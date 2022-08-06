Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8-14 серпня 2022 року

Протягом тижня 8-14 серпня відбудеться дві важливі астрологічні події – 11 серпня о 21:30 за київським часом Венера увійде на знак Лева. А 12 серпня о 04:35 повня у Водолії стане каталізатором революційних настроїв, оновлень. У більшості випадків до кінця тижня зовнішні обставини призведуть до кульмінації подій із різних життєвих сфер.

На початку тижня необхідно буде ухвалити серйозні рішення, вибирати, від чогось відмовлятися, щоби отримати більше. Можливі труднощі у партнерських взаєминах, протиріччя, особливо у фінансових справах та загальних ресурсах. Багато людей намагатимуться "придушувати" одне одного, висувати взаємні претензії. Під час спроб вплинути на почуття інших людей оточення входить у процес, що робить непередбачуваним результат тієї чи тієї ситуації.

Найближчими днями людям властиве прагнення емоційного самоствердження. Багато хто стає особливо чуйним до знаків уваги, похвали на свою адресу. Почуття виявляються відкрито, часто демонстративно. До кінця тижня зростає кількість романтичних знайомств, побачень, легких любовних відносин, які ні до чого не зобов'язують. Люди стають щедрішими, витрачають гроші на подарунки, задоволення, розваги.

До кінця тижня активність підвищується, повня посилює емоційність, сприйнятливість до настроїв оточення. Чим більше зусиль докладете, тим яскравішими будуть результати. Перетворення та оновлення торкнуться зокрема усталених колективів, давніх партнерських та дружніх взаємин. Справжні причини того, що відбувається, виходять назовні. Настає визначеність із багатьох питань.

Зміниться ситуація на фронті, тактика ведення війни, стратегія. Посилюється градус напруженості, прагнення вивести одне одного на чисту воду. Для особистих взаємин несприятливий час. Але для ділового спілкування, обговорення найважливіших питань тиждень підходить.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Події несподіваного характеру, аж до розривів та розлучень із партнерами, заважають запланованим справам. Чутливість, емоційна сприйнятливість сприяє схильності драматизувати ситуацію, з'являється ревнощі чи підозрілість. Ви ефективні там, де потрібна самостійна робота, але труднощі виникають під час заняття колективними справами. Сприятливий час для активного відпочинку, поїздок та далеких подорожей з метою розширення світогляду.

ТЕЛЕЦЬ

Посилюються пристрасність, бажання кохати, втім, як власницькі почуття до партнерів, як у особистих, так і в ділових взаєминах. Ви можете дізнатися нове про навколишніх людей, взагалі період насичений різноманітною інформацією, яка може бути вам корисна зараз чи в майбутньому. Виявляється чудове чуття на нестикування та недомовленість у розповідях інших людей, тому можете стати свідком того, що планувалося приховати від зовнішнього світу.

БЛИЗНЯТА

Критичність стосовно інших людей може завдати певних неприємностей. Перевіряючи партнерів на міцність, ви можете залишитися на самоті та без підтримки. Бережіть те, що маєте, зараз не час для більшого. Створюйте фундамент майбутніх успіхів, отримуйте необхідні знання – вони стануть вам у пригоді. Ваше слово має вагу, впливає на думку та поведінку оточення. Бережіть свої ресурси, уникайте кризових та потенційно небезпечних ситуацій!

РАК

Здатність відчувати інших і співчувати їм робить вас бажаною людиною в будь-якій компанії. Ви можете виявити у себе дар цілителя, а, можливо, талант психотерапевта, що призведе до зміни професійної діяльності або додаткового оплачуваного заняття. Загалом, сприятливий тиждень для вас, завершуються давно поточні справи, ви отримуєте визнання та матеріальну подяку за виконану роботу. Можливе невелике просування у кар'єрі.

ЛЕВ

Навколо вас усі змінюються, ви спостерігаєте дивовижні трансформації особистостей, відбуваються видимі позитивні перетворення з вами та близькими людьми. Те, що раніше викликало хвилювання або навіть лякало, більше не має значення. Може виникнути сильне бажання кардинально змінити своє життя, переїхати до іншого міста чи країни. Те, що відбувається з вами протягом цього тижня, матиме довгострокові наслідки, допоможе вийти із застійних ситуацій і рушити вперед.

ДІВА

Дуже ефективний час для професійної сфери, вирішення складних питань, ініціювання важливих процесів. Вашу увагу привертають значні та реальні речі, люди, які прагнуть поспілкуватися з вами, отримати вашу пораду. Можете добре себе проявити у сфері досліджень, науки, криміналістики, як, у принципі й у будь-якій сфері, де потрібна логіка, точність та послідовність у справах. Підсумками тижня будете задоволені, у ваше життя увійдуть ясність та визначеність.

ТЕРЕЗИ

Настав час серйозно зайнятися собою, створити належний імідж, відкинути побутовий клопіт і повсякденну метушню. Період сприятливий для того, щоб привернути увагу потрібних вам людей, розібратися з фінансовими питаннями, отримати допомогу та підтримку впливових людей. Активна соціальна позиція сприяє найсприятливішим перспективам. Якщо ви давно планували виїхати в іншу країну – не відкладайте це на потім, докладіть зусиль і вашої мети буде досягнуто.

СКОРПІОН

Ви в центрі уваги, задаєте тон того, що відбувається. Партнери та оточення готові слідувати за вами, підтримувати ваші ідеї. Нарешті, ви зможете позбутися зайвого клопоту і зайнятися тим, що вам дійсно подобається. Час отримання важливої інформації підходить для роботи з документами, оформлення різних перепусток і дозволів. В особистому житті не все гармонійно, але принаймні зможете досягти компромісу за складними темами. Зараз важливо зберегти дорогі для вас стосунки.

СТРІЛЕЦЬ

Основні справи стосуватимуться партнерства, спільних проєктів, переговорів щодо контрактів та юридичних питань. До інших потенційних сфер вашої уваги належить все, що пов'язане із зарубіжжям, іншими культурами, з усім далеким і невідомим. Ви маєте всі шанси вийти із залежних стосунків, позбавитися токсичних зв'язків і стати вільною людиною, направити своє життя в потрібному напрямі. Велику увагу займають різноманітні соціальні заходи.

КОЗОРІГ

Приплив сил та енергії дозволяє зробити за тиждень великий обсяг роботи, розгорнути існуючі ситуації у вигідну та корисну для себе сторону. Намагайтеся брати участь у масштабних проєктах, громадських рухах – ви можете зробити значний ривок у кар'єрі, набути популярності, підвищити соціальний статус. У фінансовій сфері справи так, що дозволяє вам забезпечити собі та своїй сім'ї комфортне становище. Підхожий час для покупки автомобіля, житла або ділянки землі.

ВОДОЛІЙ

Напружений період складно визначитися з подальшими діями. Намагайтеся розставити пріоритети, поговоріть із батьками, старшими за віком людьми. Зараз корисно зробити крок назад, оцінити свої колишні дії, подумати та зробити вибір на користь довгострокової перспективи. Гарний час для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям, зовнішнім виглядом, зробити необхідні покупки до осінньо-зимового періоду. Намагайтеся заощаджувати, але не купуйте неякісні речі.

РИБИ

Обставини дають можливість набути впливу або контролю над ситуаціями, що хвилюють вас, відновити щось. що було втрачено, чи розпочати все заново. Ідеальний період для дружнього спілкування, зустрічей із однодумцями, з'являються бажання зайнятися зміцненням ділових відносин. Виникає більш оптимістичний погляд на речі, зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів із протилежною статтю.

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