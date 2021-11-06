Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8-14 листопада 2021 року

Тиждень 8-14 листопада відносно спокійний цього місяця.

10 і 11 листопада Меркурій і Марс поєднуються в Скорпіоні, обидві планети у напруженому аспекті із Сатурном. Дуже ресурсні дні: формуються всі умови для подолання труднощів і перешкод, але водночас потрібна готовність працювати, завзято рухатися до мети і не сумніватися в результаті. Інтелект і Воля утворюють потужний тандем, якщо розумно підходити до будь-якого питання, дотримуватися закону та використати минулий досвід.

Запорука успіху — вироблення мужності, смирення та повага до представників старшого покоління. У цьому разі можна вийти на новий рівень талан та процвітання. Не можна перекладати відповідальність за своє життя на іншу людину, уникати вирішення незручних питань, інакше обставини відкинуть назад, щоб пройти ті уроки, які не були засвоєні раніше.

Вібрації дня такі, що будь-яка найменша суперечність може перерости у бурхливий конфлікт і з'ясування взаємин, особливо у професійній сфері з вищими за посадою. У ці дні люди прагнутимуть домагатися свого за будь-яку ціну, часто через вияв агресій та маніпуляцій. Можуть вдатися до будь-яких засобів задля досягнення поставленої мети, незважаючи ні на кого.

12 листопада Сонце в гармонійному аспекті з ретро-Нептуном, складаються сприятливі обставини для прояву своїх талантів та здібностей, отримання додаткових ресурсів, визнання з боку оточення. Все ірраціональне та містичне непереборно тягне. Поєднуючи практичний підхід і уяву, можна зіткнутися з тонкими енергіями, не втрачаючи зв'язку з реальністю. Перешкоди або складності, що виникли раніше, за бажання, докладання певних зусиль, можна усунути. Люди, які займаються саморозвитком, духовним зростанням, зрозуміють своє призначення.

13 листопада Меркурій в опозиції з ретро-Ураном — це напружений аспект, що символізує боротьбу крайнощів, в результаті з'являються можливості проявитися оригінально і незалежно від інших. Якщо люди не готові до великого перезавантаження, нових тем та напрямків, до розширення горизонтів, є ймовірність хворобливого розчарування під час зіткнення з новими життєвими реаліями.

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ОВЕН

До всього, включаючи фізичні вправи та звички харчування, слід підходити з помірністю, щоб людина не виснажувала енергію, що є у вас. Планетарні впливи цього тижня додають гостроти розуму, а вашим словам — енергійності та переконливості. З'являється схильність відкрито і безпосередньо висловлювати свої думки, але це може стати причиною неприємностей. У цей період вам вдається одержати потрібну інформацію, вирішити питання з документами, звітами, важливими паперами.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень здобуття результатів, успіхів у професійній сфері. У соціальних та громадських справах вам допоможуть стриманість у прояві почуттів, суворість оцінок та обачність. Однак, для романтичної сфери період не дуже сприятливий — на це просто не вистачає часу, а почуття, бажання та інстинкти перебувають під суворим контролем розуму. Цей час сприятливий для закріплення стосунків, тому його слід використовувати для укладання шлюбу та підписання договорів.

БЛИЗНЯТА

Гарний час для спільної діяльності, активної роботи, просування своїх інтересів. Співпраця, яка розпочалася протягом тижня, буде стабільним та довгостроковим, принесе успіх у бізнесі та професійній сфері. Можливі романтичні зв'язки на роботі, перетворення ділових взаємин на особисті та навпаки. У наявних взаєминах можливе охолодження почуттів, втома одне від одного. Виникає невдоволення подружніми взаєминами. Однак, не ухвалюйте поспішних рішень.

РАК

Є ймовірність використання свого службового становища, ділових зв'язків для того, щоб обхідними шляхами за допомогою інших людей досягти бажаного. Жінки можуть використовувати свою чарівність для досягнення кар'єрної мети. Бажання отримати все і одразу може підштовхнути вас взяти на себе непотрібну відповідальність та зобов'язання, невиконання яких призведе до неприємностей та конфліктів із колегами. Надмірна наполегливість у досягненні мети може підірвати ваше здоров'я.

ЛЕВ

Напружений тиждень, краще не ухвалювати важливих рішень, тому що можна легко припуститися помилки. Активне протистояння з конкурентами, ворогами не дає видимих результатів. Бережіть своє психічне та фізичне здоров'я, за можливості, відпочиньте, проведіть тиждень на самоті, займаючись улюбленою справою. Звести до мінімуму зовнішнє негативне тло допоможуть активні дії, заняття спортом, фізична робота. Час підходить для профілактичних заходів, початку курсу масажу, очищення організму.

ДІВА

У вашому житті відбуваються зміни, змінюється оточення, з'являється нова мета. Все це сприяє підвищеній емоційності. Нестриманість і схильність до суперечок призводить до втрати фізичних сил та енергії. Обережніше у висловлюваннях, особливо у стані гніву. Гарний час для самостійної роботи, досліджень, пошуку рішень з фінансових та матеріальних питань. Сприятливий час для угод купівлі-продажу, перетворень у сфері бізнесу та підприємницької діяльності.

ТЕРЕЗИ

Потрібно попрацювати на межі своїх сил та можливостей, зате результат буде приголомшливим. Ви будете слугувати прикладом дивовижної сили та ефективності, здатні надихнути інших на дії, спрямовувати спільну енергію на певну роботу, довгострокові проєкти. Практичні взаємини поглинають весь ваш час, але ви створюєте собі міцний фундамент на тривалий період. Головне, не переоцінюйте свою значущість у колективній роботі, інакше можуть статися непередбачені зміни у професійній діяльності.

СКОРПІОН

Обережно на дорогах, особливо якщо керуєте авто, працюєте з механічним обладнанням, гострими інструментами. У цей період зростає ваша активність, ви неспокійні та надмірно стурбовані тим, щоб змусити щось статися. Це може призвести до проблем у спілкуванні з іншими людьми, оскільки імпульсивність, егоцентризм і неприборкане бажання діяти негайно і за будь-яку ціну можуть стати причиною втрати поваги оточення.

СТРІЛЕЦЬ

Ви потрапляєте в гущу подій, доклавши певних зусиль, можете реалізовувати деякі свої ідеї. Сприятливий час для діяльності. Удосконалюються ваші можливості координувати діяльність великих груп людей. Знаходьте нові способи самовираження, від чого якість вашого життя значно покращується. Виявляються проблеми, що перешкоджають реальному здійсненню проєктів, виконанню бажань. Активна та конструктивна взаємодія свідомих та підсвідомих процесів допомагає вийти на новий рівень вашого розвитку.

КОЗОРІГ

Підвищення самооцінки сприяє більш ефективній діяльності, настає визначеність у романтичній сфері. Відповідний час для опрацювання будь-яких проблем у стосунках на більш глибокому рівні. Приховані проблеми проявляються, важче приховувати те, що викликає напрууженість всередині, невдоволення у сфері партнерства. В результаті порядок і передбачуваність в особистих та ділових взаєминах сприяють самоорганізації, концентрації на головнфй меті та швидкому досягненню результатів.

ВОДОЛІЙ

У цей період ваш активний розум потрібно спрямовувати та контролювати. Намагайтеся не відриватися від реальності, якщо невпевнені в собі, заручіться підтримкою людини, від якої ви готові прийняти конструктивну критику на свою адресу. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, кохання, шлюбу та сімейного життя, всього прекрасного та естетичного, соціальної активності. Крім того, тиждень буде сприятливим для купівлі речей, що належать до предметів розкоші, а також для залагодження громадських та фінансових справ.

РИБИ

Внутрішня напрженість змушує вас діяти та творити, а також рости з усвідомленням складності життя. Захоплюючись філософськими роздумами, ви можете потрапити у світ уяви. Ідей багато, але самостійно складно визначити, які з них дадуть конкретний корисний результат. Прагнення до співпраці, терплячість до чужої думки допомагає знайти цікаву справу, що дозволяє реалізувати ваш творчий потенціал та отримати хороший матеріальний результат. Тісно взаємодіючи з іншими людьми, не втрачайте своєї індивідуальності, говоріть про свої ідеали та цінності.

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