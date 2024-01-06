Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8-14 січня 2024 року

Попереду відносно спокійний і навіть трохи сонний тиждень. Важливо визначити для себе головну мету на найближчі пару місяців та за складеним планом виконувати конкретні кроки. Робіть все без поспіху – і це піде у скарбничку майбутнього успіху.

11 січня о 13:57 за київським часом молодик у 21-му градусі Козорога відкриває дуже продуктивний період. Перший молодик 2024-го – ідеальний час для постановки мети на майбутнє. Легше подолати труднощі, вийти з торішніх проблем, зробити рішучий ривок уперед, і в цьому також допомагає енергійний Марс, що рухається Козорогом.

14 січня о 04:50 Меркурій входить у знак Козорога. Тиждень упорядкування, концентрації уваги на головному, цілеспрямованих дій. Вибудовуючи методично і чітко плани щодня, враховуючи кожну деталь, незабаром завдяки своїм старанням ви прийдете до бажаного результату.

Сприятливий тиждень для підприємців, які замислюються над розширенням своєї справи. Реальна також повна її трансформація з радикальною переорієнтацією діяльності. Для розширення або започаткування бізнесу підприємцям знадобляться хороші юристи та компетентні співробітники. Потрібні люди знайдуться, і це сприятливим чином позначиться на справах. Необхідно все робити тільки в межах закону, жодних обхідних шляхів не повинно бути. Активний знак Козорога, яким керує суворий Сатурн, тому не вдасться уникнути відповідальності у разі порушення норм і правил.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Фінансове становище можна оцінити як середнє, успіх залежить лише від вашої активності. Вам вистачатиме на все необхідне, але без особливих надмірностей. Цілком можливе отримання вигідного кредиту, спадщини, спонсорських вливань. У особистому житті розвиваються різні за змістом сценарії. У багатьох сім'ях зараз складна ситуація – на межі розлучення та поділу нажитого майна. Але всі дійдуть до фінального розриву, більшість пар таки знайде спільні точки примирення.

ТЕЛЕЦЬ

Дружні сім'ї вирішуватимуть різні питання, пов'язані з розширенням нерухомості та освітою дітей. Для закоханих союзів цей період вельми суперечливий, особливо для тих, хто не проти ув'язнути в любовному «трикутнику». Особливий акцент тижня – зміцнення зв'язків із ріднею. І в цьому питанні вам знадобляться вся ваша дипломатичність, гнучкість і незвичайне терпіння, оскільки не всі захочуть прийти до спільного знаменника. Знайдіть час для масажу, прогулянок на природі та різноманітних оздоровчих процедур.

БЛИЗНЯТА

Для більшості представників вашого знака це практично бездіяльний тиждень. Пріоритет у багатьох зараз – на сім'ю та дітей. Проте активізація спостерігатиметься у сфері туризму, нерухомості, будівництва. Люди, що працюють у великих компаніях, зіткнуться зі збільшеною відповідальністю, яку покладають на них начальники. У деяких випадках йтиметься про підвищення на посаді з відповідним збільшенням зарплати. Труднощі зі здоров'ям зазнають люди похилого віку.

РАК

Тиждень принесе безліч подарунків від долі. Однак це стосується винятково кар'єрної сфери – саме тут на вас чекає те, про що давно мріяли. Співпраця з колегами з інших міст чи країн розвивається загалом вдало, але в цьому напрямі не варто розслаблятися. Фінансова ситуація буде непоганою. Гроші надходитимуть регулярно, поступово збільшуючись, і особливо це стане помітним наприкінці місяця. Основні витрати лежать у сфері сімейних потреб.

ЛЕВ

У діловому сенсі вдалий весь тиждень, особливо його друга половина. Ділова активність битиме через край, завдяки чому ви зможете згорнути гори. Водночас вам не потрібно діяти поодинці – просіть допомоги у колег, шукайте співпрацю з іншими людьми. Підприємці та начальники можуть сміливо розраховувати на підлеглих, які виявлять дива відповідальності та працьовитості. Можливі нові цікаві пропозиції, які слід обміркувати та обговорити – час покаже, що за ними майбутнє.

ДІВА

Фортуна на вашому боці! Особисте життя загалом мирне, спокійне і дарує вам багато радості. Сімейні пари щасливі через успіхи дітей, молоді – активно вибудовують спільне майбутнє з коханою людиною. Однак ті, хто сильно зайнятий кар'єрою або перебуває на відстані, відчують охолодження. Більше того, до кінця тижня прийде розуміння, що подальшого зближення не буде і потрібно ставити крапку. Можливо, певні розбіжності пов'язані з фінансовими ресурсами, в інших випадках у всьому винні ревнощі.

ТЕРЕЗИ

У найманого співробітника з'явиться шанс перейти на кращу посаду на поточному місці або після переходу на іншу роботу. Планети дарують вам натхнення та безліч подарунків долі, на які ви так довго чекали. Вам щастить і в особистому житті, у взаєминах із людьми, кар'єрі, грошових питаннях. Для більшості представників вашого знака головне протягом тижня – зміцнення партнерських стосунків із іноземними колегами. Ідіть вперед, не озираючись, і пам'ятайте, що дорогу здолає той, хто йде!

СКОРПІОН

Головна небезпека цього тижня – виснаження організму. Причиною можуть виступати зниження імунітету, втома через роботу, дефіцит вітамінів та сонця. Велика загроза вірусних захворювань існує у людей похилого віку. Їм рекомендується вести винятково здоровий спосіб життя та забути про шкідливу їжу. Незважаючи на вдалий збіг обставин на професійній ниві, з грошима все непросто. Декому доведеться віддати борг, іншим – шукати фінанси для сплати податків, старих контрактів чи послуг.

СТРІЛЕЦЬ

У цей період дуже ймовірне зміцнення торгових зв'язків з надійними союзниками, які нададуть лояльні умови співробітництва. Саме в січні, можливо і цього тижня, буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні завдання, що тягнулися від грудня. Однак деякі питання потребують вашої пильної уваги, і насамперед це пов'язано з фінансовими потоками та матеріальною базою підприємства. Загроза розставання нависне над недружним подружжям.

КОЗОРІГ

Бізнесмени займуться реорганізацією наявних ресурсів: можливо, настав час когось звільнити або найняти тямущих фахівців, купити обладнання, відправити співробітників на навчання. Люди, які перебувають на службі, можуть розраховувати на хороші професійні перспективи, які відкриються їм у найближчому майбутньому. Більшість складних ситуацій дещо врегульовуються до кінця тижня. Буде багато витрат, а тиждень може виявитися руйнівним періодом за всю зиму.

ВОДОЛІЙ

Можливі незаплановані витрати побутового характеру, особливо у сімейних пар. Проте не варто перейматися – дірки в бюджеті покриє лютий. В особистих взаєминах настає час нестримних пристрастей: вас кидає з вогню та в полум'я. Більшою мірою це стосується молодих закоханих, чиї стосунки розжарені до краю і неймовірно емоційні. Уникнути бурхливих сварок буде неймовірно важко, також є ризик розлучень через ревнощі або чиєїсь гордині. Культивуйте спокій, інакше наламаєте дров!

РИБИ

Тиждень більш-менш спокійний, всі напружені питання самі собою втихомиряться, а ви будете здивовані тим, що сталося. Можлива захоплива подорож, яка принесе яскраві враження та знизить ймовірність конфліктів у спілках. Багатьом сімейним людям доведеться вирішувати побутові питання та витрачати на це більшу частину сімейного бюджету. Ваш стан здоров'я схожий на гойдалку: один день на підйомі, другий – на спаді. Тому більше часу приділяйте своєму відпочинку і ведіть за можливості здоровий спосіб життя.

Читайте також: