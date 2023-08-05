Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 серпня 2023 року

Протягом тижня емоції можуть зашкалювати, і тут варто пам'ятати, що "ламати не будувати". Для багатьох це час серйозних змін, перебудовування свого повсякденного життя, а також повернення до витоків проблем.

У перші три дні тижня багато напружених аспектів між планетами, докладніше про це написано в астропрогнозі на серпень, а це означає, що складно встановити баланс із загальноприйнятими нормами і чітко визначити пріоритети. Необґрунтований безмежний оптимізм і схильність до надмірностей ще більше посилюють загальний тривожне тло періоду. Час інтриг, зрад, непродуманих боргових зобов'язань.

Труднощі у професійній сфері та матеріальних справах пов'язані з надмірною гордістю та зарозумілістю, а також зі схильністю до перенапруженості, забобонів та зайвої екстравагантності. Крім того, що у зовнішньому житті виникають неприємності за неприємністю, так ще й у особистому все дуже непросто.

9 серпня ретро-Венера в напруженості з Ураном і поєднанні з Чорним Місяцем акцентує кармічні питання, з'являється відчуття, що ви тупцюєте на тому самому місці, що з вами трапляється те саме. Аб'юзери зустрічаються на кожному кроці і заважають дихати вільно. Подібні ситуації – це кармічні уроки, вони індивідуальні, але завжди пов'язані з втратами, болем, розставанням.

Від 10 серпня стає набагато легше, з'являється шанс вийти із замкнутого кола проблем, з'являються люди, які готові допомогти. Пиитання вирішуються, поїздки відбуваються, гроші виплачуються. Усі найважливіші справи плануйте на четвер – неділю.

13 серпня новий цикл Венери, тому більшість складнощів у взаєминах чи грошовій сфері залишиться у минулому. Наступний тиждень буде набагато позитивнішим у всіх сенсах та явищах.

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ОВЕН

Загалом на вас чекає гарний час, коли можна відкласти роботу і забути про клопіт. Ви на це заслуговуєте! У професійному плані тиждень принесе безліч пропозицій, але не всі будуть перспективними з фінансового боку. Знайти своє покликання та просунутися у кар'єрі допоможуть старі зв'язки, протекція впливових людей. Підприємцям доведеться згаяти час, щоб вирішити проблеми з документами. Можливе несподіване відрядження.

ТЕЛЕЦЬ

Ви можете втратити мотивацію йти вперед. Зірки рекомендують дотримуватися приказки: "роби, що маєш — і будь, що буде". Ті, хто давно шукає роботу, зможе знайти перспективне місце з хорошим доходом. Однак воно може здатися спочатку не зовсім підхожим, але пізніше ви переконаєтесь, що це найкращий варіант. На старому місці можливі непорозуміння з начальством. В іншому варіанті у вищих ешелонах почнуться "блукання" і атмосфера в колективі загостриться.

БЛИЗНЯТА

Сміливо залучайте та об'єднуйте людей: ваша комунікабельність та лідерські якості допоможуть "заразити" ентузіазмом оточення. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати довгоочікуване підвищення по службі. Успіх у коханні гарантований, особливо тим, хто давно самотній. Старі рани затяглися, і, мабуть, ви знову готові до цього. Загалом ваше здоров'я під захистом, але багато проблем можливі від надмірностей у їжі та спиртному.

РАК

Може статися доленосне знайомство десь у розслабленій атмосфері: на пляжі, в кафе, дружньому колі, на концерті. Зайнятим людям необхідно більше часу проводити зі шлюбним партнером. Якщо є тріщини у ваших стосунках, які не дають спокою, вони можуть призвести до розриву, якщо вчасно не виправити ситуацію. Суперечки з родичами краще відкласти або поступитися заради "поганого миру". У сім'ях виникнуть проблеми з дітьми, на їх вирішення потрібно багато терпіння, витримки, а в деяких випадках – грошових витрат.

ЛЕВ

На вас чекають нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, прибуткові підробітки. Активне спілкування сприятиме вашому просуванню кар'єрою. Саме час завести нові вигідні контакти, які у перспективі будуть корисними надалі. Не бійтеся рекламувати свої вміння та навички серед знайомих, в Інтернеті. На робочому місці у службовців посилиться конкурентна боротьба та підступні інтриги колег. Жінки в цей період схильні до емоційного вигоряння.

ДІВА

У професійному плані для вас настає період серйозних змін. На молодих фахівців чекає захопливе відрядження. Переговори з партнерами з різних причин затягнуться, можливо, доведеться обговорювати фінансові умови майбутньої співпраці, а часом це буде нелегко. Вдалими будуть проєкти, пов'язані із зарубіжними інвестиціями. Вам заплатять за надану раніше послугу, повернуть старий борг. Приділіть увагу дітям та їхньому навчанню, і ваші зусилля дадуть чудові результати.

ТЕРЕЗИ

У цей час доведеться розриватися між будинком та роботою. Ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та квапливими. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками. У дружних сім'ях з'являться плани, пов'язані із нерухомістю. Поки що це лише плани, але багато із задуманого зараз отримає реалізацію в недалекому майбутньому. Здоров'я та рівновага можуть підірвати сильний стрес на роботі.

СКОРПІОН

Перед вами відкриваються широкі перспективи на кар'єрній ниві. Беріть масштабні проєкти, просіть підвищення, не побоюючись відмови начальства. Ви отримаєте вигідну ділову пропозицію, яку варто прийняти. Коштів зараз не так багато, як вам хотілося б, проте раціональне мислення допоможе грамотно розподілити фінанси та навіть трохи відкласти. Не виключено, що ваша допомога знадобиться комусь із близьких родичів, літнім батькам.

СТРІЛЕЦЬ

Сімейні пари вирішуватимуть рутинні завдання на кшталт турботи про дітей, побутові покупки, спільне господарство. Можливі конфлікти через колег, будьте уважними з недоброзичливцями, які заздрять вам. У колективі відчуватиметься заздрість до вашого успіху, тож довіряйте лише перевіреним людям. Можливо, доведеться перенавчатися чи проходити курси підвищення кваліфікації. Підприємцям вдасться знайти надійних партнерів, співпраця з якими принесе успіх.

КОЗОРІГ

Краще уникати великих витрат і не вкладати гроші в "сирі" проєкти, не укладати угоди із сумнівними партнерами. Для успіху зараз важливо чітко планувати та діяти, ретельно обмірковуючи кожен крок. Підробіток чи хобі принесуть хороший фінансовий прибуток. У сімейних стосунках буде не все так гладко, як хотілося б. Можливі невеликі запалення і потяг до надмірностей в їжі, але вам все до снаги. Сприятливі косметологічні процедури, масаж, будь-які заходи, спрямовані на покращення здоров'я.

ВОДОЛІЙ

Наявні взаємини вимагають максимум уваги та особистих трансформацій. Можливі непорозуміння та сварки на ґрунті ревнощів та побутових проблем. Зрослі кар'єрні амбіції можуть серйозно шкодити близькості та розумінню. Час, проведений наодинці, допоможе згладити гострі кути. Зірки радять закінчити старі стосунки, які довго не розвиваються. Візьміть таймаут, щоб усе осмислити, а час все розставить по своїх місцях. Спробуйте тактику очікування у взаєминах, можливо, вам дуже сподобається.

РИБИ

У особистому житті настає час змін. І насамперед вони торкнуться побуту. Про себе нагадають колишні партнери, проте не варто піддаватися спокусі повернутися до колишніх взаємин. Проблеми підстерігають із далекими та близькими родичами, в основному – це фінансові питання. Стежте за своїми витратами, інакше ви виявите пролам у кишені. Намагайтеся в цей період бути економнішим і притримати фінанси для більшої покупки. Здоров'я варто зберегти, оскільки ваш енергетичний потенціал знижений.

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