій, втрата пильності можуть стати причиною травми, особливо побутової, нещасного випадку. Краще відмовитися від участі у світських та розважальних заходах, обмежити себе у розвагах та зайнятися домашніми справами, своїм здоров'ям, оновленням техніки, обладнання, автомобіля. Розпочаті протягом цього тижня справа, бізнес або проєкт будуть розвиватися правильно.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для ухвалення важливих рішень, пояснення з партнером. Величезна потреба у коханні, у розумінні, бажання пошуку гармонії та миру в сім'ї цілком може реалізуватися. Якщо ви пов'язані також і діловими взаєминами з коханою людиною, найближчими днями в плані бізнесу разом можете зробити багато. Посилюється ваш дар переконання, впливу на ближнє оточення, тому за допомогою слова можете багато чого досягти. Вдалий час для вирішення проблем спадщини, страхування, аліментів, податків або боргів.

КОЗОРІГ

Активність у чуттєвій сфері, у коханні, у взаєминах із представниками протилежної статі, які приваблюють. Ви випромінюєте впевненість у собі, чарівність та фізичну привабливість, але все може зіпсувати ваша наполегливість та прагнення нав'язати свої почуття. Надмірна імпульсивність заважає діловим та особистим контактам, у громадській діяльності. Підвищення енергії можна спрямувати у творчу, творчу сферу. Гарний час для пошуку нових контактів та можливостей.

ВОДОЛІЙ

Імпульсивність і навіть певна агресивність у взаєминах із давнім партнером. Величезне бажання втекти від рутини, повсякденних турбот. Зав'язуються нові знайомства, з'являються нові захоплення. Гарний період для активної взаємодії з романтичним партнером, а в ділових взаєминах все не так гладко, як хотілося б. Можливі неоднозначні інциденти під час переговорів, підписання контрактів, обговорень, виступів. Намагайтеся десять разів подумати, перш ніж щось сказати чи зробити.

РИБИ

Тиждень подолання нинішніх кордонів, переходу на новий, якісніший життєвий рівень. Сприятливий період для заручин, романтичних побачень та укладання офіційних шлюбів. Будь-який зв'язок, що встановлюється в цей період, матиме тенденцію до стабілізації взаємин, їх подальшого зміцнення і збереження на тривалий період. Підприємницькі починання, творчі проєкти, бізнес будуть успішними, і будуть вдаватися без будь-якої праці на відміну від інших періодів.

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