Що зірки нам пророкують: гороскоп на березень 2022 року

Крім того, що перша половина березня сприятлива для любовної сфери, ще й перший тиждень місяця ідеально підходить для соціальної діяльності, кар'єри, матеріальних, фінансових питань. Виплачуються борги, надходять гроші на рахунки, схвалюються кредити. Плануйте максимум справ на період від 3 до 6 березня включно.

2 березня 2022 — Молодик у Рибах о 19:35 за київським часом. Емоцій мінімум у період Молодика, що сприяє правильним обдуманим рішенням.

3 березня Венера, Марс і Плутон з'єднуються у Козорозі, цей потужний аспект відчувається також 2 та 4 березня, гарний час для серйозної роботи, вирішення фінансових питань, вкладання грошей у довгострокові проєкти. Чудові дні для розподілу прибутку, обговорення ситуацій, що склалися з співзасновниками, партнерами, а також для стратегічного планування та ухвалення відповідальних рішень у всіх справах, що стосуються загальних ресурсів, кредитів, позик, боргів, спадщини, поділу майна.

5 березня Сонце з'єднується з Юпітером у Рибах, аспект дає неймовірну енергію, вселяє оптимізм, віру у світле майбутнє, стимулює людей до розширення горизонтів та пізнання світу. День підходить для вирішення юридичних питань, звернення до державних інстанцій, адміністративних органів, людей добріші цього дня, виявляють участь у справах одне одного.

6 березня вранці Венера і Марс входять на знак Водолія, цей аспект з'єднання гендерних планет створює сприятливе тло на першу половину березня. Романтика та натхнення допомагають подолати творчий занепад та суттєво покращити настрій.

18 березня о 09:17 за київським часом Повня в Діві, яка допомагає набути популярності, завдяки реальним справам та видимим практичним результатам.

20 березня Сонце переходить на знак Овна о 17:34 за київським часом, тобто настає день весняного рівнодення. Вечір 20 березня та ранок 21 березня — ритуальний час для багатьох народів та релігій світу. Природа прокидається від зимового сну, кожна людина відчуває приплив сил, посилюється бажання любити, творити та бачити.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ваша участь у громадських справах є дуже важливою протягом усього місяця, оскільки люди готові слухати і чути. Можливо, не вистачатиме часу на сім'ю та відпочинок. Ваша активна життєва позиція надихає оточення, завдяки цьому вдається нейтралізувати занепокоєння партнерів та колег. Ви легко займаєте лідерські позиції, просуваєте свої інтереси, але якщо вони узгоджені з колективом. Дуже продуктивний місяць, один із найкращих 2022 року, тому робіть усе максимумально.

ТЕЛЕЦЬ

Ви перед очима, на вас звертають увагу, оточення схильне оцінювати ваш зовнішній вигляд, а також критикувати. Недоброзичливці можуть провокувати вас на конфлікт та виносити його у публічну площину. Обережно зі словами та висловлюваннями, особливо на публіці, оскільки легко можна потрапити у скандал. Ретельно охороняйте те, що має залишитися в таємниці – це стосунки, гроші, творчі проєкти. Гарний місяць для сімейних справ, любовних взаємин, відновлення добросусідства.

БЛИЗНЯТА

Багато інформації, велика кількість контактів і поїздок, робить місяць дуже цікавим і насиченим різними подіями. Навіть якщо станеться те, що зіпсує настрій або поміняє плани – не панікуйте, ситуація швидко вирішиться без втрат для вас. Сприятливий час для пошуку роботи, підвищення професійної кваліфікації, у сфері партнерських взаємин досягається баланс. Друга і третя декади місяця спокійніші, зовнішня активність йде на спад, але активізується внутрішнє життя.

РАК

Засвоюються пройдені уроки, аналізуються минулі події, власні та чужі вчинки – у результаті досягається гармонія. На роботі спокійна атмосфера, стосовно вас керівництво дуже лояльне, йде на поступки, тому можете скористатися цим періодом для того, щоб покращити умови праці. Практично все вдається, набувають розвитку теми, які були у стані застою. Якщо ви займаєтеся творчою діяльністю, березень – дуже продуктивний період.

ЛЕВ

Активний період як сфери особистих, так ділових взаємин. Можливе довгоочікуване просування у кар'єрі, захист проєкту, отримання необхідних дозволів та сертифікатів. Також це місяць натхнення, творчої діяльності, духовного зростання. Слід уважно прислухатися до внутрішнього голосу, інтуїція швидше підкаже правильний хід, ніж свідомі та логічні висновки. Буде цікаво практично кожен день, будьте готові до різноманітних сюрпризів.

ДІВА

До 10 березня – дуже гарний час для найсміливіших проєктів, важливих справ, термінових робіт. У другій та третій декаді місяця можуть виникати суперечливі ситуації, які заважають виконанню робочих обов'язків, викликають розсіяність та уповільненість реакцій. Все, що стосується особистого життя, двозначних ситуацій у взаєминах, благополучно проясняється та завершується до кінця місяця. Виявляйте обережність у фінансових витратах – під впливом імпульсу можете купити те, що абсолютно марно.

ТЕРЕЗИ

Місяць натхнення, парадоксів та дивовижних ідей, посилюється чутливість до навколишнього середовища, до думок та емоцій інших людей. Більшість питань, пов'язаних із соціальною реалізацією, будуть успішно вирішені. Більше спілкування з друзями та однодумцями, перебуваючи серед приємних вам людей, ви знайдете необхідні підказки на найскладніші питання. Відкриваються справжні причини подій, що відбуваються, знаходяться відповіді на давні невирішені завдання.

СКОРПІОН

Складаються незвичайні обставини, які сприяє збільшенню контактів, комунікабельності, популярності. Можлива поява важливої інформації, що впливає на вас та найближче оточення. Сприятливий час на вирішення питань, що з грошима, великими покупками, страховками, податками, заповітами, спільними ресурсами. Посилюється інтерес до містики, таємниць, цілительства, парапсихології, релігії, філософії. У зв'язку з цими темами ви відкриваєте для себе нові можливості.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний місяць для проведення навчальних заходів, закордонних поїздок, отримання нових знань. Активізуються творчі можливості, з підсвідомості піднімається необхідна інформація. До вас часто звертаються за порадою, підвищується ваш авторитет. Березень сприятливий для довгострокового планування, застосування різних нововведень. Щоб не сталося, вдається вийти з будь-якої ситуації з найменшими негативними наслідками, а швидше навіть з вигодою і користю для себе.

КОЗОРІГ

У особистих відносинах настає визначеність, зникають протиріччя з діловими партнерами. Період досліджень, отримання відповідей на запитання, плідної інтелектуальної діяльності. Все щодо поїздок, отримання документів, дозволів, вдається значно швидше. Активізуються взаємини із родичами, з'являється бажання отримати нові знання, познайомитися з однодумцями, взяти участь у конференціях та різноманітних громадських заходах.

ВОДОЛІЙ

Порушуються давні теми у відносинах, виникає потреба з'ясувати те, про що тривалий час мовчали. Можливо, багато Водоліїв ухвалять рішення про спільне проживання з партнером, а може бути про оформлення шлюбу. Березень знаменований офіційними спілками, новими партнерськими відносинами, довгостроковими контрактами. З'являється обережність, але також властива деяка повільність прийняття рішень. Проте, практично виключаються помилки, тому можна говорити, що березень – сприятливий місяць.

РИБИ

Вдається досягти порядку у справах, з'являється завзятість у роботі та навчанні, з'являється впевненість у собі, навіть певна самовпевненість. Може захотітися нових зв'язків, які ні до чого не зобов'язують, при цьому, великий ризик зробити невірний вибір, через який можна втратити існуючі взаємини. Посилюється здатність до регенерації, відновлення сил, а також схильність до прийняття вольових рішень. Благополучно вирішуються питання, пов'язані із зарубіжжям, юридичними справами.

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