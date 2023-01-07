Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9-15 січня 2023 року

Марс уповільнює швидкість, перетворюється на фазу стаціонарності – життя уповільнюється. Але вже від наступного тижня розпочнеться тривалий період підвищеної активності. Гарний час для того, щоб озирнутися назад, підбити підсумки минулого року і оцінити досягнуте. Важливо проаналізувати помилки, зрозуміти чому ж не вдалося те, що планували.

Протягом тижня присутня атмосфера романтики, що сприяє якісному спільному проведенню часу. Варто скористатися можливостями цього тижня та присвятити час коханій людині чи родині. У другій половині січня часу цього навряд чи вистачить, оскільки необхідно буде займатися справами, вирішувати робочі питання та будувати плани на рік.

Період підходить для того, щоб познайомитися з самим собою, поговорити з партнером про плани на майбутнє. Поставте собі запитання та дайте на них чесну відповідь: "Що в мені змінилося за 2022 рік? Чи змінилися мої пріоритети, бажання, мета? Що нового я про себе зрозумів?" і т.д.

Понеділок – день важкий, але не цього разу. 9 січня Венера та ретро-Марс у гармонійному аспекті сприяють особистим та діловим взаєминам. Саме час налагодити зв'язки, а можливо навіть відновити дорогі стосунки, поспілкуватися з родичами. День вдалий для угод купівлі – продажу, поїздок, перегляду договорів, а також виправлення помилок.

Останній тиждень періоду ретроградного Меркурія, тому не пропустіть можливість налагодити давні стосунки, переглянути свою роль у них. Також, якщо давно планували придбати або продати офісну техніку та обладнання, автомобіль та ін., саме час це зробити.

Ліліт увійшла на знак Лева – транзит активізує творчий потенціал за правильного використання її впливу. Можна набути популярності, особливо сприятливі для цього 14 та 15 січня – енергетично дуже сильні дні.

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ОВЕН

Ви зможете тверезо та об'єктивно оцінити будь-яку ситуацію. Це слушний час для наведення ладу, зміцнення фундаменту, пошуку та усунення слабких місць у вашому проєкті. Будьте практичні, раціональні та намагайтеся діяти відповідно до певної системи. Якщо щось не дається, оцініть перешкоду, що виникла. Можливо, воно говорить вам, що необхідно змінити щось у собі чи своєму підході до справи. Але не виключено також, що перешкода лише перекриває вам шлях, що веде в нікуди, допомагаючи уникнути помилок.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий для творчості та будь-якої діяльності, пов'язаної з мистецтвом та красою. Також це вдалий час для відряджень, цікавих зустрічей та спілкування. Має сенс зустрітися зі старими друзями. Найімовірніше, у них накопичилося багато цікавого для вас. Ймовірно, це призведе до додаткових витрат, зате принесе масу задоволення та позитивних емоцій. Цілком можливо, що у голові у вас виникнуть нові плани та ідеї, які можна буде реалізувати вже в січні 2023 року та отримати перші плоди.

БЛИЗНЯТА

Протягом тижня відбудеться багато важливих подій, наслідки від яких виявляться навесні 2023 року. Будьте уважні до деталей, нюансів та натяків, подумайте не поспішаючи, що вони можуть означати для вас. Не дозволяйте своїм емоціям виходити з-під контролю, і брати над вами нагору. Побережіть своїх партнерів, виявіть витримку та толерантність. Приділіть час для підтримки та зміцнення дружніх та партнерських взаємин. Дослухайтеся до порад родичів та близьких друзів (особливо до жінок).

РАК

Вас переповнює неспокійна енергія, з'являються несподівані здібності. Ви чітко відчуваєте, що у вашому житті щось починається і хвилюєтесь через це. Сидіти та не діяти зараз просто неможливо, вам необхідно щось робити, кудись бігти. Прагнення щось почати і одразу чогось досягти надзвичайно сильно, тому щоб уникнути негайного розчарування, важливо знати, що зараз ще не час для досягнень. Найімовірніше, та ідея, яка захопила вас цього місяця, недовговічна, проте вона однаково послужить кроком уперед.

ЛЕВ

У ваше життя увійде щось нове, абсолютно несподіване для вас. Але також приходить розуміння, що деякі з починань минулого року не виправдали себе. Із чимось доводиться розлучатися і від цього трохи сумно. Той досвід, який ви нагромадили за минулі місяці, дуже цінний, він дозволить вам більш активно та успішно йти далі. Сміливо беріть на себе роль керівника, не бійтеся взяти участь у конкурсі чи змаганні. Від того, наскільки успішно ви проявите свої організаторські здібності, залежить подальше просування вашого проєкту.

ДІВА

Імовірно, саме цього місяця ви зможете побачити перші результати тієї нової справи, яка з'явилася у вашому житті наприкінці 2022 року. Щоправда, результати поки що можуть бути нематеріальними, а виявляться насамперед у вашій здатності володіти ситуацією та впливати на інших людей. У попередні місяці ви уявляли свій новий задум у найзагальніших рисах, і цього було достатньо. Тепер вам необхідно підійти до справи більш детально, досконально розібратися в тому, чим ви займаєтеся.

ТЕРЕЗИ

У вашій роботі, важливому для вас проєкті, можуть виявитися слабкості, що перешкоджають досягненню успіху. Не шкодуйте часу для того, щоб побути на самоті, подумати, спробувати розібратися в причинах того, що відбувається. Необхідно завершити якнайбільше справ, за винятком тих, що мають тривалий цикл розвитку. Можливо, якісь із ваших задумів виявилися не дуже успішними – позбудьтеся їх, адже незабаром настане нова фаза вашого життя – там будуть нові ідеї, прагнення, можливості. Навіщо обтяжувати їх минулими помилками?

СКОРПІОН

Ви можете відчувати занепокоєння, може здаватися, що ви втрачаєте мету сенс життя, і все розвалюється. Розплатіться з боргами, відпустіть того, хто сам хоче від вас піти, позбавтеся безперспективних зв'язків, дослухайтеся до ознак нового у вашому житті. Це може бути просто ідея, а може бути зустріч із важливою людиною. Мине трохи часу, і виникне нова мета, в житті з'явиться оновлений зміст. Протягом тижня бажано не ухвалювати жодних важливих рішень, просто тому, що ви можете і не здогадуватися, що на вас чекає незабаром.

СТРІЛЕЦЬ

Те, що захопило вашу уяву наприкінці грудня – на початку січня, навряд чи виявиться довговічним. Чи не час для нових починань, хоча енергії достатньо для того, щоб активно діяти. Зараз важливо переглянути плани та врахувати те нове, що починає проявляти себе у вашому житті. Наприкінці тижня ви почуватиметеся вільним та повним оптимізму, тому не відмовляйтеся від нових перспективних пропозицій. Ви отримаєте цікавий досвід, нові враження, матимете корисні знайомства.

КОЗОРІГ

Ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Однак не піддавайтеся зневірі та втомі. Відпочиньте, накопичте сил – попереду на вас чекає багато цікавого. Не поспішайте купувати щось нове, заощадите ресурси. Наведіть лад у справах, згадайте, кому ви щось заборгували, і докладіть зусиль, щоб роздати борги. Протягом тижня важливо все розставити на свої місця. Не треба прагнути заглянути за обрій, беріться за те, що під рукою і дійте, не поспішаючи і ґрунтовно.

ВОДОЛІЙ

Ви сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно що-небудь зробити. Так використовуйте свій запас оптимізму для того, щоб радісно, з легким серцем віддати іншим людям те, що ви їм повинні, і залишити в минулому те, що ви не візьмете в майбутнє. Гарний тиждень для того, щоб від слів перейти до справи, від теорії — до практики і зробити хоч щось реальне заради високих ідеалів. Весь світ розкривається перед вами, і все довкола здається надзвичайно цікавим та наповненим змістом. Можливе всепоглинальне романтичне захоплення, яке навряд чи виявиться довговічним.

РИБИ

Турбує щось далеке та абстрактне, проте зараз настав час, щоб подбати про своїх ближніх, показати їм, що ви можете бути щедрими не лише на словах. Ви відчуєте, що зможете щось змінити у житті. Попереду на вас чекає новий життєвий етап, який розпочнеться від наступного тижня. Так не шкодуйте душевного тепла, щоб зміцнити стосунки з тими, хто вам дорогий, і забезпечити собі підтримку найближчих людей за часів змін. Обставини тижня допоможуть прокинутися вашому артистичному таланту.

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