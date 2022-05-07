Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9-15 травня 2022 року

Тиждень дуже важливий з погляду глобальних подій, зовнішніх ситуацій. Ми живемо в історичний час, і саме у травні відбуваються ключові події не лише для України, а й для людства. Коридор затемнень триває — у світі розпочався переділ власності та ресурсів.

Тяжкий день 9 травня — серединна точка між затемненнями, тобто точка глобального та різнопланового протистояння. Непередбачуваний час — може статися все, що завгодно, марно шукати логіку в тому, що відбувається. Цього дня все перевертається з ніг на голову і навпаки. Це час значних подій, непередбачуваних поворотів, кардинальних змін. День тривожний, може статися все, що завгодно, навіть найнеприємніше.

9 травня Меркурій стаціонарний із поворотом у ретроградний рух. Для багатьох людей починається період складнощів, простоїв, скасування. Від 10 травня до 3 червня включно Меркурій у ретрофазі — починається у Близнятах, закінчується у Тельці.

Від 11 травня до 27 жовтня транзит Юпітера Овном принесе кардинальні зміни. Овен — знак воїна, захисника, перший знак зодіаку. Входження Юпітера в Овен створить корінний перелам у військовому конфлікті.

Від 12 до 14 травня з'єднання Сонця з Північним Місячним Вузлом сприяє самовираженню та розширенню впливу.

15 травня дуже важливий день, Сонце у напруженості з Сатурном та секстилі з Нептуном, напередодні Місячного затемнення у Скорпіоні, яке відбудеться 16 квітня, можна з упевненістю говорити про негативний фон, тим паче, якщо минулі уроки не засвоювали.

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ОВЕН

Події тижня пов'язані із фінансами, майновими справами. Багато часу та енергії витрачається на ділову сферу. Може виникнути бажання створити свою справу, бізнес, розібратися з рахунками, оплатити їх, зробити дії, пов'язані з боргами, активами та доходами. Прибутки збільшуються завдяки понаднормовій роботі, виплачуються заборгованості. Необхідно приділити увагу здоров'ю, провести необхідні профілактичні заходи, тобто ваш успіх безпосередньо пов'язаний із вашим імунітетом та фізичним станом.

ТЕЛЕЦЬ

Час перетворення, зміни звичного життя. Не має сенсу триматися за те, що йде. Старе та безперспективне зникає з вашого життя, водночас відкриваються раніше зачинені двері та з'являються нові можливості. Це період фізичної активності, старанної роботи. Обставини пробуджують у вас дух суперництва, у будь-якій боротьбі ви здатні здобути перемогу. Суперечливий вплив зовнішніх обставин перешкоджає реальному розширенню та просуванню, але ви міцно стоїте на ногах.

БЛИЗНЯТА

У цей період виявляються кармічні ситуації, ви отримуєте по заслугах за минулі дії, як добрі, так і погані. Ви перед очима, навіть якщо вам цього не хочеться, для публічних людей — доленосний період. Ваш управитель переходить у ретроградний рух, тим самим нагадує про давні події та стосунки, старих знайомих. Обставини вимагають зміни звичного життя, перегляду обмежувальних переконань. Гарний час для дослідження та розвитку своїх внутрішніх здібностей — напевно, вам вдасться знайти підказки у своїй підсвідомості.

РАК

Тиждень важливий для вас саме тому, що ваш управитель — Місяць — завжди бере участь у явищі затемнень. Фізично активна атмосфера, що оточує вас у цей період, сприяє посиленню спілкування та діяльності, особливо пов'язаної з родичами та ближнім оточенням. У потоці інформації ви знаходите саме те, що вам необхідно для того, щоб вирішити проблеми, що тривали. На перший план виступають поїздки, питання купівлі-продажу. Гарний час для усунення конфліктів, переоцінки наявних взаємин.

ЛЕВ

Зміни торкнуться будь-яких сімейних справ, місця проживання, придбання або вирішення питань з нерухомістю, а також здоров'я батьків та всіх членів сім'ї. Можлива зміна соціального статусу чи події, які пізніше вплинуть на становище у суспільстві. Вирішення питань буде зосереджено на житті сім'ї та близьких родичів. Також велика ваша роль і вплив у зовнішньому житті, через що можуть виникати проблеми у взаєминах із рідними та близькими. Тиждень дуже важливий, яскравий, те, що відбудеться зараз, буде з вами наступні місяці або навіть роки.

ДІВА

Тиждень складний для вас, зміна фаз руху вашого управителя — Меркурія — може відкинути вас на кілька кроків тому. Нові обставини змушують змінювати тактику поведінки, інакше виражати себе, планувати своє життя. Вашої участі та уваги потребують діти, можливо, настав час розібрати події їхнього дитинства. Минулі події нагадують про себе, переважно ті, про які не хочеться згадувати. Взаємини з романтичним партнером, з чоловіком, а також те, як виражаєте своє кохання, змушують багато про що задуматися, переглянути свою поведінку, але це супроводжується хвилюваннями і переживаннями.

ТЕРЕЗИ

Кардинально змінюється ваша повсякденність, обов'язків значно більше, тобто життя вирує, робота поглинає. Але важливо не забувати про своє фізичне і психічне здоров'я, піклуватися про свій організм, робіть — профілактику і тоді, ніщо не завадить зробити вам ривок у кар'єрі, набути популярності, покращити своє матеріальне становище. На особисте життя практично не залишається часу, однак постійне занурення у вирішення нескінченних робочих та побутових питань насправді дасть чудові результати вже незабаром.

СКОРПІОН

Тема партнерства, шлюбу, вирішення юридичних питань, взаємодію космосу з оточенням, соціумом вимагає вкладання ресурсів, тобто часу, грошей, фізичної та ментальної енергії. Активна громадська робота, участь у різноманітних заходах може вплинути на ваше особисте життя. Хтось зустріне своє кохання, а в когось можуть початися проблеми в усталених взаєминах через нові захоплення або зустрічі з друзями. Посилюються ваш природний магнетизм, здатність притягувати чужі гроші, допомогу впливових людей.

СТРІЛЕЦЬ

Ваш управитель — Юпітер — змінює знак Зодіаку — 11 травня на 5 місяців переходить на знак Овна. Звісно, відбудуться зміни у всіх життєвих сферах. Часто саме всупереч, а не завдяки участі інших людей ви досить швидко, найближчим часом, зможете досягти мети. Можливо, ваша родина та ваше ближнє оточення не у всьому вас підтримають. Критика на вашу адресу, сумніви в доцільності ваших дій можуть викликати у вас потік обурення. Зараз важливо не прогаяти шанси і визначити для себе, чого ж ви дійсно хочете.

КОЗОРІГ

Раптові зміни планів пов'язаних з культурною та громадською діяльністю, може застати вас зненацька. Необхідність звернення до суду за захистом своїх прав, вирішення будь-яких юридичних питань. Але ви можете розраховувати на корисне знайомство чи підтримку впливової людини, їхні своєчасні підказки, що допоможе зберегти ваші ресурси. Порушуються давні проблеми у стосунках, у сімейному житті багато суперечок, складно знайти спільне рішення, яке всіх влаштовує. Спогади про минулі щасливі моменти, подорожі допоможуть знизити градус напруженості.

ВОДОЛІЙ

Бажання кардинально змінити своє життя, важливі поїздки за кордон, зміна місця проживання, ухвалення рішення про отримання додаткової освіти, закордонні поїздки по роботі, початок вивчення іноземних мов — все це сприяє яскравим та цікавим подіям протягом тижня, що розвиватимуться у найближчі місяці. Зміни торкнуться роботи, кар'єри, відкриття свого бізнесу, вибору або зміни професії, соціального статусу та громадського стану. В який бік відбудуться зміни, залежить від ваших минулих справ.

РИБИ

Минуле наполегливо вривається у ваше життя: колишні кохані, колеги по роботі, давні знайомі. Але саме завдяки старим зв'язкам нові проєкти на роботі отримують можливості для розвитку. Можливе працевлаштування на колишню роботу, багато відряджень, додаткові заробітки. Будьте уважні до деталей, робіть запас за часом, якщо ви збираєтеся в поїздку або на зустріч. Якщо відбулися події негативного характеру: звільнення, розрив із партнером, — то це навпаки відкриє вам можливість покращити своє життя, залишивши позаду все старе та безперспективне.

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