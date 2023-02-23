Що зірки нам пророкують: гороскоп на березень 2023 року

Березень 2023 року багатий на астрологічні події, в результаті яких зміняться соціальні порядки, політичні та економічні тенденції, світоустрій загалом.

До кінця місяця безліч внутрішніх процесів стають видимими і зрозумілими для всіх, переходять у зовнішній план і протягом 2023 – 2024 р. змінять глобальний світ, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Потужні планетарні впливи будуть формуватися завдяки:

інгресії Сатурна на знак Риби 7 березня

Весняного Рівненства 20 березня о 23:24

інгресії Плутона на знак Водолія 23 березня

Починається березень зі з'єднання планет-благодійників Юпітера та Венери у знаку Овна, цей аспект сприятиме позитивним змінам у житті багатьох людей. А у Водолії з'єднуються Меркурій і Сатурн і, в комплексі, планетарні енергії сприяють конструктивним переговорам, підписання договорів, укладання угод купівлі-продажу, наведення ладу у справах.

1 та 2 березня – сприятливі дні для публічних особистостей, викладачів, бізнесменів, спортсменів, військових (звісно, тих, хто захищає своє, а не нападає), а також усіх, хто прагне діяти та розширювати сферу свого впливу. Ці дні підходять для вирішення юридичних питань, еміграції, пошуку захисту та захисту, вибудовування взаємин з іноземцями.

3 березня о 00:52 Меркурій входить у знак Риби, де має статус вигнання та падіння. Від цього дня частіше, ніж зазвичай, виникає плутанина у справах, губляться важливі папери та документи, робляться помилки. Проте розпочинається сприятливий період для творчої діяльності, працівників соціальної сфери, психологів, лікарів. Транзит Меркурія по Рибах наповнює навколишній простір миротворчою енергією, але люди стають повільнішими і мрійливішими.

6 березня Сонце та Уран у гармонійному аспекті сприяють дружнім відносинам, прояву індивідуальності, новим ідеям. Несподівано знаходяться рішення з питань, що застояли, проясняється заплутана ситуація.

7 березня – дуже важливий день. О 14:40 повний місяць у Діві, а о 15:34 за київським часом, Сатурн входить у знак Риби. Очікується кульмінація за деякими сюжетами: на зовнішньому плані, у сфері міжнародних відносин відбудеться щось значуще найближчими днями після повного місяця. Весь внутрішній потенціал, що збирався до цього часу, виходить назовні. Починається встановлення нового геостратегічного балансу.

11 березня гармонійні аспекти Венери та Марса, а також Меркурія та Урану допомагають будувати особисті та ділові взаємини. Легше усунути конфліктні ситуації, дійти компромісу, домовитися і вчинити взаємовигідні угоди, а також додати романтичний зв'язок гостроти та яскравості.

16 березня дуже складний і небезпечний день – негативний аспект між Венерою та Плутоном, а також Сонцем у поєднанні з Нептуном у напруженому аспекті з Марсом. Планетарні взаємодії створять особливі, потужні енергетичні потоки, що тиснуть і руйнують. Також слід бути обережними та передбачливими за день до та після. Можливі драматичні ситуації в любовній та фінансовій сфері. Напружена взаємодія цих планет призводить до боротьби за владу на всіх рівнях, публічних скандалів та інших неприємностей.

17 березня не менш тяжкий день, ніж попередній. Меркурій з'єднується із Сонцем і Нептуном, утворює напружений аспект із Марсом, що додає труднощів у взаєминах між людьми, сприяє зривам запланованих поїздок, зустрічей, угод. Багато хто зіткнеться з тим, що в найбільш невідповідний момент вийде з ладу офісна техніка, телефон або автомобіль. Найскладніші дні місяця – це 16 та 17 березня. Слід бути обережними на дорогах, не ризикувати і якнайменше перебувати в людних місцях. Дещо знижує градус напруженості інгресія Венери на знак Тельця від 17 березня, де планета має статус управління.

18 березня гармонійний аспект Венера – Сатурн формує сприятливу психологічну атмосферу, допомагає вирішенню фінансових питань, встановленню довгострокових взаємин, оформленню офіційних спілок, розвитку партнерських зв'язків та ефективних взаємовигідних форм співпраці. Від цього дня починається сприятливий період для офіційного оформлення шлюбних спілок та інших партнерських взаємин.

19 та 20 березня Сонце в гармонійному аспекті з Плутоном допоможе правильно розпорядитися сприятливими обставинами цього дня та спрямувати енергію на залучення та використання різних ресурсів: трудових, фінансових та матеріальних. 19 березня о 06:24 за київським часом Меркурій входить у знак Овна – від цього дня активізується спілкування, швидше ухвалюються рішення та загалом життя прискорюється.

20 березня тривають позитивні тенденції попереднього дня. О 23:24 за київським часом Сонце входить у знак Овна, тобто настає Весняне рівнодення. Цього дня світло та темрява розділяються порівну. У давнину, коли не було календарів, весну визначали за Сонцем. Вважалося, що саме від цього дня розпочинаються оновлення у природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. День весняного рівнодення особливо шанувався і в язичницькій вірі. Вважалося, що цього дня у річному кругообігу Весна, що втілює пожвавлення та відродження природи, приходить на зміну Зимі.

21 березня молодик в Овні о 19:23 стане поворотною точкою, після якої події розвиватимуться неймовірно швидко. Життя зіграє новими фарбами! Місячний цикл, що почався, принесе кардинальні зміни багатьом людям, активна життєва позиція сприятиме появі прекрасних перспектив. Одночасно можуть відчинитися всі необхідні двері.

23 березня о 14:14 за київським часом Плутон входить на знак Водолія і майбутні зміни стануть ще очевиднішими. Найважливіший день березня, те, що розпочнеться найближчими місяцями, стане фундаментом на кілька десятиліть уперед. Це стосується всього світу та перерозподіл сфер впливу, тобто повністю змінюється звична модель міжнародних зв'язків. Сформується нове ядро держав, які впливають розвиток світових процесів.

25 березня о 13:46 войовничий Марс входить на знак Рака майже на 2 місяці. У цьому знаку зодіаку планета має слабкий статус – падіння. Транзит вплине на інтенсивність ведення бойових дій. Відбудуться зміни у військовій ситуації, зовнішні обставини сприятимуть поступовому завершенню війни та звільненню окупованих територій. Починається дипломатична боротьба, яка буде не менш агресивною.

28 березня Меркурій та Юпітер з'єднуються в Овні, що сприяє закордонним поїздкам, юридичним справам, читанню лекцій, відвідуванню навчальних заходів. День буде насичений яскравими подіями, сповненими приємних емоцій та світлих ідей.

30 березня Венера з'єднується з Ураном у Тельці, обидві планети у сильних статусах. Аспект сприяє фінансовим справам, інвестиціям, подоланню фінансових проблем завдяки новим підходам та застосуванню оригінальних методик. Вплив цього аспекту поширюється на 31 березня. У будь-якому разі завершення березня буде несподіваним та революційним. Громадська думка, бажання та настрої цими днями матимуть велике значення на розвиток подій наступного місяця.

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